Prise en main du LG G2 OLED

Les attentes sont élevées en ce qui concerne les téléviseurs OLED LG G2. LG est le premier innovateur en matière de technologie d’affichage OLED, plaçant régulièrement la barre très haut en ce qui concerne le traitement de l'image et la conception de dalles toujours plus lumineuses. Les modèles de la série G (pour Gallery) sont les premiers à bénéficier de telles prouesses.

Nous avons examiné de plus près ce nouveau téléviseur haut de gamme, qui présente un certain nombre d'améliorations intéressantes par rapport au LG C2 OLED moins cher. Nous pouvons aujourd’hui affirmer qu'il s'agit d'un concurrent redoutable pour les modèles QD-OLED (Quantum Dot OLED) à venir, comme le téléviseur Sony A95K QD-OLED et la gamme Samsung S95B.

Alors, devez-vous envisager d'accrocher un G2 à votre mur, ou simplement attendre la sortie de concurrents au rapport qualité-prix plus attractif ?

Lisez la suite pour savoir exactement en quoi l’édition phare de la série G 2022 diffère de son prédécesseur, et ce qui le distingue de ses rivaux en vogue...

LG a publié officiellement les prix américains et européens pour la plupart de ces modèles. Et avant que vous ne posiez la question, oui, les écrans du G2 s’avèrent un peu criards - mais ce n'est pas hors norme pour la série G.

Le prix conseillé de l’OLED55G2 (55 pouces) est de 2 499 €. Celui de l'OLED65G2 (65 pouces) grimpe à 3 499 €. L'OLED77G2 (77 pouces), quant à lui, est proposé à 3 999 €. Si vous voulez quelque chose de plus grand, vous aurez besoin de l'OLED83G2 (83 pouces) dont le tarif atteint 6 499 € Aucun prix n'a encore été communiqué pour la version géante de 97 pouces, mais on peut supposer que nous ne sommes pas prêts de la retrouver dans les rayons “bonnes affaires” de vos enseignes favorites.

Tous ces modèles devraient commencer à être livrés fin mars ou courant avril 2022.

(Image credit: Future)

Design et caractéristiques principales

La série G a toujours été la gamme la plus élégante de la flotte de téléviseurs LG. En 2022, elle fait peau neuve, avec un châssis plus fin et plus léger, grâce à l'adoption d'un nouveau matériau en fibre composite à l'arrière de l'écran.

LG affirme que cela rend l'écran beaucoup plus léger (ce qui se révèle indispensable pour un modèle à fixation murale). Selon la société, le LG G2 de 65 pouces apparaît 47% plus léger que son prédécesseur de même taille.

Un autre changement important du G2 est le pied optionnel, qui cette année devient un socle central plus pratique et plus attrayant. Cependant, il s’avère beaucoup plus facile à loger.

Les quatre entrées HDMI du LG G2 acceptent une entrée 4K/120Hz, avec une bande passante complète de 48 Gbps. Cela donne au G2 un avantage par rapport au modèle débutant QD-OLED de Sony, qui ne dispose que de deux entrées HDMI compatibles avec une résolution 4K/120fps.

Une dernière nouveauté à noter est la prise en charge de Dolby Vision IQ avec Precision Detail. LG est la seule marque à annoncer des écrans utilisant un traitement de l'image aussi raffiné, qui tire parti d'une technologie développée par Dolby, appelée Dolby Vision Precision Rendering. Cette dernière est rendue possible par la puissance de traitement du processeur Alpha 9 Gen 5 du G2. Ainsi, le G2 devrait être en mesure de présenter plus de contraste et de détails à partir du contenu Dolby Vision existant.

Comme Samsung rejette complètement le Dolby Vision et que Sony ne propose pas Dolby Vision IQ sur son A95K QD-OLED, cela pourrait donner à LG l’avantage dans tout comparatif confrontant les téléviseurs offrant le plus grand niveau de luminosité et de contraste. Ce qui nous amène à la...

(Image credit: Future)

Qualité d'image

Il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que le G2 est un appareil d'élite.

Le mérite en revient en grande partie au nouveau processeur Alpha 9 Gen 5, qui utilise l'apprentissage profond et l'intelligence artificielle pour renforcer l’upscaling et améliorer la qualité d'image globale.

Les améliorations visuelles sont nombreuses et comprennent l'optimisation des objets par l'IA, qui tente de rendre les éléments de premier plan et d'arrière-plan encore plus distincts. Ainsi qu'une cartographie améliorée des tons HDR.

Bien sûr, ce que vous voulez vraiment savoir, c'est comment l'écran se compare au modèle de l'année dernière, ainsi qu'au C2 de cette année (qui est également de classe Evo).

Pour faire court : c'est brillant. Du point de vue de la dalle, nous avons ici le dernier verre Evo associé à la nouvelle technologie Brightness Boosting. Le résultat est une amélioration significative du niveau d'image moyen.

À la base, Brightness Boosting est basé sur un algorithme. Décortiquons cela un peu. Le processeur de l'Alpha 9 Gen 5 se montre suffisamment intelligent pour exécuter des algorithmes qui définissent les zones les plus lumineuses comme les zones les plus sombres. Il peut donc diriger intelligemment l'énergie là où elle doit aller. Dans une image qui est en grande partie sombre et qui ne consomme pas d'énergie, il donne un petit coup de pouce à la zone la plus lumineuse du cadre. Lorsque cet algorithme est associé au verre Evo, on obtient une mise à niveau sensible de la luminosité globale de l'image.

Deux écrans de la gamme 2022 de LG utilisent la fonction Brightness Boosting : le C2 et le G2 présenté ici. LG a confirmé que la mise en œuvre du Brightest Booster dans le C2 donnera des blancs environ 20% plus lumineux, par rapport à une dalle OLED A1 ou B1 de la marque.

(Image credit: Future)

OK, alors maintenant creusons un peu plus, car il y a eu une certaine confusion sur les différences affichées entre le C2 et le G2.

Le G2 utilise le même algorithme intelligent que le C2, mais LG désigne la technologie du G2 sous le nom de Brightness Booster Max. En effet, le G2 intègre un composant matériel de dissipation de la chaleur (un dissipateur thermique, si vous voulez) qui permet à LG d'obtenir jusqu'à 30% de luminosité supplémentaire, soit 10% de plus que le C2.

En regardant le G2 et le modèle C2 moins cher côte à côte, on voit clairement les avantages de la conception matérielle améliorée du G2. L'écran présente des blancs plus brillants et plus dynamiques. L'image présente plus d'éclat et de vivacité que celle du C2.

Il y a toutefois un bémol. Si vous choisissez de regarder des films en mode Réalisateur, ou l'un des autres préréglages Cinéma du téléviseur, ces avantages techniques deviennent beaucoup moins performants. Le type de contenu visionné a également une influence.

Une comparaison du film The Revenant, diffusé sur le G2 et le C2 côte à côte, n'a montré que des avantages marginaux pour le G2. Lorsque Leonardo Di Caprio traverse une forêt faiblement éclairée, on peut dire qu'il y a un peu plus de détails dans les ombres, mais rien d'extraordinaire. En revanche une séquence plus lumineuse du long métrage Sully, permet au G2 de mettre en valeur les blancs du personnel navigant et un ciel bleu plus lumineux.

Donc oui, le G2 est plus rayonnant que le C2, et il donnera du fil à retordre aux modèles QD-OLED. Reste qu’il est inévitablement influencé par le mode d'affichage et même par le contenu projeté.

(Image credit: Future)

Performances audio

Les performances audio du G2 ne sont pas encore connues. Alors que notre essai s'est concentré sur les prouesses d'image de l'appareil, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion d’évaluer ses capacités sonores dans le détail. Compte tenu de la limitation physique de sa conception, nous ne devrions peut-être pas en attendre trop.

Cela dit, le nouveau processeur Alpha 9 Gen 5 ne sert pas uniquement à perfectionner le traitement de l'image. Il améliore également la scène sonore du téléviseur, grâce au traitement LG AI Sound Pro - et tout post-traitement appliqué peut être acheminé vers les barres de son LG compatibles, comme le modèle S95QR.

L'ensemble est compatible avec la norme Dolby Atmos, de sorte que les utilisateurs peuvent profiter de l'eARC pour transférer le son vers un système de sonorisation extérieur. Le G2 est par ailleurs compatible avec le nouveau dongle audio Wi-Fi WOWCAST de LG. Ce supplément optionnel de 99 € permet d'envoyer le son Dolby Atmos sans fil du téléviseur à la barre de son, ce qui pourrait s’avérer intéressant du fait du caractère mural privilégié par le LG G2.

(Image credit: Future)

Pour conclure...

L'OLED65G2 est un écran plat 4K extrêmement impressionnant, tant en termes de design cosmétique que de performances audiovisuelles. La mise en œuvre de la technologie Brightness Booster Max lui confère un avantage en termes de luminance par rapport aux autres écrans LG - y compris son compagnon générationnel Evo C2. Elle lui permet également de faire de l'ombre aux futurs modèles QD-OLED de Sony et Samsung.

Cela dit, il ne conviendra pas à tout le monde. Si vous n'avez pas l'intention de l'installer sur un mur, le socle reste un accessoire en option, et vous voudrez probablement augmenter les performances sonores avec l’achat d’une barre de son coûteuse.

Mais avec la norme Dolby Vision de pointe appréciable pour tout fan d’installation Home Cinéma, ainsi qu’une foule de fonctions gaming de nouvelle génération, y compris l’inclusions d'une fréquence d'images élevée sur les quatre entrées HDMI et beaucoup de VRR… il est facile de faire en sorte qu'il devienne le candidat le plus réaliste au titre de meilleur téléviseur de 2022.