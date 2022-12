OLED ou QLED : quelle technologie choisir pour votre téléviseur ?

Téléviseurs OLED Le meilleur pour : la qualité d'image Les écrans à diodes électroluminescentes organiques sont actuellement les plus performants en matière de téléviseurs haut de gamme. Ils offrent de meilleurs angles de vision, des noirs plus profonds (et donc un meilleur contraste pour le HDR) et consomment moins d'énergie. Ils constituent souvent une meilleure option pour les jeux, mais peuvent coûter plus cher. Faites votre choix :

Les meilleurs téléviseurs OLED For Plus léger et plus fin

Des couleurs précises

Noirs plus convaincants

Taux de rafraîchissement plus élevé Against Petit risque d'usure

Luminosité limitée

Coûteux Téléviseurs QLED Le meilleur pour : le rapport qualité-prix Les écrans LED à points quantiques offrent une image potentiellement plus lumineuse que les OLED, ils sont généralement moins chers et il n'y a pas de risque de brûlure. Ils peuvent être aussi bien équipés que les téléviseurs OLED et vous en avez potentiellement plus pour le même budget. Faites votre choix :

Les meilleurs téléviseurs Samsung (en anglais) For Couleurs étonnantes

Potentiel de luminosité élevé

Le plus grand choix de tailles d'écran

Mieux si vous avez un budget limité Against Généralement moins fin

Noirs moins convaincants

Taux de rafraîchissement des pixels plus lent

Quelle est la différence entre OLED et QLED ? Vous avez probablement rencontré ces termes techniques en parcourant le Web à la recherche d'un nouveau téléviseur, mais il n'est pas toujours facile de comprendre les principales différences entre eux.



Un téléviseur OLED n'est pas meilleur qu'un modèle QLED. Le choix de celui qui vous convient le mieux dépend de plusieurs facteurs, notamment de la capacité de la technologie TV à s'adapter à l'espace dont vous disposez chez vous, de sa conformité à vos préférences en matière d'affichage et, bien sûr, de son adéquation avec votre budget.



Même en matière de performances, ce qui fait une image de qualité supérieure et une expérience de visionnage de premier ordre diffère d'un individu à l'autre. Certaines personnes pourraient préférer les ombres profondes et détaillées des meilleurs téléviseurs OLED. D'autres opteront pour la richesse des couleurs des points quantiques et la haute luminosité des meilleurs téléviseurs QLED. Dans ce guide, nous vous fournirons toutes les informations dont vous avez besoin pour choisir entre les deux technologies.



Que vous souhaitiez trouver l'un des meilleurs téléviseurs 65 pouces pour créer une expérience digne d'une salle de cinéma, l'un des meilleurs téléviseurs de jeu pour PS5 et Xbox Series X afin de tirer le meilleur parti de votre console nouvelle génération ou un écran plus petit avec l'un des meilleurs téléviseurs 32 pouces pour une chambre d'amis, nous vous guiderons dans la bonne direction.

OLED ou QLED : l'état actuel des technos de téléviseurs

Les plus grands et les meilleurs fabricants de téléviseurs, comme LG, Panasonic, Philips ou Sony, produisent tous des téléviseurs OLED. C'est pourquoi l'OLED est la technologie de panneau d'affichage haut de gamme la plus répandue dans les téléviseurs à l'heure actuelle. Et elle est de moins en moins coûteuse.

Vous pouvez lire nos avis sur certains des meilleurs téléviseurs OLED disponibles actuellement dans notre test du téléviseur LG C2 OLED ou notre test du téléviseur Sony A90J OLED.

Les téléviseurs QLED sont principalement fabriqués par Samsung, mais vous en trouverez également d'autres marques, comme Sony, Hisense ou TCL.

Nos avis sur le Samsung QN95B et le Samsung QN900B vous donneront une bonne idée de ce que vous pouvez attendre des meilleurs QLED du marché actuel.

Il convient également de mentionner une technologie plus récente appelée téléviseurs QD-OLED. Celle-ci combine le meilleur des deux mondes, en utilisant un panneau OLED bleu avec un filtre à points quantiques pour créer des couleurs primaires plus vives. Le résultat est un écran qui présente une meilleure saturation des couleurs (environ 200 % des téléviseurs LED-LCD traditionnels) et une meilleure visualisation hors axe.

Ces téléviseurs n'ont été commercialisés que récemment par Samsung et Sony, les deux utilisant des panneaux d'affichage fabriqués par Samsung.

Les téléviseurs OLED de LG sont aussi bien adaptés aux jeux qu'aux films, grâce à l'introduction de la technologie G-Sync de Nvidia. (Image credit: LG)

OLED vs QLED : les arguments en faveur des LED organiques

Avantages et inconvénients de l'OLED Avantages :

Plus léger et plus fin (2,57 mm)

Pixels auto-émissifs

Noirs plus convaincants

Taux de rafraîchissement plus rapide (0,001 ms)

Pas d'effets de blur Inconvénients :

Tailles d'écran limitées : 48, 55, 65, 77, 83, 88 pouces

Luminosité limitée (généralement jusqu'à 1 000 nits)

Coûteux

Nous pouvons résumer la bataille OLED vs QLED en une phrase : La QLED est une adaptation de la technologie LCD existante, tandis que l'OLED est une technologie plus récente.

OLED est l'abréviation de Organic Light Emitting Diode (diode électroluminescente organique). Ce type de téléviseur utilise un film à base de carbone entre deux conducteurs qui émet sa propre lumière lorsqu'il est traversé par un courant électrique.

Comme ce sont les pixels eux-mêmes qui produisent la lumière, lorsqu'ils doivent être noirs, ils s'éteignent complètement. Cela signifie qu'il n'y a pas de rétroéclairage LCD, que les noirs sont remarquablement réalistes, que le contraste est dit "infini", que les taux de rafraîchissement sont rapides comme l'éclair et que la luminosité est idéale pour les films, même si elle est faible par rapport à celle des LED.

Regarder un téléviseur OLED pour la première fois vous donnera ce sentiment rare d'avoir été témoin de quelque chose de vraiment très spécial.

Jusqu'à récemment, l'OLED n'était disponible que dans quelques tailles. Mais en 2022, de nombreuses grandes marques ont étendu leurs gammes. Par exemple, découvrez notre prise en main du téléviseur LG C2 OLED, un écran disponible en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Ou notre avis sur le téléviseur OLED LG G2, qui est disponible en 55, 65, 77, 83 et 97 pouces.

QLED vs OLED : le cas des points quantiques

Avantages et inconvénients des QLED Avantages :

Couleurs riches

Ultra-lumineux (jusqu'à 2 000 nits)

Différentes tailles d'écran entre 32 et 98 pouces Inconvénients :

Moins mince (25,4 mm)

Noirs moins convaincants

Taux de rafraîchissement plus lent

QLED n'est pas tant une nouvelle technologie de télévision qu'un changement de marque. Jusqu'en 2017, Samsung appelait ses téléviseurs phares SUHD, mais cela ne fonctionnait pas aussi bien qu'elle l'espérait, alors elle les appelle désormais QLED - qui signifie Quantum-dot Light Emitting Diode.

Bien sûr, cela ressemble beaucoup à OLED, ce qui est déroutant, surtout si l'on ajoute la nouvelle gamme QNED de LG.

Quoi qu'il en soit, le QLED se distingue de l'OLED par le fait qu'il n'est pas auto-émissif, ce qui signifie qu'il ne produit pas sa propre lumière et utilise toujours un rétro-éclairage.

Ce qui le rend "quantique", selon Samsung, c'est qu'il utilise un filtre de couleur à points quantiques devant son rétroéclairage LCD, ce qui améliore la luminosité, le contraste et la vivacité des couleurs. (Techniquement, on devrait les appeler QLCD-LED, donc on ne peut pas trop se plaindre de son nom actuel).

Il ne s'agit donc pas du tout d'une technologie d'affichage de nouvelle génération, mais simplement d'une modification de la technologie des téléviseurs LCD.

Au cours des dernières années, Samsung a remanié sa gamme QLED en l'appelant Neo QLED. Cela fait référence à la mise en œuvre d'un rétroéclairage mini-LED, qui multiplie considérablement le nombre de LED utilisées pour un contrôle plus précis de la luminosité - et avec l'effet secondaire d'élargir les angles de vision et d'augmenter la luminosité potentielle, ainsi que de réduire le blooming.

Vous pouvez lire notre avis sur le téléviseur Samsung QN95B Neo QLED 4K pour voir ce que ce nouveau type de technologie a à offrir lorsqu'il est implémenté dans un téléviseur phare.

OLED et QLED : quelles sont les marques qui supportent cette technologie de télévision ?

La bataille entre OLED et QLED est plus une histoire de marque que de technologie. En effet, les panneaux OLED que l'on trouve dans tous les téléviseurs OLED, à l'exception des panneaux QD-OLED vendus par Samsung et Sony, sont fabriqués par LG Displays. Et les téléviseurs QLED ont une histoire d'origine de panneau d'affichage tout aussi générique.

La team OLED :

La plupart des marques de téléviseurs se sont rangées derrière l'OLED ces dernières années, estimant qu'il s'agit d'une technologie supérieure en termes de qualité d'image.

Il est difficile de ne pas être d'accord, mais malgré le fait que LG, Sony, Panasonic, TP-Vision, Loewe, Bang & Olufsen, Skyworth et ChangHong vendent tous maintenant des téléviseurs OLED, ils ont tendance à être encore très chers.

Le fabricant, LG Display, n'a pas été en mesure de produire assez de panneaux OLED à un rythme suffisamment rapide pour les proposer à un coût moindre, ce qui fait que l'OLED continue d'être assimilé à une technologie de téléviseurs haut de gamme.

Cela a changé, avec de nouvelles tailles plus petites. Des marques comme LG proposent désormais des téléviseurs OLED de 48 et 42 pouces (ainsi qu'un téléviseur de 97 pouces à l'autre extrémité du spectre).

L'augmentation de la production devrait également contribuer à faire baisser les prix. Cependant, Hisense a déjà abandonné cette technologie après avoir lancé un Hisense O8B OLED aux performances médiocres.

La team QLED :

Samsung a abandonné ses premiers efforts pour fabriquer des téléviseurs OLED en 2014 en raison de faibles rendements de production, et n'a commencé à parler de QLED qu'en 2017. La marque essaie maintenant de populariser la technologie en impliquant d'autres entreprises.

Bien que les marques derrière le QLED soient moins nombreuses, elles se syndiquent rapidement. Samsung, Hisense et TCL se sont regroupés au sein de l'Alliance QLED en 2017 afin de faire progresser le développement du QLED - et de vendre davantage de téléviseurs QLED sur le plus grand marché mondial de la télévision, la Chine.

Panasonic va encore plus loin avec le JZ2000, qui comporte un panneau OLED personnalisé. (Image credit: Panasonic)

OLED vs QLED : quel est le meilleur choix pour les joueurs ?

Si vous êtes principalement intéressé par un téléviseur adapté aux jeux, nous vous encourageons à vous concentrer sur des critères différents de ceux de l'OLED et du QLED.

Maintenant que les consoles PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération sont là - et, pour la plupart, plus facilement disponibles à l'achat - vous voudrez par exemple trouver un téléviseur avec des ports HDMI 2.1 capables de transporter des vidéos 8K provenant de consoles (à 60 Hz), ainsi que des vidéos 4K à 120 Hz.

Le faible délai de réponse n'est pas toujours spécifié sur les pages produits des téléviseurs, mais nous vous recommandons néanmoins d'y prêter attention. Vous pouvez également lire notre guide des meilleurs téléviseurs de jeu, qui passe en revue les principales spécifications et les points d'intérêt que vous devez connaître.

Les téléviseurs OLED sont les plus performants pour obtenir un contraste naturel, et contribueront à rendre les jeux cinématiques vraiment époustouflants. Les téléviseurs OLED de LG sont également équipés de la technologie Nvidia G-Sync, qui permet de fluidifier le jeu à l'écran.

Cependant, les QLED sont beaucoup plus lumineux et peuvent être plus efficaces pour la visibilité pratique dans les jeux auxquels vous jouez, en faisant ressortir clairement les environnements et les objets du jeu.

Cela peut dépendre du jeu auquel vous jouez, mais il est plus important d'obtenir un ensemble avec une faible latence, un VRR (taux de rafraîchissement variable) et un port HMDI 2.1 que de connaître la technologie de panneau utilisée.

(Image credit: Samsung)

OLED vs QLED : quel est le meilleur choix pour vous ?

Ces deux technologies sont impressionnantes - mais pour des raisons différentes.

À bien des égards, la technologie QLED est le meilleur choix. Vous obtiendrez une image plus lumineuse, les téléviseurs ont tendance à durer plus longtemps, ils sont moins chers et il n'y a pas de risque de burn-in - une marque ou brûlure laissée sur l'écran des téléviseurs OLED lors de l'affichage d'images avec des graphiques statiques comme un logo de chaîne d'information.

Cependant, si nous devions en choisir un, pour l'instant, nous opterions pour l'OLED. Pour la majorité des gens, les avantages de l'OLED l'emporteront, du moins pour l'instant, sur ceux du QLED. La techno inclut de meilleurs angles de vision, des noirs plus profonds et, par conséquent, un meilleur contraste, et une consommation d'énergie moindre. Ils sont probablement aussi une meilleure option pour le jeu. C'est notamment le cas si vous recherchez l'un des meilleurs téléviseurs de 55 pouces, puisque les deux technologies sont à peu près au même prix à cette taille.

Mais le QLED est également plus intéressant si vous recherchez une taille plus petite ou si vous avez un budget plus modeste. Les OLED sont toujours plus chers.

Rien n'est plus brillant qu'un Samsung QLED (Image credit: Samsung)

OLED vs QLED : à quoi ressemble l'avenir ?

Indépendamment des conseils d'achat que nous vous donnons aujourd'hui, les choses risquent de beaucoup bouger dans les années à venir.

Il est prévu que les téléviseurs QLED abandonnent le rétroéclairage LCD pour devenir auto-émissifs, ce qui pourrait combiner les avantages des technologies OLED et QLED et poser des problèmes aux fabricants de panneaux OLED comme LG Display.

"Les véritables téléviseurs QLED sont auto-émissifs, comme les téléviseurs OLED, et ne sont pas encore sur le marché, mais devraient l'être dans les prochaines années", explique David Tett, analyste de marché chez Futuresource Consulting. "Lorsqu'ils seront commercialisés, l'OLED fera face à un défi majeur, car le QLED apporte de nombreux avantages similaires à l'OLED, avec peu d'inconvénients potentiels."

Il y a quelques années, des rumeurs annonçaient que Samsung allait commercialiser ces soi-disant "vrais" téléviseurs QLED, mais ils ne sont pas encore arrivés.

Si l'avenir est radieux pour les QLED, ceux qui sont derrière les panneaux OLED espèrent que l'une des caractéristiques natives de la technologie, à savoir la flexibilité, l'emportera. "Les ensembles OLED peuvent offrir de nouvelles solutions audio qui voient le panneau vibrer pour créer du son et pourraient également offrir de nouveaux facteurs de forme, grâce à la nature flexible du panneau", explique Tett. L'OLED enroulable de LG en est un parfait exemple, le LG Signature Series OLED R, qui est capable de s'enrouler dans la base du téléviseur.

Pour l'instant, c'est l'OLED qui remporte la couronne de la meilleure - et de la plus chère - technologie de téléviseur, mais à moins que LG Display ne parvienne à augmenter sa cadence de production et à créer davantage de tailles d'écran - comme il commence à le faire - l'avenir immédiat de la télévision grand public pourrait bien appartenir au QLED...

