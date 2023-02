TCL Serie 6 vs Hisense U8H : quel est le meilleur téléviseur Mini LED à petit budget ?

TCL (65R655) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Tailles : 55, 65, 75, 85 pouces

Technologie d'écran : QLED avec Mini LED

Support HDR : Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Télévision intelligente : Options Roku et Google TV Le Serie 6 de TCL est le téléviseur phare de la société. Il tire le meilleur parti de la technologie Mini LED pour offrir une image lumineuse et raffinée aussi bonne lors du visionnage en journée qu'avec une lumière tamisée. Le nouveau design de la Serie 6 est encore plus attrayant, tandis que les fonctions de jeu incluent les technologies 120 Hz, VRR, ALLM et FreeSync Premium Pro. For Luminosité et contraste élevés

Prise en charge du 120 Hz et VRR 144 Hz

Abordable pour un téléviseur Mini LED Against Son intégré de faible qualité

Réglage des images caché

Pas de support ATSC 3.0 Hisense 65U8H Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Tailles : 55, 65, 75, 85 pouces

Technologie d'écran : QLED avec mini-LED

Support HDR : Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Télévision intelligente : Google TV L'U8H est le modèle phare de la marque aux TV bon marché et traduit une tentative de rassembler un maximum de fonctionnalités dans un téléviseur à prix compétitif. Son rétroéclairage Mini LED offre une luminosité élevée, bien que son local dimming soit un peu moins raffiné que celui du TCL. Il est également parfaitement adapté aux consoles de nouvelle génération, avec des technologies 120 Hz, FreeSync Premium Pro, VRR et ALLM. For Excellente luminosité

Couleurs riches

Excellentes fonctions de jeu Against Un peu blooming au niveau du rétro-éclairage

Conversion d'images en douceur

Un son moyen

Le Serie 6 de TCL et l'U8H de Hisense sont tous deux d'excellents choix pour les personnes qui recherchent un téléviseur grand écran relativement bon marché offrant une excellente luminosité, un contraste important ainsi que des couleurs riches et bien saturées. Les deux modèles sont également parfaits pour les jeux vidéo. Mais faire son choix entre ces deux téléviseurs n'est pas une mince affaire.

Le fabricant de téléviseurs à bas prix TCL est depuis longtemps un partisan de la technologie de rétroéclairage Mini LED, une techno qui permet d'obtenir des niveaux de luminosité supérieurs à ceux d'un téléviseur OLED ou d'un téléviseur à éclairage LED classique. Les modèles de la société sont également dotés d'une technologie à points quantiques, qui permet d'améliorer la gamme de couleurs et de renforcer la luminosité de l'image.

TCL a pris de l'envergure au fil des ans, le Serie 6 méritant de figurer en bonne place dans notre liste des meilleurs téléviseurs 4K. Mais un autre concurrent en matière de téléviseurs à petit prix, Hisense, gagne du terrain avec son modèle U8H, qui figure sur cette même liste après sa sortie en 2022.

Alors, lequel de ces téléviseurs vous convient le mieux ? Nous allons comparer les deux sur un certain nombre de points pour vous aider à prendre une décision.

TCL Serie 6 vs Hisense U8H : prix et dimensions

Les téléviseurs proposés par TCL et Hisense sont des modèles économiques, mais de grande qualité compte tenu de leur technologie d'affichage et de leurs caractéristiques. Le Serie 6 et l'U8H sont disponibles en tailles d'écran de 55, 65 et 75 pouces, le Serie 6 offrant en outre une option de 85 pouces.

TCL Serie 6

55 pouces 55R655 : $699

65 pouces 65R655 : $999

75 pouces : 75R655 : $1 499

85 pouces 85R655 : $1,999

Hisense U8H

55 pouces 55U8H : $1,149

65 pouces 65U8H : $1,399

75 pouces 75U8H : $1 499

Les prix indiqués ci-dessus pour les modèles TCL et Hisense correspondaient à la liste des prix suggérés par le fabricant lorsque les téléviseurs ont été livrés pour la première fois. Les prix des téléviseurs Hisense ont depuis baissé à 649 $ (55 pouces), 899 $ (65 pouces) et 1 299 $ (75 pouces). Les prix de la série 6 de TCL sont restés stables pour la plupart, bien que les offres de la société bénéficient généralement de réductions pendant les grands événements de vente comme Amazon Prime Day et Black Friday.

Le fait d'avoir un modèle de 85 pouces dans la gamme, surtout au prix de 1 999 $, donne à la Series 6 une option supplémentaire, puisque la plupart des mêmes technologies et fonctionnalités trouvées dans les autres formats sont reportées sur cette taille d'écran extra-large.

TCL 6 Serie vs Hisense U8H : caractéristiques

En ce qui concerne les caractéristiques, le Serie 6 et l'U8H se valent assez bien. Les deux sont des écrans QLED avec un rétroéclairage Mini LED et un local dimming pour améliorer le contraste. En outre, ils prennent tous deux en charge les formats Dolby Vision, HDR10+ et HLG (gamme dynamique élevée) et disposent de deux entrées HDMI 2.1 avec 120 Hz, VRR et ALLM pour les jeux. Le Serie 6 propose le VRR avec une prise en charge jusqu'à 144 Hz (à l'exception du 85 pouces, qui dispose du VRR 120 Hz), ce qui en fait une option légèrement plus intéressante pour les jeux. Les deux gammes de téléviseurs sont également dotées de FreeSync Premium Pro.

L'une des principales différences entre les deux TV en matière de fonctionnalités est l'inclusion sur les modèles Hisense d'un tuner ATSC 3.0.

Le Serie 6 que nous avons testé est dotée de l'interface Roku smart TV, tandis que l'U8H utilise Google TV (une option que TCL propose également pour le Serie 6). Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais l'interface Roku est généralement moins encombrée et plus facile de navigation, tandis que Google TV est rempli de publicités.

TCL Serie 6 vs Hisense U8H : design

Le Serie 6 et l'U8H présentent tous deux des bords extrêmement fins qui confèrent à l'image un aspect immersif. La principale différence de conception entre eux est que le Serie 6 a un pied en aluminium monté au centre, tandis que les téléviseurs U8H ont des pieds qui se fixent de chaque côté de l'écran. (Le modèle 85 pouces du Serie 6 a également des pieds sur le côté, car un support central poserait des problèmes de sécurité avec cette taille d'écran).

Les pieds de l'U8H peuvent également être fixés à deux endroits différents : le premier plus près du centre et le second plus loin pour faire de la place pour une barre de son. Une autre caractéristique permettant d'accueillir une barre de son est la possibilité de monter le téléviseur à une hauteur variable, ce que le Serie 6 de TCL peut également faire.

Serie 6 de TCL vs Hisense U8H : qualité d'image

Le Serie 6 et l'U8H sont presque identiques en termes de performances d'image, offrant une luminosité élevée, un contraste puissant et une reproduction riche des couleurs. Le modèle Hisense de 65 pouces que nous avons testé présentait un pic de luminosité plus élevé que le téléviseur TCL de même taille, bien que les différences de luminosité globale soient mineures.

Comme beaucoup d'autres téléviseurs qui dépendent de la technologie des panneaux LCD, le Serie 6 et l'U8H ont des limites de performances en dehors d'un axe central. Cela signifie essentiellement que les images perdent en contraste et en saturation des couleurs lorsqu'elles sont regardées depuis des sièges décentrés. C'est un domaine où les meilleurs téléviseurs OLED ont un avantage concurrentiel, bien que les modèles OLED soient généralement beaucoup plus chers que les téléviseurs Mini LED de Hisense et TCL.

Le local dimming est l'un des domaines où le Serie 6 a montré des performances supérieures à celles de l'U8H. Les deux appareils présentaient un certain degré blooming au niveau du rétroéclairage, principalement visible dans les bandes noires des films ou dans d'autres zones de l'écran où un objet lumineux est placé sur un fond noir. Le téléviseur TCL s'est avéré légèrement plus efficace dans ce domaine. De même, sa conversion des images haute définition standard était légèrement plus propre.

TCL Serie 6 vs Hisense U8H : performances audio

Le Serie 6 et l'U8H que nous avons testés présentaient tous deux des performances audio moyennes, avec des présélections sonores assez minces et des basses limitées (bien que l'U8H dispose d'un "subwoofer" intégré). La clarté des dialogues sur les deux modèles était également très bonne. Mais les deux modèles gagneraient à être équipés de l'une des meilleures barres de son du moment.

Le Serie 6 et l'U8H sont compatibles avec Dolby Atmos. Et bien que cela n'ait généralement pas eu beaucoup d'impact sur le visionnage de films et d'émissions avec Atmos, le son du Serie 6 avait une qualité spatiale plus forte, avec une diffusion du son plus large à partir de l'écran et plus crédible qu'avec la Hisense U8H.

TCL Serie 6 vs Hisense U8H : conclusion

Les modèles TCL Serie 6 et Hisense U8H que nous avons testés se sont tous deux très bien comportés, et nous avons été impressionnés par les fonctionnalités qu'ils offrent pour leur prix. Ce sont d'excellents téléviseurs grand écran, qui satisferont aussi bien les cinéphiles que les joueurs.

Le choix entre les deux sera difficile, mais voici quelques points à prendre en compte. Le Serie 6 offre une option d'écran de 85 pouces, tandis que la gamme Hisense U8H se limite à 75 pouces, donc si vous avez besoin d'un très grand écran dans l'immédiat, TCL a tout ce qu'il vous faut. Les deux modèles offrent également un excellent rapport qualité-prix, bien que les modèles Hisense se vendent en moyenne moins cher que ceux de TCL.

Les caractéristiques des deux gammes sont pour la plupart similaires, bien que TCL propose une option Roku TV alors que Hisense doit se contenter de l'interface Google TV, un peu plus ennuyeuse. Hisense dispose également d'un tuner ATSC 3.0 intégré de nouvelle génération, tandis que le tuner du Serie 6 ne prend en charge que l'ancienne norme ATSC 1.0 de diffusion TV, uniquement en HD. Le design des deux appareils est très réussi, même si le Serie 6 de TCL présente un avantage en termes de look avec son support central amélioré.

Côté performances de l'image, les produits TCL et Hisense sont très proches. L'U8H a un peu d'avance en ce qui concerne la luminosité maximale (bien que les deux modèles soient très lumineux), tandis que le TCL offre une meilleure précision au niveau du local dimming, offrant des noirs légèrement plus solides et uniformes.

En fin de compte, la plupart des téléspectateurs seront probablement très heureux de l'une ou l'autre de ces options de téléviseurs économiques. Tous deux offrent les mêmes qualités que les meilleurs téléviseurs OLED, tout en se rapprochant de la puissance lumineuse maximale et des prouesses en termes de local dimming des modèles Mini LED beaucoup plus chers comme le Samsung QN95B. Examinez notre comparatif, puis consultez les prix des téléviseurs du Serie 6 de TCL et de l'U8H de Hisense. Les deux sont recommandés et sont des produits d'excellente qualité.