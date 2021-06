Test du Sony X90J (XR-65X90J)

Le Sony X90J offre presque tout ce que nous attendons d'un téléviseur LED-LCD 4K de milieu de gamme. Pour ce prix, peu de téléviseurs LED-LCD peuvent l'égaler en termes de qualité d'image et de fonctionnalités. Nous n'aimons pas le fait que le téléviseur ne dispose que de deux ports HDMI avec une prise en charge 4K/120Hz, et il demeure quelques problèmes de réflexion sur l'écran, mais dans l'ensemble, c'est un téléviseur fantastique que la plupart des cinéphiles / sérivores vont adorer.

Le Sony X90J en résumé

Le Sony X90J est presque tout ce que nous attendons d'un téléviseur LED-LCD 4K de milieu de gamme. Pour son prix, peu de téléviseurs peuvent l'égaler en termes de qualité d'image et de fonctionnalités, ce qui en fait le meilleur de sa catégorie, actuellement.

Pourtant, nous l’avions vu venir. Le Sony XH90 de l'an dernier était déjà l'un des meilleurs téléviseurs en place pour les mêmes raisons - aussi, Sony a décidé de l’améliorer avec un nouveau processeur cognitif XR capable d’offrir un upscaling et un contrôle du contraste incroyables.

Nous l'apprécions avant tout parce qu'il s'agit d'un téléviseur à 120 Hz natif doté de deux ports HDMI 2.1 complets pour la Xbox Series X et la PS5, d'un taux de rafraîchissement variable et d'un faible input lag. Il intègre en outre une dalle à matrice complète avec gradation locale pour obtenir les meilleurs niveaux de noir. Sa configuration est on ne peut plus simple, et vous invite à retrouver en quelques secondes d’excellentes recommandations de contenus centrées, sublimées par Google TV.

Il reste encore quelques problèmes à régler pour coupler votre console next-gen au téléviseur - ainsi que quelques soucis de réflexion (gênants si vous regardez vos programmes hors axe, en plein jour et dans une pièce lumineuse). Mais qu’importe, le Sony X90J réussit à offrir des performances exceptionnelles pour un prix raisonnable.

Prix et disponibilité du Sony X90J

Le Sony X90J fait partie de la collection Sony TV 2021 qui comprend les nouveaux téléviseurs OLED A90J et A80J, ainsi que les téléviseurs LED-LCD 4K X95J et X80J. Le X90J, evalué ici, offre plusieurs des meilleures caractéristiques des écrans 4K haut de gamme, sans le capteur de couleurs du Z9J ou le X-Contrast Pro de l'OLED A90J. La bonne nouvelle ? Il est beaucoup, beaucoup moins cher que ces deux derniers.

En termes de tailles d'écran et de prix, voici ce qui vous attend :

Sony XR-50X90J : 1 290 €

Sony XR-55X90J : 1 390 €

Sony XR-65X90J : 1 690 €

Sony XR-75X90J : 2 190 €

Où se situe donc le Sony X90J par rapport à la concurrence ? Pas forcément sur le podium, mais pas loin derrière. Il n'est évidemment pas aussi abordable que le Samsung AU9000 de 50 pouces, aujourd’hui à 699 €, mais il se montre plus accessible que le Samsung QN90A Neo QLED dont le prix de départ est de 1 699 € (toujours pour l’édition 50 pouces). Sa tarification s’avère cependant très proche de celle du LG C1 OLED qui délivre une luminosité maximale plus élevée et de meilleurs niveaux de noir. Le Sony X90J, lui, contre-attaque avec l’inclusion de Google TV.

Son joker est le nouveau Sony X95J. Il s'agit d’une mise à niveau du X90J, embarquant la technologie X-Anti-Glare, une luminosité plus élevée et un meilleur contraste. Il est prévu qu'il soit beaucoup plus cher que le X90J - c'est pourquoi nous recommandons généralement le X90J s’il fallait déterminer notre avis sur le rapport qualité-prix le plus optimal.

(Image credit: Sony)

Design du Sony X90J

TV LED-LCD à matrice complète avec gradation locale

Pas très fin, mais très stable

Deux ports HDMI 2.1 avec résolution 4K@120Hz

Les gamers perdront quelques minutes à paramétrer les fonctions phares

Comme il s'agit d'un téléviseur LED-LCD à matrice complète avec gradation locale, le Sony X90J n'est pas aussi fin que la gamme de téléviseurs OLED de la société. Rassurez-vous : sa conception demeure élégante dans votre salon.

Caractéristiques techniques du Sony X90J Tailles d'écran : 50, 55, 65, 75 pouces | 4K : oui | HDR10 : oui | HLG : oui | Dolby Vision/Atmos : oui | Technologie : LED-LCD | Smart TV : Google TV | Incurvé : non | Dimensions : 1452 x 905 x 338 mm (65 pouces sans pieds) | Poids : 22,9 kg (sans pieds) | 3D : non | Entrées : 2x HDMI 2.1 (1x eARC), 2x HDMI 2.0b, 2x USB, 1xRF, ethernet | Sorties : 1x optique

La face avant du téléviseur présente un cadre relativement plat - bien qu'il n'offre pas une image bord à bord comme certains autres téléviseurs 4K - et deux pieds à clipser facilement. Ceux-ci opèrent un travail de stabilisation impeccable.

Faites-le pivoter sur le côté et vous verrez que le Sony X90J utilise l'espace supplémentaire de manière optimale. À l'intérieur du téléviseur se trouve la fameuse dalle mentionnée plus haut, ainsi qu'un système audio solide avec deux tweeters latéraux et des woofers orientés vers le bas.

A l'arrière, vous trouverez la sélection de ports habituels : quatre ports HDMI (dont deux prennent en charge le mode 4K/120Hz et un autre se veut compatible eARC), Ethernet, une sortie audio optique numérique, une sortie auxiliaire et un tuner RF. Vous disposez enfin de deux ports USB supplémentaires.

Bien que nous aurions aimé que les quatre ports soient compatibles avec la norme HDMI 2.1, le fait de disposer au moins de la moitié vous permettra de connecter simultanément une PS5 et une Xbox Series X pour jouer en 4K sans latence. Cependant, il ne suffit pas de brancher directement la console sur le port HDMI 4 : vous devez l’identifier au préalable via le chemin Paramètres -> Canal et entrées -> Entrées externes -> Format du signal HDMI -> HDMI 4 -> Format amélioré. Il y a une deuxième option incluant le standard Dolby Vision, mais ne la sélectionnez pas car elle empêche le téléviseur d'émettre à 120 Hz et, pour l'instant, il ne semble pas possible de combiner le signal 4K/120Hz et le format Dolby Vision simultanément.

Le Sony X90J est équipé de la toute dernière télécommande vocale avec microphone intégré et quatre boutons d’accès direct à Netflix, Amazon Prime Video, YouTube et Disney Plus. La télécommande est agréable à manipuler et, comme elle est assez grande, vous avez peu de probabilités de la perdre.

(Image credit: Google)

Smart TV (Google TV)

L'un des premiers téléviseurs Sony équipés de Google TV

Présentation élégante, axée sur le contenu

Prend en charge votre Chromecast et Google Assistant

L'un des rares téléviseurs dotés du service Bravia Core

À ce stade de l'évaluation d'un téléviseur Sony, nous aurions traditionnellement parlé d'Android TV... mais cette année, nous allons plutôt parler de Google TV. En effet, alors qu'Android TV est la plateforme de télévision intelligente de Google depuis près d'une décennie, Google TV est arrivée pour prendre les rênes - et nous en sommes heureux.

Ce qui nous plaît tant dans Google TV, c'est qu'il est plus flashy, plus vivant et plus dynamique qu'Android TV. L’interface reprend les recommandations de contenu de tous les services que vous utilisez déjà (et de quelques-uns que vous allez très vite adopter) et les place au premier plan de l'écran d'accueil. A condition que vous vous connectiez à votre compte Google lors de la configuration initiale du téléviseur.

Après cette procédure indispensable, l'écran principal de l’interface Chromecast (si vous en avez un à disposition) s'enrichit également de contenus pertinents et recommandés. Si vous connaissez Android TV, tout cela vous semblera très familier, mais pour les non-initiés, il s'agit d'un véritable fourre-tout de contenus compilés à partir de différentes sources. Par exemple, sur notre écran d'accueil, nous voyons se côtoyer Captain America: First Avenger (probablement parce que nous avons regardé tous les films Marvel dans l'ordre) et Parks and Recreation. Entre autres comédies et films de science-fiction.

Si vous faites défiler l'écran un peu plus bas, vous trouverez encore d’autres sélections semblables regroupant des fictions Netflix ou d’autres classées par genre, ainsi que les dernières itérations de vos chaînes YouTube favorites.

Lorsque vous sélectionnez un programme, vous pouvez soit le lancer immédiatement, soit l'ajouter à votre liste de visionnage afin de pouvoir le retrouver plus tard. Google TV utilise également un système de pouces vers le haut ou vers le bas pour vous aider à améliorer les recommandations qu'il fait.

Pour ce qui est des applications, vous disposez d’un catalogue riche, dont les services de streaming vidéo classiques (Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, ...) ainsi que Bravia Core. Le simple fait d'acheter un X90J avant le 23 février 2024 vous donne droit à 10 crédits de cinéma à utiliser parmi une sélection d'au moins 300 films issus du catalogue de Sony Picture Entertainment. A l’instar de Spider-Man: Into the Spider-Verse et Jumanji: The Next Level. C'est un bonus qu'aucun autre téléviseur ne propose à ce jour et, étant donné que l'essai est essentiellement gratuit, cela vaut vraiment la peine d'en profiter tant que vous le pouvez.

Dans l'ensemble, nous pensons que Google TV est un excellent complément et qu'il permet au X90J de rivaliser avec les plateformes Smart TV de Samsung et LG, qui restent tout aussi solides.

(Image credit: Sony)

Qualité d'image

Saturation des couleurs exceptionnelle

Upscaling fantastique grâce au Cognitive Processor XR

Contraste étonnamment bon

Problèmes de vision hors axe et de reflets

Comme vous pouvez vous y attendre, les couleurs et les reflets sont absolument superbes. Le téléviseur fait un travail incroyable en prenant du contenu HD et en le convertissant en 4K. Tandis que le contenu HDR 4K natif, en particulier celui tourné en Dolby Vision, se révèle exceptionnellement beau. Encore une fois, ce n'est pas une surprise car nous avons eu exactement la même sensation avec le prédécesseur du X90J, le Sony XH90.

Qu'est-ce qui a changé dans le domaine de la qualité d'image ? Eh bien, la plus grande nouveauté de cette année est l’intégration du processeur cognitif XR, qui apporte plus de profondeur à certaines scènes, notamment aux anciens contenus tournés en HD, et un meilleur contrôle du contraste.

Ce processeur se démarque pleinement en proposant de diviser chaque scène en plusieurs parties, avant d’en déterminer le point central. Si le processeur voit une enseigne lumineuse au néon, il sait qu'il faut augmenter la luminosité et la clarté de cette enseigne. S'il identifie une personne, il s'efforce d'améliorer le teint de sa peau et tous les détails les plus micros comme les cheveux ou les rides. Tout cela se passe instantanément, image par image, en arrière-plan.

Quant au contrôle amélioré du contraste, il est dû à la façon dont le processeur travaille avec la dalle à matrice complète et le capteur de lumière intégré. Lors d'un briefing avec TechRadar l'année dernière, Sony a déclaré que le téléviseur était doté d'une technologie appelée XR Contrast Booster 5 qui permet de renforcer les zones lumineuses et de réduire les niveaux de noir dans les mêmes scènes - tout en conservant ce contraste quelles que soient les conditions d'éclairage de la pièce grâce au capteur de lumière ambiante.

Cela étant dit, quelle que soit la luminosité de la pièce, le Sony X90J n'atteint en aucun cas les mêmes niveaux de luminosité que les téléviseurs QLED de Samsung, comme le Samsung QN90A que nous avons examiné plus tôt cette année. Cela signifie que la lumière directe peut devenir un véritable problème. Si vous êtes du genre à placer votre téléviseur juste en face d'une fenêtre ouverte, vous verrez probablement apparaître des reflets - ce qui réduira une partie de ce contraste.

C'est d'autant plus vrai si vous regardez l'écran hors axe, car le X90J a du mal avec les angles de vision limités. Ce n'est pas contraignant, mais tout de même perceptible lorsque vous êtes couché loin de l’axe central.

La bonne nouvelle, c'est qu'en position assise, le téléviseur se montre phénoménal et ne présente aucun problème majeur, même lorsqu'il est réglé sur le mode d'image standard. L'image est bien saturée et ne souffre d'aucun défaut ni d'artefact de mouvement. Si vous passez à un autre mode, vous obtiendrez une autre tonalité de couleur et/ou un autre réglage de traitement du mouvement, ce qui est intéressant si vous souhaitez plus de fluidité pour sublimer vos programmes sportifs. La plupart du temps, vous vous en sortirez très bien avec le mode Standard ou Personnalisé, plus quelques réglages.

(Image credit: Sony)

Performances audio

Son solide, avec de bons médiums mais des basses faibles

Utilise des haut-parleurs de 10W et deux tweeters latéraux

Le processeur cognitif XR offre une mise à l'échelle audio

Supporte Dolby Atmos

Pour un téléviseur de milieu de gamme sans barre de son intégrée, le Sony X90J est étonnamment puissant côté son. Avec seulement deux haut-parleurs pleine gamme de 10W et deux tweeters latéraux, le X90J libère un son clair et convaincant qui, dans l'ensemble, est très bon.

Comme d'autres téléviseurs Sony, le X90J embarque le nouveau haut-parleur X-Balanced de la société pour garantir un son plus clair avec moins de distorsion, y compris à des volumes élevés. Les tweeters, eux, contribuent à élargir la scène sonore du téléviseur - bien que cela réclame un compromis sur la réponse des basses. Les séries, les films et les jeux exécutés sur le téléviseur envoient tous un son limpide, avec des dialogues faciles à comprendre et de l’audio spatial simulé pertinent. Bien que le son 3D simulé ne soit jamais aussi bon que via une configuration Dolby Atmos complète (on en est loin), il s'agit d'une fonctionnalité intéressante en attendant d'installer une solution Home Cinema plus complète.

La bonne nouvelle, c'est que le téléviseur prend en charge Dolby Atmos via son port HDMI 3 eARC, ce qui signifie que la connexion d'une barre de son et le contrôle des deux par le biais de la télécommande Sony relèvent du jeu d'enfant. Nous vous recommandons d’associer le X90J à un modèle comme le Sonos Arc, mais n'importe quelle barre de son Dolby Atmos peut aujourd’hui faire l'affaire.

L’optimisation logicielle est toujours possible, pouvant apporter des basses plus puissantes et une meilleure simulation du son surround, mais le X90J n’a pas à rougir : il possède l'un des systèmes de haut-parleurs de télévision les plus puissants que nous ayons entendus sur un téléviseur 4K de milieu de gamme.

Faut-il acheter le téléviseur 4K Sony X90J ?

(Image credit: Sony)

Achetez-le si…

Vous recherchez un téléviseur 4K HDR exceptionnel avec Dolby Vision

L'intérêt du Sony X90J est qu'il offre tout ce dont vous avez besoin pour obtenir des performances 4K HDR phénoménales à un prix raisonnable.

Vous appréciez les recommandations personnalisées de contenus sur votre écran d’accueil

Dans le classement des meilleures interfaces Smart TV, Google TV se place aisément dans le peloton de tête. C’est l'une des plus agréables à utiliser. Ses recommandations et collections en mouvement sont toujours intéressantes et vous divertissent quotidiennement sans fausse note.

Vous en avez assez de l'upscaling médiocre et du contraste horrible

Les deux choses que les téléviseurs Sony font mieux que quiconque sont l'upscaling à partir de sources HD et la fabrication de dalles full array avec gradation locale apportant d'excellents niveaux de noir. Même si le X90J ne dépassera jamais un modèle OLED dans ce domaine, il est encore loin devant les autres téléviseurs LED-LCD.

Ne l'achetez pas si…

Vous regardez la télévision couché sur le canapé

Si votre salon est aménagé de telle sorte que vous devez vous asseoir de biais pour regarder la télévision ou que vous aimez par-dessus tout vous allonger sur le canapé, le Sony X90J n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous en raison de ses angles de vision hors axe limités. Optez plutôt pour un téléviseur comme le Samsung Q90A ou le LG C1 OLED, qui offrent des angles de vision plus larges.

Votre salon ou votre chambre sont trop éclairées naturellement

Bien que l'écran ne soit pas aussi réfléchissant que celui du LG C1 tout en verre, il peine à surmonter la lumière directe du soleil et ne convient pas aux téléspectateurs regardant plutôt leurs programmes en journée - sans rideaux aux fenêtres.