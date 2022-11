Meilleurs téléviseurs de 65 pouces : de grands écrans pour tous les budgets

Included in this guide:

Note de l'éditeur : novembre 2022 Nous avons récemment ajouté le téléviseur Samsung S95B QD-OLED de 65 pouces à cette liste, grâce à sa qualité d'image révolutionnaire. Il n'a pas délogé le LG C2 de la première place, car nous pensons que le C2 présente le meilleur équilibre entre qualité d'image et prix, mais c'est un téléviseur fantastique que toute personne à la recherche d'un téléviseur haut de gamme devrait considérer. Matt Bolton, rédacteur en chef - TV & Audio

Les meilleurs téléviseurs de 65 pouces sont de plus en plus populaires. Comme de nombreux films arrivent directement en streaming, les gens recherchent une expérience de home cinéma qui en tire le meilleur parti, et cette taille offre des sensations fortes sur grand écran sans pour autant être trop grande au point de ne pas tenir dans un foyer moyen.

Leur popularité croissante s'explique en grande partie par le fait que les meilleurs téléviseurs de 65 pouces sont plus abordables que jamais. Bien sûr, il existe des options d'élite qui coûtent très cher, mais il y a aussi des écrans énormes avec une excellente qualité d'image qui sont incroyablement abordables. Vous aurez du mal à trouver un modèle de 65 pouces qui ne tienne pas la promesse d'une installation cinématographique améliorée.

Pratiquement tous les meilleurs téléviseurs sont disponibles en 65 pouces, y compris les téléviseurs OLED. C'est également la taille à laquelle il convient de réfléchir pour passer à l'un des meilleurs téléviseurs 8K, car elle est suffisamment grande pour que toute cette résolution supplémentaire commence à faire la différence - bien que la plupart des gens continuent à choisir une définition 4K, qui est absolument magnifique à cette taille.

Et la plupart des meilleurs téléviseurs pour jeux vidéo sont proposés en 65 pouces, donc si vous recherchez des sensations fortes sur console grand écran, il existe d'excellentes options pour cela aussi.

Notre guide vous aidera à trouver le téléviseur 65 pouces idéal, quel que soit votre budget ou les caractéristiques que vous recherchez.

Quel téléviseur de 65 pouces choisir aujourd'hui ?

(Image credit: LG)

1. LG OLED65C2 Le meilleur téléviseur de 65 pouces à ce jour Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 65 pouces Résolution: 4K Type d'écran : OLED Smart TV: webOS HDR: HDR, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 65-inch Screen Type LED, OLED Condition Neuf Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Superbe image 4K/HDR + Quatre ports HDMI 2.1 + WebOS est fantastique Pourquoi attendre - Manque de gestion des câbles - Pas de support HDR10

Après avoir perdu quelques places en 2021, le LG C2 OLED revient en tête de notre classement des meilleurs téléviseurs en 2022.

Les améliorations pour 2022 comprennent le nouveau processeur Alpha a9 Gen 5, qui est conçu pour offrir une amélioration des objets et un mappage dynamique des tons plus performants que son prédécesseur et que nous avons trouvé très impressionnant. Vous bénéficiez également d'un " son surround virtuel ", le téléviseur convertissant le contenu stéréo en un son 7.1.2 canaux. Les performances audio restent très bonnes pour un téléviseur à écran plat et les multiples modes de son permettent de trouver un profil audio adapté à vos besoins.

En plus de ces améliorations, le C2 OLED dispose de quatre ports HDMI 2.1 séparés, tout comme le C1 OLED, ce qui en fait le compagnon idéal de la PS5, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S.

Le LG C2 n'est pas sans défaut, cependant. Nous avons constaté que la saturation des couleurs hors axe diminuait lorsque nous nous déplacions à gauche ou à droite de l'écran, ce qui est particulièrement évident lorsque nous le comparons aux nouveaux modèles QD-OLED, et contrairement à certains rivaux, LG ne prend pas en charge le format IMAX Enhanced ou HDR10+.

Il existe, bien sûr, des téléviseurs à écran plat de plus haute résolution, comme le Samsung QN900B, qui offre une résolution 8K, et le nouveau LG G2 OLED amélioré qui a un pic de luminosité légèrement plus élevé. Mais pour le prix, c'est le meilleur téléviseur que vous pouvez acheter en 2022.

Lire notre prise en main : LG C2 OLED

(Image credit: Sony)

2. Sony XR-65X90J Un excellent téléviseur 4K polyvalent pour les joueurs Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 65 pouces Résolution: 4K Technologie d'écran : LCD LED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 65-inch Screen Type LED Condition Neuf Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Meilleure qualité d'image de sa catégorie + Installation facile et Google TV Pourquoi attendre - Problèmes HDMI persistants - Légers reflets sur l'écran

Si vous êtes à la recherche de l'un des meilleurs téléviseurs de 65 pouces, le Sony X90J devrait vous convenir. Avec un prix de lancement de 1 799 euros, il offre un bon rapport qualité-prix et constitue une bonne option pour les personnes qui ne sont pas trop préoccupées par l'acquisition d'un téléviseur OLED.

Nous avons été très impressionnés par la qualité d'image du X90J, ce qui est dû en partie au nouveau processeur Cognitive XR que nous avons vu dans les meilleurs téléviseurs Sony 2021. Il s'agit d'un excellent processeur qui est particulièrement performant lorsqu'il s'agit d'upscaler du contenu et de contrôler le contraste. Le X90J est également équipé de la nouvelle plateforme intelligente Google TV, qui offre une configuration facile et une large prise en charge des applications, ainsi que la possibilité d'utiliser Google Cast depuis des appareils Android. Il est également doté des technologies audio Dolby Vision HDR et Dolby Atmos, ainsi que de deux ports HDMI 2.1 complets pour votre Xbox Series X et votre PS5.

Il y a encore quelques problèmes persistants. Nous avons trouvé que la visualisation hors axe était décevante et nous avons également constaté que le X90J avait des difficultés en plein jour. Il sera sans doute battu par les capacités de son modèle supérieur X95J pour un coût légèrement supérieur. Mais le Sony X90J réussit à offrir des performances exceptionnelles pour un prix raisonnable.

Lire notre test complet : Sony X90J

(Image credit: Samsung)

3. Samsung 65BU8500 Le meilleur téléviseur de 65 pouces à un prix abordable Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 65 pouces Résolution: 4K Technologie d'écran : LCD LED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG Pourquoi l’acheter + Performance d'image 4K accomplie + Spécifications très acceptables pour le prix + Fin et plutôt élégant Pourquoi attendre - A ses limites lors de l'upscaling - Le son est assez faible et froid - Pas de Dolby Vision HDR

Le BU8500 de Samsung est conçu pour offrir des fonctionnalités de pointe, une apparence discrète et une qualité de fabrication solide à un prix que la majorité d'entre nous ne rechignera pas à payer. Et il est tout à fait à la hauteur. Il s'agit d'un téléviseur HDR 4K (à l'exception, comme d'habitude chez Samsung, du Dolby Vision, qu'il ne prend pas en charge) doté d'un trio d'entrées HDMI, d'une commande vocale, de deux télécommandes et d'une interface de télévision intelligente Tizen comprenant toutes les applications que l'on peut souhaiter à ce prix.

Ce n'est pas le meilleur téléviseur de Samsung, mais il offre des performances bien supérieures à son prix. Dans tous les domaines importants de l'image, le Samsung est toujours très compétitif, il possède des fonctions de jeu très intéressantes et le rétroéclairage est vraiment impressionnant. Le son est un peu faible, ce que l'on attend d'un téléviseur aussi fin et moins cher, et si nous ne sommes pas entièrement impressionnés par les changements apportés par Samsung à son interface Tizen Smart TV, il est toujours facile de s'y retrouver et de naviguer entre les chaînes, les sources et les applications.

Comme c'est souvent le cas avec les Samsung, les préréglages d'image par défaut - en particulier les plus vifs - sont beaucoup trop traités, mais il n'est pas nécessaire de faire beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose de plus agréable. La mise à l'échelle à partir de la HD est parfaite, bien que les sources plus anciennes et de plus faible résolution soient nettement plus faibles.

Parfois, les téléviseurs plus abordables montrent clairement que l'on a fait des économies. Ce n'est pas le cas ici : les performances du Samsung sont bien meilleures que ce que l'on peut attendre d'un téléviseur de ce prix, et on n'a jamais l'impression qu'il manque de fonctionnalités. C'est un téléviseur polyvalent excellent et abordable.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung BU8500

(Image credit: Sony)

4. Sony XR-A95K La meilleure qualité d'image au format pouces Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 55 pouces et 65 pouces Résolution: 4K Type d'écran : OLED Smart TV:: Google TV HDR: : HDR10, HLG, Dolby Vision Pourquoi l’acheter + Qualité d'image exceptionnelle + Conception et design exceptionnels + Bon son dès la sortie de la boîte Pourquoi attendre - Quelques frustrations et défauts de connexion - Pas de support HDR10 - Pas aussi lumineux qu'espéré

Si vous envisagez d'acheter l'un des meilleurs téléviseurs de 65 pouces, vous voudrez vous assurer que vous obtenez une excellente image pour remplir tout cet espace. Et nous n'exagérons pas lorsque nous affirmons que le Sony A95K offre les plus belles images que nous ayons jamais vues sur un téléviseur grand public.

Cela s'explique par le fait que l'écran phare de Sony associe son excellent processeur Cognitive XR à un nouvel écran OLED Quantum Dot. Nous avons été incroyablement impressionnés par la qualité de l'image lors de nos tests et, bien que ses concurrents, comme le Samsung S95B de 65 pouces, offrent une expérience exceptionnelle, ce téléviseur est notre meilleur choix pour l'image uniquement.

Cela dit, ce téléviseur se distingue à plusieurs autres égards. La qualité de fabrication est irréprochable et le design de ce téléviseur est remarquable. Il est livré avec un support métallique sur toute la largeur pour un effet encore plus impressionnant, bien que vous puissiez le dissimuler derrière votre écran si vous souhaitez un look plus minimaliste. Le son est également impressionnant grâce à la technologie Acoustic Surface de Sony, mais nous vous recommandons toujours d'associer votre nouveau téléviseur à une barre de son.

Si vous êtes à la recherche d'une image de premier ordre et d'un son de grande qualité pour votre prochain téléviseur de 65 pouces, nous vous promettons que vous serez stupéfait par le Sony A95K. Bien sûr, pour vivre cette merveilleuse expérience, vous devrez payer le prix fort. Bien que son rapport qualité-prix ne soit pas mauvais compte tenu de son excellence, l'A95K est très cher pour un téléviseur de 65 pouces. Même si on le compare au S95B Quantum Dot OLED de Samsung, son rival, qui coûte 1 000 € de moins, ou à d'autres téléviseurs OLED ordinaires.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony XR-A95K

(Image credit: Samsung)

5. Samsung 65QN900B Le meilleur rapport qualité-prix à cette taille (et en définition 8K) Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 65 pouces Résolution: 8K Type de panneau : Neo QLED / Mini LED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ specifications Screen Size 65-inch HDR HDR Resolution 8K Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Précision accrue du rétroéclairage + Contraste et couleurs époustouflants Pourquoi attendre - Absence de support Dolby Vision - Nouvelle interface utilisateur "Smart Hub" : une régression. - Contenu 8K limité

Le 8K peut sembler exagéré, mais il ne fait aucun doute dans notre esprit que le téléviseur QN900B Neo QLED 8K de Samsung offre un tout nouveau niveau de performance. Le téléviseur QN900B Neo QLED 8K équipé de mini-LED offre une qualité d'image époustouflante, des couleurs et une luminosité exceptionnelles, un son formidable et des noirs remarquables, le tout dans un boîtier au design superbe.

Les mini-LED "Quantum" de Samsung font 1/40e de la taille d'une LED ordinaire, ce qui signifie que des milliers de petites LED peuvent être assemblées de manière beaucoup plus serrée. Cela garantit des zones de gradation beaucoup plus précises, ce qui se traduit par des niveaux de noir pratiquement indiscernables de ceux d'un OLED.

Et comme les LED sont beaucoup plus petites, elles sont capables d'atteindre une précision bien supérieure et de réduire le blooming. Au cours de nos tests, nous n'avons pas vu de zones lumineuses de l'écran déborder de façon anormale sur les zones plus sombres, et comme le processeur utilise la mise à l'échelle Multi-Intelligence AI de Samsung, nous avons constaté que le QN900A était constamment capable de produire des images qui semblaient meilleures que leur source.

Alors pourquoi ce téléviseur n'est-il pas en tête de notre liste ? Malheureusement, si le matériel est superbe, le logiciel ne nous plaît pas autant. La gamme de téléviseurs 2022 de Samsung dispose d'une nouvelle interface utilisateur Smart Hub sur ses modèles supérieurs. Il s'agit d'une interface totalement remaniée qui présente un écran d'accueil inspiré de Google TV avec des recommandations de contenu provenant de vos divers abonnements de streaming et applications.

Malheureusement, nous avons constaté que le passage à un menu d'accueil plein écran et riche en contenu rend l'utilisation du Samsung plus frustrante qu'avec les modèles précédents. Il n'est plus possible de régler facilement les paramètres et de changer de mode d'affichage à la volée ; au lieu de cela, vous devez quitter ce que vous regardez, naviguer vers un menu latéral, puis faire défiler vers le bas jusqu'à un menu de paramètres distinct. Dans les Samsung précédents, vous pouviez faire tout cela en appuyant sur quelques boutons.

Il s'agit d'un problème mineur, certes, mais il est dommage que Samsung ait retiré la touche finale à un téléviseur autrement exceptionnel avec un logiciel qui donne l'impression d'un retour en arrière.

Lire notre test complet : Samsung QN900B Neo QLED 8K

(Image credit: Future)

6. Samsung 55S95B Le meilleur téléviseur QD-OLED que vous pouvez acheter en ce moment Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 65 pouces Résolution: 4K Type d'écran: QD-OLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ specifications Screen Size 65-inch Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Un design ultra-mince incroyable + Qualité d'image exceptionnelle + Prix étonnamment abordable Pourquoi attendre - Pas de support Dolby Vision - Interface smart TV peu conviviale - Les paramètres doivent être ajustés

C'est plus qu'un téléviseur OLED. C'est un QD-OLED, qui combine les nombreux avantages de l'OLED avec la gamme de couleurs du QLED, grâce à l'utilisation de Quantum Dots. Ce téléviseur ultra-mince a été soumis à toutes les attentions : Le processeur d'image inspiré de l'intelligence artificielle le plus avancé de Samsung, un système Tizen Smart TV entièrement repensé, les toutes dernières fonctions de jeu et un système audio directionnel intelligent. Il n'y a pas de Dolby Vision, car il s'agit d'un Samsung, et il faut un peu de réglage pour obtenir la meilleure image possible, car les modes d'affichage de Samsung ont tendance à être un peu trop brouillons. Mais quand vous y arrivez, c'est merveilleux.

Le Samsung est remarquablement lumineux mais ne souffre pas des problèmes de halo ou de reflets qui sont courants avec les téléviseurs LED ; les noirs sont profonds et encrés et les blancs sont tellement plus lumineux qu'avec un OLED traditionnel. Lors de notre test, nous avons été particulièrement impressionnés par les couleurs : leur précision, leur éclat et leur exactitude sont tout simplement incroyables. La richesse des couleurs est tout simplement stupéfiante.

Il s'agit d'une option particulièrement intéressante pour les joueurs : il prend en charge le 4K/120Hz et le taux de rafraîchissement variable, et l'interface Game Bar de Samsung est très utile.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung S95B

(Image credit: LG)

7. LG OLED65G2 Un design et une luminosité fantastiques Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces, 83 pouces Résolution: 4K Type d'écran : OLED evo Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ specifications Screen Size 65-inch Screen Type OLED Condition Neuf Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Images magnifiquement lumineuses et éclatantes + Un beau design haut de gamme Pourquoi attendre - Le support optionnel coûte plus cher - HDR10 non pris en charge

Si le prix n'est pas une préoccupation pour vous et que vous voulez simplement le meilleur téléviseur que vous pouvez acheter, le LG G2 OLED devrait être en haut de votre liste. Il est doté d'un dissipateur thermique qui offre une luminosité considérablement améliorée, ce qui fait que pratiquement chaque image de n'importe quelle source semble encore plus sublime que sur tout autre téléviseur LG OLED.

Bien que le G2 OLED porte le même nom de design " Gallery " que ses prédécesseurs GX et G1, il a un aspect complètement différent : le cadre sombre et les bords chanfreinés ont disparu au profit d'un effet bicouche astucieux où une fine " dalle " noire à l'arrière se dresse fièrement et est légèrement plus étroite que le boîtier avant plus volumineux. L'écran, quant à lui, est recouvert d'une couche métallique argentée très élégante et élégante.

La qualité des connexions du G2 OLED est irréprochable. En particulier, ses quatre ports HDMI sont capables de gérer le maximum de 48 Gbps de données pris en charge par la norme HDMI 2.1. Cela signifie que les joueurs de jeux vidéo les plus acharnés peuvent brancher simultanément une Xbox Series X, une PS5 et une plateforme graphique PC de pointe pour profiter de la 4K à 120 Hz, des taux de rafraîchissement variables et du changement de mode automatique à faible latence. En outre, il vous restera une interface HDMI pour ajouter un lecteur Blu-ray 4K ou un lecteur de streaming.

Si vous connaissez les téléviseurs OLED de LG de ces dernières années, la luminosité supplémentaire que le dissipateur thermique débloque est très claire et constitue une amélioration significative. Les couleurs sont plus vives, qu'il s'agisse d'un ton très vibrant et riche ou d'un ton subtil et doux.

Le résultat final est un téléviseur OLED si bon qu'il manque de peu la place de numéro un - et ce uniquement parce que son prix le met hors de portée du téléspectateur moyen. Mais si vous êtes un cinéphile, vous serez heureux d'avoir investi dans ce produit.

Lire notre prise en main : LG G2

(Image credit: Sony)

8. Sony XR-65A90J Sony fait progresser l'art de l'OLED avec le A90J Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 55 pouces, 65 pouces, 83 pouces Résolution: 4K Type d'écran: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 65-inch Screen Type LED Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Son robuste + Nouvel OS sympa Pourquoi attendre - Pas vraiment bon marché - Il manque certaines fonctions clés

Le nouveau téléviseur 4K A90J avec OLED de Sony n'est pas vraiment bon marché, mais nous pensons que ses performances justifient son prix élevé.

Nous avons constaté que la qualité d'image de ce Sony, quelle que soit la source, est à peu près aussi bonne qu'elle peut l'être actuellement sur un écran 4K, et dans tous les domaines importants (contrôle du mouvement, contraste, définition des bords, niveaux de détail), il excelle. Et si vous en êtes réduit à regarder du contenu inférieur à 4K, il est également excellent pour la mise à l'échelle.

Le Sony A90J offre également une qualité sonore impressionnante. L'utilisation de la totalité de la surface de l'écran comme haut-parleur est toujours aussi novatrice et efficace, et si l'on ajoute à cela deux haut-parleurs de basses conventionnels, le son de l'A90J est plus ample, plus direct et tout simplement meilleur que celui de n'importe quel autre appareil qui ne dispose pas d'un système de sonorisation externe.

Lire notre test complet : Sony A90J

(Image credit: Hisense)

9. Hisense 65U8G Un téléviseur UHD HDR abordable et doté de nombreuses fonctionnalités Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 65 pouces Résolution: 4K Technologie d'écran : ULED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ specifications Screen Size 65-inch Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Qualité d'image exceptionnelle + Prix raisonnable Pourquoi attendre - Les supports sont un peu larges et gênants - La qualité audio pourrait être meilleure

Hisense a passé les deux dernières années à fabriquer des téléviseurs exceptionnels, avec des modèles tels que le téléviseur ULED 8K Hisense U80G, qui ont détrôné les grands noms de Samsung, Sony et LG sans trop de compromis. Cette tendance se poursuit avec le nouveau Hisense U8G ULED, que le fabricant chinois de produits électroniques décrit avec justesse comme "excellent pour tout". C'est une description appropriée pour le téléviseur Android ULED 4K qui est sûr de plaire à tout le monde, des joueurs avec des consoles de nouvelle génération aux cinéphiles et à tous ceux qui se trouvent entre les deux.

En plus d'offrir une suite complète de fonctionnalités Dolby, notamment Vision, IQ et Atmos, l'U8G embarque également le HDR10+ et une dalle 120Hz native. Tout cela est contrôlé par le système d'exploitation Android TV qui intègre à la fois Google Assistant, le Chromecast intégré et les commandes vocales avec commutateur de confidentialité.

Est-ce le meilleur téléviseur que vous pouvez acheter ? Non, mais c'est peut-être l'un des meilleurs achats : comme nous l'avons écrit dans notre revue, ce téléviseur est parfait pour ceux qui veulent plus qu'un budget 4K mais qui ne peuvent pas s'étirer vers les grands noms avec leurs prix tout aussi élevés. Si vous voulez un téléviseur UHD bien équilibré et doté de nombreuses fonctionnalités sans dépenser des fortunes, vous devez absolument penser à l'U8G.

Lire notre test complet (en anglais) : Hisense U8G

(Image credit: Samsung)

10. Samsung 65QN90A Plus fin, plus brillant et plus audacieux... mais avec quelques réserves Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 65 pouces Résolution: 4K Type de panneau : Neo QLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Pourquoi l’acheter + Rétroéclairage Full array + Processeur d'image Quantum 4K + Luminosité maximale élevée Pourquoi attendre - Pas de Dolby Vision - Pas le plus beau des QLED

Le Samsung QN90A était l'un des premiers écrans 4K à utiliser les panneaux Neo QLED de la société, qui ont plus de diodes électroluminescentes par pouce carré que les générations précédentes. Le résultat est un téléviseur plus lumineux qu'auparavant, et quand on sait à quel point les Samsung ont tendance à être lumineux, c'est une réussite impressionnante - surtout quand ce téléviseur affiche également un éventail de couleurs aussi profondément satisfaisant.

Comme tous les téléviseurs Neo QLED, le QN90A arbore le processeur Neo Quantum 4K haut de gamme avec un réseau neuronal pour analyser les images afin d'améliorer la mise à l'échelle HD et Motion Xcelerator Turbo+ pour une meilleure gestion des mouvements - et dans nos tests, nous avons été impressionnés par les performances qui en découlent.

Si nous avons trouvé la qualité d'image époustouflante, nous n'avons pas été aussi impressionnés par certains éléments matériels : le socle de notre téléviseur était sensiblement bancal, et nous avons été déçus par la qualité sonore médiocre, qui n'est pas celle que l'on attend d'un téléviseur 4K phare. Et comme toujours avec Samsung, il n'y a pas de support pour Dolby Vision, donc vous êtes coincé avec HDR10 sur Netflix et HDR10+ ailleurs.

Ce n'est pas un problème pour tout le monde, mais cela freine un peu notre enthousiasme pour cet excellent téléviseur Samsung.

Lire notre test complet : QSamsung QN90A Neo QLED

(Image credit: Sony)

11. Sony A80K (Sony XR-65A80K) Le téléviseur OLED de milieu de gamme de Sony offre des performances de haut niveau Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 65 pouces Résolution: 4K Technologie d'écran : OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 65-inch Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Noirs profonds et luminosité impressionnante + Couleurs précises et nettes (mode cinéma) + Fonctions de jeu HDMI 2.1 très complètes Pourquoi attendre - Luminosité un cran en dessous des meilleurs téléviseurs OLED. - La télécommande, très simple, manque de rétroéclairage. - Pas de support HDR10

L'A80K de Sony est l'une de ses offres de milieu de gamme, avec un prix nettement inférieur à celui du modèle phare A95K QD-OLED. Lors de nos tests, nous l'avons trouvé très polyvalent et d'un bon rapport qualité/prix ; c'est un concurrent digne des LG C2, dont le prix est similaire.

Comme avec les autres Sony, la plateforme de télévision intelligente est ici Google TV, avec la sélection habituelle d'applications clés et l'intégration utile de Google Assistant, y compris les commandes vocales via la télécommande.

La qualité d'image est excellente. La dalle du A80K offre une large gamme de couleurs et bénéficie d'un traitement lourd : elle est dotée des fonctions Sony XR OLED Contrast Pro, XR Triluminos Pro et Cognitive Processor XR pour offrir des noirs profonds et des ombres détaillées dans les images, ainsi que des couleurs riches et pleinement saturées. Les images sont superbes, même dans les pièces bien éclairées, et le Sony est stupéfiant dans les pièces dont l'éclairage est tamisé, pour un visionnage de films de qualité optimale.

Le système sonore est très impressionnant, ce qui est inhabituel pour un téléviseur de cette taille : vous obtiendrez toujours un son plus puissant avec une barre de son ou un récepteur AV, mais l'Acoustic Surface Audio+ intégré, avec cinq actionneurs de vibration de l'écran et deux subwoofers, offre un son étonnamment puissant. Le décodage Dolby Atmos est intégré avec une mise à l'échelle surround 3D, et bien qu'il ne remplace pas un système surround dédié, il est bien meilleur que la plupart des systèmes surround virtuels que nous avons entendus.

Pour les joueurs, la cerise sur le gâteau est l'inclusion de deux entrées HDMI 2.1 prenant en charge la vidéo 4K 120 Hz, la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de faible latence automatique (ALLM). Le téléviseur est également doté d'une fonction Auto HDR Tone Mapping qui s'active spécifiquement lors de l'utilisation de jeux avec une console PlayStation 5.

Lire notre test complet : Sony A80K

FAQ

Qu'est-ce que la résolution 4K ? Le 4K est, essentiellement, une résolution d'écran ultra-haute définition. Également appelée UHD ou 4K UHD, cette technologie d'affichage est devenue la résolution d'écran par défaut de tous les téléviseurs que vous êtes susceptible de voir dans les magasins aujourd'hui, ainsi que de nombreux écrans de PC. Les meilleurs téléviseurs UHD contiennent plus de huit millions de pixels dans leurs écrans haute résolution, soit quatre fois plus que les panneaux Full HD des petits téléviseurs actuels. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'accéder à des contenus de divertissement 4K pour profiter des avantages de la résolution 4K, car la plupart des meilleurs téléviseurs 4K (c'est-à-dire la plupart des écrans 65 pouces de cette liste) sont dotés de technologies de mise à l'échelle impressionnantes qui renforcent les contenus filmés en HD. Les seuls écrans qui offrent une image plus nette sont les modèles 8K, mais comme il s'agit d'une technologie encore récente, le choix dans ce domaine est beaucoup plus limité et, naturellement, les modèles 8K sont beaucoup plus chers.

Dois-je acheter un téléviseur de 65 pouces ? Oui, si vous pouvez vous le permettre. En fait, un téléviseur plus grand est souvent un meilleur téléviseur et, comme nous l'avons mentionné précédemment, ces écrans de grande taille offrent généralement les meilleures spécifications en matière de nouvelles technologies et de fonctions utiles. Les modèles de 65 pouces étant de plus en plus populaires, ils sont également de moins en moins chers, et nous vous recommandons presque toujours de débourser un peu plus d'argent pour profiter des avantages d'une taille d'écran aussi impressionnante.

Quelle est la meilleure marque de téléviseurs 4K ? Il est difficile de répondre à la question de la meilleure marque de téléviseurs 4K (pour les modèles de 65 pouces, en particulier) car il existe de nombreux modèles de qualité. Les écrans des marques LG, Sony et Samsung figurent régulièrement sur cette liste, mais ils sont souvent rejoints par des modèles équivalents de marques comme Hisense et Panasonic. Une meilleure question serait de savoir ce qu'il faut rechercher lors de l'achat d'un téléviseur 4K de 65 pouces. Nous répondrions par la qualité de l'image, la prise en charge des applications, d'autres fonctionnalités pratiques comme le contrôle vocal et, bien sûr, le prix. Des fonctionnalités telles que la prise en charge du HDR, Dolby Vision et Atmos, les panneaux OLED et autres peuvent également être de véritables facteurs de différenciation lorsqu'il s'agit de trouver le téléviseur 4K de 65 pouces offrant la meilleure expérience visuelle, bien qu'il ne soit pas surprenant que plus un écran dispose de ces extras, plus il a tendance à être cher.