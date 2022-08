A la recherche d’un téléviseur QD-OLED abordable ? Vous aurez plus de chance l’année prochaine

Cette année, Samsung a finalement lancé un modèle capable de rivaliser avec les meilleurs téléviseurs OLED : le Samsung S95B. Ce dernier intègre une dalle "QD-OLED" next-gen. En combinant la technologie colorimétrique Quantum Dot, qui fait la renommée des modèles Samsung QLED, au contraste ultra-précis des TV OLED, il est capable de produire une qualité d’image révolutionnaire.



Le seul point faible d’un tel produit est son prix. Car la technologie QD-OLED n'est pas bon marché.

Pour autant, il semble que Samsung Display travaille à rendre ses écrans plus abordables, et nous devrions profiter de ce changement dès l'année prochaine. Selon un rapport récent de The Elec (opens in new tab), Samsung Display vient de pousser son taux de rendement à 85%.



Le "taux de rendement" désigne le nombre d'écrans produits par Samsung Display qui fonctionnent suffisamment bien pour être déployés dans un produit final. En 2021, le taux de rendement de QD-OLED Samsung ne dépassait pas 50%. Autrement dit, la moitié des écrans que la firme a tenté de fabriquer étaient des déchets. Un faible taux de rendement fait augmenter le prix de l'écran, car il faut tenir compte du coût de recyclage desdits déchets. En augmentant le taux de rendement, Samsung est plus à même de proposer des coûts finaux plus abordables.

(Image credit: Future)

En outre, l'augmentation de 30% du nombre d'écrans fabriqués peut également faire baisser le prix de vente des TV QD-OLED. En effet, plus vous fabriquez de produits, plus les lignes de production se révèlent rentables.



Samsung Display plancherait en outre sur deux nouvelles tailles d’écran QD-OLED de 49 et 77 pouces. Cependant, The Elec laisse entendre que l'écran de 49 pouces sera destiné à des moniteurs et non à des téléviseurs - attendez-vous à une version 32:9 surdimensionnée du moniteur Alienware QD-OLED Ultrawide de 34 pouces plutôt qu'à un téléviseur 4K.



Tout ceci, bien entendu, est soumis à la demande en cours et à l’élaboration de nouvelles commandes. Samsung Display attend, pour investir dans ces lignes de production supplémentaires, de savoir si Samsung Electronics s'engagera à lancer davantage de produits QD-OLED.

Il est difficile de le prévoir à ce stade, mais compte tenu du fait que Samsung et LG n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un prix permettant à Samsung d'utiliser des écrans OLED standards (non QD), Samsung ne peut se reposer que sur ses propres gammes de téléviseurs pour avancer en 2023.

Les prix des écrans QD-OLED déclineront dès 2024

Un second rapport (opens in new tab), provenant également de The Elec, met en avant un partenariat engagé entre Samsung Display et la société ETRI pour concevoir des écrans QD-OLED plus fins.



Nous ne nous soucions pas vraiment de la finesse pour des raisons esthétiques (avez-vous vu les téléviseurs OLED actuels ? L'épaisseur n'est pas un problème !), mais parce qu’un tel procédé de fabrication peut réduire les temps de production - et donc les coûts pour l’entreprise, comme pour le consommateur. The Elec mentionne une technologie qui commencera à être viable "après 2024".