Test Samsung QN90C : un téléviseur mini-LED lumineux qui s'adapte à tous les angles de vue

Le modèle le plus récent de la série de téléviseurs Neo QLED de Samsung offre une luminosité élevée et des performances vidéo générales impressionnantes. Bien qu'il n'atteigne pas les mêmes performances que le modèle phare de la série QN95, il est nettement moins cher tout en présentant des caractéristiques similaires. Avec son écran antireflet, le QN90C est une excellente option pour le visionnage de sports en journée, et sa prise en charge complète des jeux en fait aussi un choix parfait pour les jeux sur console ou dans le cloud.

Téléviseur Samsung QN90C : test en deux minutes

Les téléviseurs Samsung de la série QN90C sont les modèles "premier prix" de la gamme Neo QLED 2023 de la société. Les téléviseurs Neo QLED sont dotés d'un rétroéclairage mini-LED, ce qui leur permet d'offrir une luminosité élevée ainsi qu'un local dimming généralement plus raffinée que celle obtenue avec un modèle QLED standard utilisant un rétroéclairage LED ordinaire.

Pour le QN90C, le rétroéclairage mini-LED lui permet d'offrir une luminosité maximale proche de celle dont sont capables les téléviseurs QLED Neo QN95C, fleurons de Samsung, tout en offrant les noirs profonds que permet le local dimming. Et bien que le QN90C n'atteigne pas tout à fait les sommets de l'OLED du QN95C lorsqu'il s'agit de rendre les ombres les plus profondes, ses performances sur ce front sont néanmoins impressionnantes. Comme pour les autres téléviseurs Samsung, la prise en charge HDR s'étend aux formats HDR10+, HDR10 et HLG, mais pas au Dolby Vision.

Avec son format élancé, son cadre fin et son support hexagonal robuste, le QN90C a un aspect visuel très attrayant et s'avère superbe en mode Ambiant, une fonction de Samsung qui permet d'afficher des œuvres d'art et des photos dans un mode de faible consommation d'énergie. L'interface Tizen du téléviseur intelligent est un peu plus chargée et compliquée que celle des autres téléviseurs 4K, mais elle offre de nombreuses options permettant de la personnaliser et d'en étendre l'utilisation, en particulier en ce qui concerne les technologies domestiques intelligentes.

Le jeu est un point particulièrement fort des téléviseurs Samsung Neo QLED et le QN90C offre quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120Hz pour connecter les consoles de jeu de nouvelle génération. Son Gaming Hub élargit considérablement les possibilités pour les joueurs avec des services basés sur le cloud, notamment Xbox, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna, Utomik et plus encore.

Le QN90C offre des performances audio supérieures à la moyenne pour un téléviseur, notamment une fonction Object Tracking Sound Plus qui améliore la directionnalité des effets dans les bandes sonores des films. Il prend également en charge la fonction Q-Symphony de la société, qui permet d'associer le téléviseur à certaines barres de son Samsung pour une expérience audio plus spatiale et plus dynamique.

Les téléviseurs Samsung Neo QLED ont tendance à être coûteux, et le QN90C ne fait pas exception à la règle. Mais vous pourrez en obtenir un pour un prix bien inférieur à celui du modèle phare de la société, le QN95C, et à moins que vous ne soyez un vidéophile passionné, les différences entre les deux ne sembleront pas si spectaculaires que cela. Des marques comme TCL et Hisense proposent des mini-LED pour un prix nettement inférieur, mais en termes de fonctionnalités et de design, elles ne peuvent pas rivaliser avec le QN90C.

Date de sortie : 21 février 2023

QN43QN90C : 1 299€

QN50QN90C : 1 499€

QN55QN90C : 1 899€

QN65QN90C : 2 499€

QN75QN90C : 4 199€

QN85QN90C : NC

La série QN90C se situe entre les séries phares QN95C et QN85C de Samsung, qui sont toutes deux constituées de téléviseurs QLED rétroéclairés par mini-LED. La principale différence entre le QN90C et le QN85C, qui est un modèle inférieur, semble être la présence de fonctions audio intégrées moins avancées dans ce dernier, tandis que la série QN95C présente un design "Infinity One" ultramince, sans cadre.

Ne vous y trompez pas : il s'agit de téléviseurs LCD haut de gamme, avec des prix élevés pour le prouver. Avec des écrans allant de 43 à 85 pouces, il existe de nombreuses options de taille QN90C à choisir en fonction de l'espace ou du budget.

Téléviseur Samsung QN90C : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Type d'écran : QLED avec mini-LED Taux de rafraîchissement : 120Hz Prise en charge HDR : HDR10+, HDR10, HLG Support audio : Dolby Atmos Smart TV : Tizen Ports HDMI : 4 HDMI 2.1 Tuner intégré : ATSC 3.0

Les entrées du panneau arrière comprennent quatre ports HDMI 2.1 latéraux (dont un avec eARC), une sortie numérique optique et une connexion d'antenne pour le tuner ATSC 3.0 du QN90C. (Image credit: Future)

Samsung QN90C TV : caractéristiques

Rétro-éclairage mini-LED avec local dimming

4K native avec plage dynamique HDR10

Gaming Hub pour le cloud gaming

Les téléviseurs de la série QN90C de Samsung utilisent un panneau d'affichage QLED et un rétroéclairage mini-LED avec du local dimming sur tout le réseau. Un processeur Neural Quantum met à l'échelle les images HD normales en 4K et une fonction Neo Quantum HDR+ traite dynamiquement le contenu à gamme dynamique élevée. Comme pour les autres téléviseurs Samsung, la gestion du HDR est limitée au format HDR10+, sans prise en charge du Dolby Vision. Le QN90C est également doté d'un revêtement d'écran antireflet et de la technologie Ultra Viewing Angle de Samsung, qui améliore la qualité de l'image même lorsque l'on n'est pas installé bien en face de l'écran.

L'interface Tizen de la smart TV de Samsung est utilisée pour le streaming ainsi que pour le contrôle de la maison via l'application Samsung SmartThings. La technologie Bixby de l'entreprise est également intégrée pour les commandes vocales, et les appareils Alexa et Google Assistant sont pris en charge. Il est possible d'activer un mode Ambiant qui affiche une large gamme d'images fixes et animées lorsque le téléviseur n'est pas utilisé, et il est possible de personnaliser ces images et de télécharger ses propres images pour les afficher.

La série QN90C arbore le NeoSlim Design de Samsung, qui laisse encore de la place pour un système de haut-parleurs Dolby Atmos 4.2.2 canaux intégré. Le traitement Object Tracking Sound Plus de Samsung contribue à rendre les sons provenant de l'écran plus naturels et plus crédibles, et il existe également une fonction Q-Symphony 3.0 qui combine la sortie audio du téléviseur avec une barre de son Samsung pour une présentation améliorée.

Le Gaming Hub de Samsung offre une destination centrale pour les applications et les paramètres de jeu, avec la prise en charge de services de cloud gaming tels que Xbox, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna, Utomik, etc. Il est possible de configurer une manette Bluetooth à utiliser pour le cloud gaming et les jeux avec plage dynamique élevée HDR10+ sont pris en charge.

Les quatre entrées HDMI 2.1 du téléviseur prennent en charge l'entrée 4K 120Hz d'une console de jeu PS5 ou Xbox Series X.

Caractéristiques : 5/5

L'une des nombreuses options d'art numérique disponibles pour l'affichage en mode Ambiant. (Image credit: Future)

Téléviseur Samsung QN90C : qualité d'image

Luminosité maximale élevée

Noirs profonds et ombres détaillées

Quelques effets de rétroéclairage

Le téléviseur Samsung QN90C de 65 pouces que nous avons testé offrait une luminosité HDR maximale impressionnante, avec une luminosité de 1 787 nits (mesurée sur une mire de 10 % de blanc) dans le mode d'image Vidéo. Il existe également un mode Filmmaker, mais il offre une luminosité plus faible et s'avère généralement moins précis que le mode Movie. En mode standard, la luminosité maximale a atteint 1 219 nits. Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, le téléviseur mini-LED 4K QN95C, produit phare de Samsung, affichait une luminosité maximale de 2 000 nits en mode Vidéo lorsque nous l'avons testé, et de 2 240 nits en mode Standard.

Le rétroéclairage avec local dimming à matrice complète du Samsung lui permet d'afficher un noir complet de 0 IRE, ce qui se traduit par un contraste "infini". Il a également très bien rendu les détails des ombres dans les scènes sombres. Le "blooming" du rétroéclairage était toutefois évident, avec des halos lumineux apparaissant autour des titres de films en blanc sur noir, ainsi que des points lumineux dans les motifs de mouvement Starfield du Blu-ray de test Spears & Munsil Ultra HD HDR. Mais ces phénomènes étaient minimes pour la plupart lors d'un visionnage normal, bien que nous ayons constaté une certaine dégradation dans les transitions entre les sections lumineuses des images et les barres noires de la zone d'affichage sur les films en écran ultra-large.

L'équilibre des couleurs dans le réglage par défaut de la température de couleur Chaud du mode d'image Vidéo était légèrement bleuté, avec des valeurs Delta E à certains niveaux de luminosité se situant dans la plage 3-4 (nous cherchons généralement à ce qu'elles descendent en dessous de 3). Les mesures effectuées avec le logiciel d'étalonnage des couleurs Calman de Portrait ont également montré que la couverture de la DCI-P3 (l'espace colorimétrique utilisé pour le mastering des Blu-rays 4K et des films numériques) était de 93,3 %, et celle de la BT.2020 de 73,0 %. Il s'agit là de résultats tout à fait moyens, les appareils de marques bon marché comme TCL et Hisense offrant des performances équivalentes.

Le revêtement antireflet de l'écran de la série QN90C de Samsung s'est avéré efficace pour réduire au minimum les reflets sur l'écran. Grâce à ce revêtement et à la luminosité élevée du téléviseur, le QN90C sera une excellente option pour regarder du sport en journée. La technologie Ultra Viewing Angle de la société a également permis aux images de conserver leur contraste et la saturation des couleurs lorsqu'elles sont visionnées sur des sièges qui ne sont pas en face de l'écran - un aspect des performances qui donne au QN90C un avantage sur les téléviseurs LCD économiques, dont la plupart commencent à paraître délavés lorsque l'on s'éloigne d'une position de visionnage centrale.

En commençant nos tests de visionnage par la section montage du disque Spears & Munsil Ultra HD Benchmark, le téléviseur a fait du bon travail avec les images HDR calibrées à un niveau de luminosité élevé. Les détails de l'image se sont montrés excellents et les hautes lumières ont présenté une forte dynamique, bien que les artefacts de rétroéclairage que nous avions vus précédemment se soient manifestés sur les images à fort contraste, comme une photo nocturne d'une grande roue.

En visionnant une scène du film James Bond 2021 "Mourir peut attendre" que nous utilisons pour tester la gestion des mouvements, une colline rocailleuse traversée par Bond tandis que la caméra suivait le mouvement semblait à la fois stable et détaillée sur le QN90C. Les téléviseurs Samsung proposent des paramètres de clarté d'image avec des réglages distincts pour le flou de mouvement et le tremblement qui sont très efficaces pour réduire ces effets d'image, mais dans ce cas, nous avons constaté que nous n'avions même pas besoin de les utiliser.

En visionnant une autre scène de référence sur Blu-ray 4K, cette fois-ci tirée de Dune (2021), où Paul et sa mère traversent un espace sombre et brumeux après un interrogatoire, l'image du QN90C est apparue propre et nette malgré la nature granuleuse des images. Les performances de l'appareil sont nettement supérieures à celles du QN90B de l'année dernière, qui présentait un niveau de bruit élevé dans cette même scène lorsque nous avions effectué un test en conditions réelles.

La saison 6 de Black Mirror est tombée sur Netflix alors que nous testions le QN90C, et la regarder en boucle nous a donné l'occasion de regarder des séries produites dans des styles différents. Les décors high-tech de Joan is Awful et Beyond the Sea ont un aspect net et percutant, avec de très bons détails dans les ombres et des couleurs intenses. Les scènes de Loch Henry et Beyond the Sea (à nouveau) qui se déroulent dans des environnements ruraux ont été présentées avec une gamme de teintes subtiles et naturelles. Les tons de peau étaient précis et l'image du QN90C était lumineuse et agréable à regarder, ce qui en a fait un excellent vecteur pour la série de science-fiction de Netflix.

Qualité de l'image : 4,5/5

La télécommande sans pile de Samsung est alimentée par une cellule solaire située à l'arrière. (Image credit: Future)

Téléviseur Samsung QN90C : qualité du son

Enceintes Atmos 4.2.2 canaux

Un son ample à des niveaux raisonnables

La fonction Q-Symphony associe le son du téléviseur à celui de la barre de son

Le QN90C est doté d'un système de haut-parleurs Dolby Atmos 4.2.2 canaux intégré qui crée une sensation d'espace crédible avec les bandes sonores Atmos. Cet effet est renforcé par la fonction Object Tracking Sound Plus du téléviseur, qui rend les sons plus directionnels et alignés sur l'action à l'écran.

Bien sûr, avec un téléviseur aussi fin, vous n'entendrez pas beaucoup de basses, et les films avec des bandes-son riches en basses n'ont pas semblé particulièrement impressionnants lorsqu'ils ont été regardés avec les haut-parleurs intégrés du QN90C. Le fait de pousser le volume à un niveau élevé a également entraîné une compression du son, ce qui a eu pour effet d'aplanir la qualité de la restitution spatiale entendue à un niveau plus bas.

Pour la plupart des visionnages sur les haut-parleurs du téléviseur, nous avons activé le paramètre audio "Amplifier", ce qui a permis d'obtenir un son plus fort et plus clair. Les téléviseurs de la série QN90C sont également dotés de la fonction Q-Symphony de la société, qui permet de combiner l'audio intégré du téléviseur avec les barres de son Samsung des séries Q et S pour une restitution améliorée.

Qualité du son : 4/5

Le socle robuste du QN90C offre un soutien solide. (Image credit: Future)

Téléviseur Samsung QN90C : design

Design NeoSlim

Support hexagonal monté au centre

Télécommande à énergie solaire avec micro intégré

Le QN90C est doté du design NeoSlim de Samsung et d'un support central en aluminium à plaque "hexagonale". Le téléviseur présente un profil élancé vu de côté, et le support lui confère une forme quelque peu aérodynamique tout en lui offrant un soutien ferme.

Le design fin de Samsung entraîne la nécessité d'un panneau latéral tout aussi fin pour la section d'entrée du téléviseur, qui offre 4 ports HDMI 2.1, ainsi que des connexions USB, audio numérique optique et d'antenne RF. Nous avons eu un peu de mal à brancher certains de nos câbles HDMI avec des câbles et des connecteurs plus épais, mais tous les branchements ont finalement pu être effectués.

La télécommande fournie est compacte et comporte de petites touches non rétroéclairées qui peuvent être difficiles à utiliser dans une pièce sombre. La plupart des opérations de navigation s'effectuent à l'aide d'un pavé tactile central et un bouton situé en haut permet d'activer les commandes vocales via le micro intégré. Contrairement à la plupart des autres télécommandes, celle de Samsung ne nécessite pas de batterie. Elle tire son énergie d'une cellule solaire située à l'arrière et peut également s'alimenter à partir du réseau à large bande de votre domicile si la cellule solaire est bloquée.

Design : 4.5/5

Dans l'interface intelligente du téléviseur, les applications de streaming occupent une rangée horizontale qui peut être entièrement personnalisée. (Image credit: Future)

Téléviseur Samsung QN90C : smart TV et menus

Interface Samsung Tizen

Commande vocale Bixby, mais fonctionne avec Alexa et Google

Menus complets et faciles à parcourir

L'interface Tizen de la smart TV de Samsung est généralement facile à utiliser, ce qui n'est pas le cas de toutes les interfaces de smart TV. Une rangée horizontale d'applications s'étend sur presque toute la largeur de l'écran et vous pouvez ajouter et supprimer des applications, ainsi que modifier l'ordre dans lequel elles apparaissent (en fonction de la fréquence d'utilisation, par exemple). Les recommandations de contenu et autres fenêtres sont cachées sous la rangée d'applications centrale, où elles peuvent être parcourues en défilant vers le bas à l'aide de la télécommande ou de l'assistant vocal Bixby de Samung (Alexa et Google Assistant sont également pris en charge).

Il existe de nombreuses fonctionnalités à explorer, notamment le portail de télévision en continu gratuite Samsung TV Plus, les paramètres du mode Ambiant et le Samsung Gaming Hub pour les jeux basés sur le cloud. Le mode Ambiant de Samsung se distingue particulièrement, avec un large éventail de designs de bon goût à afficher sur le téléviseur lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez les éditer pour modifier des paramètres tels que la luminosité et l'équilibre des couleurs, et vous pouvez également télécharger vos propres photos pour les afficher en mode Ambiant.

Il est assez facile de changer de source d'entrée et de paramètres d'image. La sélection d'icônes spécifiques sur le côté gauche de l'écran intelligent déclenche une rangée transparente d'options d'entrée et de réglages de l'image et du son. Vous pouvez également sélectionner l'option "Tous les paramètres" qui affichera un menu de paramètres à l'écran plus traditionnel. Samsung ne lésine pas sur les réglages de l'image : vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour peaufiner l'image du téléviseur, y compris des réglages distincts pour l'effet de bougé et le flou.

Smart TV et menus : 4.5/5

Le Gaming Hub de Samsung constitue un portail central pour les jeux basés sur le cloud et les paramètres de jeu. (Image credit: Future)

Téléviseur Samsung QN90C : gaming

4K 120Hz avec VRR et FreeSync Premium

Faible décalage d'entrée de 9,8 ms

Samsung Gaming Hub pour des jeux basés sur le cloud

Avec un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz et la prise en charge des signaux 4K 120 Hz sur les quatre ports HDMI 2.1, ainsi que les fonctions VRR et FreeSync Premium, la série QN90C est parfaitement adaptée aux jeux sur les consoles de nouvelle génération. Avec le mode Jeu activé, nous avons mesuré un décalage d'entrée de 9,8 ms à l'aide d'un appareil de mesure 4K, ce qui est supérieur à ce que la plupart des téléviseurs sont capables d'offrir.

Le Gaming Hub de Samsung est le portail de jeux en ligne le plus complet que l'on puisse trouver sur un téléviseur, avec des applications telles que Xbox, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna, Utomik, Anstream Arcade et Blacknut. Vous pouvez facilement connecter des contrôleurs de jeu Bluetooth au téléviseur à partir de Gaming Hub, et l'écran principal affiche vos jeux récemment joués et des suggestions de jeux basées sur votre historique.

En appuyant sur la touche Play/Pause de la télécommande lorsque le mode Jeu du téléviseur est sélectionné, vous accédez à un menu de jeu transparent dans la partie inférieure de l'écran. À partir de là, vous pouvez effectuer d'autres réglages du mode Jeu et contrôler des éléments tels que la résolution et les images par seconde.

Gaming : 5/5

Le menu de jeu à l'écran de Samsung. (Image credit: Future)

Téléviseur Samsung QN90C : un bon rapport qualité-prix

Beaucoup moins cher que le modèle phare mini-LED de Samsung

Il est possible d'acheter des modèles mini-LED pour moins cher

Un bon rapport qualité-prix

À 2 499 €, le QN90C 65 pouces représente un très bon rapport qualité-prix par rapport au modèle supérieur QN95C de Samsung, dont le prix est supérieur de 500 euros. Ce modèle dispose d'un rétroéclairage mini-LED plus avancé et d'un traitement de local dimming, qui nous a permis d'éliminer efficacement le phénomène de rétroéclairage lorsque nous l'avons testé - ce qui, avec une luminosité maximale encore plus élevée, pourrait faire en sorte que le QN95C vaille la peine d'être payé plus cher pour certains téléspectateurs.

Toute considération de la valeur du QN90C doit également prendre en compte des options de téléviseurs mini-LED moins onéreux tels que le TCL 6-Series (2022) et le Hisense U8H, qui peuvent tous deux atteindre des pics de luminosité aussi élevés et offrir de bonnes performances de local dimming. Nous pensons que la plupart des téléspectateurs seraient satisfaits de l'un ou l'autre de ces téléviseurs, bien qu'ils soient dépourvus de nombreuses fonctionnalités avancées que l'on trouve sur les modèles Neo QLED de Samsung, telles que l'angle de vision ultra et le Gaming Hub.

En résumé, le QN90C est un bon rapport qualité-prix, mais pas un excellent rapport qualité-prix.

Rapport qualité/prix : 4/5

Devriez-vous acheter le téléviseur Samsung QN90C ?

Swipe to scroll horizontally Samsung QN90C TV Caractéristiques Commentaires Évaluation Caractéristiques Un excellent mélange de fonctionnalités, mais le Dolby Vision HDR fait défaut 4.5/5 Qualité de l'image Très bonnes performances générales, avec quelques réserves 4.5/5 Qualité du son Son spacieux et détaillé, mais manque de basses 4/5 Design Un design très attrayant avec une télécommande à énergie solaire 4.5/5 Smart TV et menus Très bonne interface intelligente avec des menus complets 4.5/5 Gaming D'excellentes fonctionnalités de jeu avec des options de jeu en ligne approfondies 5/5 Rapport qualité/prix Un bon rapport qualité-prix, même s'il existe des options moins chères. 4/5

Achetez-le si...

Vous voulez un téléviseur idéal pour la journée

Grâce à sa luminosité élevée et à son revêtement d'écran antireflet, le téléviseur QN90C de Samsung offre un bel aspect, même lorsqu'il est regardé dans des pièces bien éclairées pendant la journée. Il s'agit donc d'un choix idéal pour les amateurs de sport.

Vous voulez un téléviseur idéal pour les jeux

Les quatre ports HDMI 2.1 du QN90C prennent en charge l'entrée 4K 120Hz d'une PS5 ou d'une Xbox Series X, ainsi que les fonctions VRR et FreeSync Premium. Ajoutez à cela les nombreuses options de jeu basées sur le cloud et vous obtenez un téléviseur idéal pour les jeux.

Vous souhaitez utiliser une barre de son Samsung

La fonction Q-Symphony du QN90C vous permet de combiner sa sortie audio avec une barre de son Samsung sélectionnée pour une expérience améliorée.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez le meilleur téléviseur, le coût n'est pas un problème

Si le QN90C présente des performances générales impressionnantes, le modèle phare Neo QLED de la série QN95C de Samsung le surpasse en termes de luminosité, de profondeur des noirs et de détails des ombres.

Votre budget est limité

Le QN90C est relativement cher par rapport à certains de ses concurrents mini-LED. Vous pouvez vous attendre à une luminosité presque aussi bonne avec un modèle TCL ou Hisense, bien qu'ils n'offrent pas le même ensemble de fonctions que le Samsung.

Vous voulez un téléviseur basique

Tout le monde n'a pas envie de naviguer dans les menus intelligents compliqués et les paramètres étendus qu'offrent les téléviseurs haut de gamme comme le QN90C de Samsung. Si c'est votre cas, un téléviseur économique doté d'une interface Roku ou Google TV sera un meilleur choix.

Nous avons passé environ 15 heures au total à mesurer et à évaluer.

Les mesures ont été effectuées à l'aide du logiciel d'étalonnage des couleurs Calman.

Un étalonnage complet du téléviseur a été effectué avant de procéder aux tests subjectifs.

Lorsque nous testons un téléviseur, nous commençons par l'utiliser pendant quelques jours pour le tester et évaluer les préréglages de l'image en sortie de boîte. L'étape suivante consiste à sélectionner le préréglage le plus précis (généralement intitulé Movie ou Cinema) et à mesurer la balance des blancs (niveaux de gris), le gamma et la précision des points de couleur à l'aide du logiciel d'étalonnage des couleurs Calman de Portrait Displays. Les mesures obtenues fournissent des valeurs Delta-E (la marge d'erreur entre la source de la mire et ce qui s'affiche à l'écran) pour chaque catégorie et permettent d'évaluer la précision globale du téléviseur.

Parallèlement à ces tests, nous effectuons des mesures de la luminosité maximale (enregistrée en nits) pour la haute définition standard et la gamme dynamique élevée 4K à l'aide de modèles de fenêtres blanches à 10 % et 100 %. La couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 et BT.2020 est également mesurée, les résultats donnant une idée de la fidélité avec laquelle le téléviseur peut restituer la gamme de couleurs étendue dans les sources ultra haute définition.

Pour le Samsung QN90C, nous avons utilisé le flux de travail ISF de Calman, ainsi que les paramètres avancés du menu image du téléviseur, pour calibrer l'image afin d'obtenir la meilleure précision possible avec les sources SDR et HDR. Une fois cela fait, nous avons regardé une série de scènes de référence sur des disques Blu-ray 4K que nous avons rassemblés après des années de tests de téléviseurs et de projecteurs afin d'évaluer les performances du téléviseur, ainsi que de nouveaux contenus encodés en Dolby Vision et diffusés à partir de sources telles que Netflix et HBO Max.