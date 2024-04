Téléviseurs Sony 2024 mini-LED - voici tout ce qu'il faut savoir

Sony a annoncé sa gamme de téléviseurs 2024, qui se compose de quatre modèles allant d'un nouveau mini-LED phare à un téléviseur LED direct d'entrée de gamme. La société a également révélé que plusieurs téléviseurs de 2023, tels que le modèle phare Sony A95L QD-OLED, seront maintenus en 2024.

Les nouveaux modèles de Sony pour 2024 suivent un nouveau système de dénomination avec le label Bravia. Le modèle phare pour 2024 est le Sony Bravia 9, un téléviseur mini-LED qui offre 325 % de zones de gradation supplémentaires par rapport au meilleur mini-LED de l'année dernière, le Sony X95L. Vient ensuite le Sony Bravia 8 OLED, qui succède à l'un des meilleurs téléviseurs de l'année dernière, le Sony A80L, et qui promet une luminosité supérieure de 10 %.

Les autres nouveautés sont le Sony Bravia 7, un autre téléviseur mini-LED qui promet 790 % de zones de gradation en plus que le Sony X90L.

Les nouveaux téléviseurs partagent un pied à quatre positions avec une nouvelle option "Narrow Soundbar", la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos, et un nouveau mode d'étalonnage Prime Video - un mode d'image qui applique automatiquement les meilleurs paramètres d'image possibles à n'importe quelle émission de télévision Prime Video, film ou même sport, sans avoir à changer de mode d'image.



Vous trouverez ci-dessous un résumé complet de chaque téléviseur de la gamme 2024 de Sony.

Sony Bravia 9

Le Sony Bravia 9 (photo) est le téléviseur phare 2024 de Sony, et il utilise la technologie mini-LED. (Image credit: Future)

Le Bravia 9 est le produit phare de Sony pour 2024 et la marque a opté pour le mini-LED plutôt que l'OLED comme technologie de choix pour son téléviseur 4K le plus haut de gamme. Disponible en 65, 75 et 85 pouces, le prix de la Bravia 9 est le suivant :

Sony Bravia 9 85-pouces : $5,499 (Prix indisponible en France)

(Prix indisponible en France) Sony Bravia 9 75-pouces : $3,999 (Prix indisponible en France)

(Prix indisponible en France) Sony Bravia 9 65-pouces : $3,299 (Prix indisponible en France)

Le Bravia 9 promet d'être 50 % plus lumineux et d'offrir trois fois plus de zones de gradation que le modèle phare X95L mini-LED de l'année dernière. Il marque également l'arrivée du dernier développement technologique de Sony en matière de mini-LED : un nouveau pilote mini-LED 22 bits plus petit qu'un grain de riz. Ce nouveau pilote permet non seulement d'augmenter la luminosité et les zones de gradation, mais le Bravia 9 produira également des noirs de niveau OLED pour un contraste encore meilleur - une fonction appelée High Peak Luminance - selon Sony.

Le Bravia 9 prend en charge le Dolby Vision et est livré avec des modes de calibration studio de Netflix et Sony Pictures, ainsi qu'un nouveau mode calibré Prime Video. En plus d'appliquer automatiquement les paramètres d'image optimaux à n'importe quelle émission de télévision, film ou programme sportif Prime Video, il ajuste également la luminosité en fonction de l'environnement grâce au capteur de lumière du téléviseur.

En ce qui concerne les fonctions de gaming, le Bravia 9 prend en charge la 4K 120Hz, le VRR et l'ALLM. Il reprend également le menu Jeu, le " Auto Tone Mapping " et d'autres fonctions " Parfaites pour la PS5 " des modèles 2023. Malheureusement, le Bravia 9 n'est pas à la hauteur de certains des meilleurs moniteur de gaming, car il n'est équipé que de deux ports HDMI 2.1.

Le Bravia 9 est équipé d'un système de haut-parleurs à 2.2.2 canaux qui utilise la fonction Acoustic Multi Audio+ de Sony et ajoute deux nouveaux haut-parleurs d'aigus situés en haut de l'écran pour un son plus direct et plus spacieux. Il y a aussi Voice Zoom 3, qui promet d'améliorer les dialogues de n'importe quel programme, et Acoustic Center Sync, qui utilise le téléviseur comme enceinte centrale lorsqu'il est connecté à une barre de son Sony compatible. Le Bravia 9 prend également en charge Dolby Atmos et DTS:X et est certifié IMAX Enhanced.

Sony Bravia 8

Le Sony Bravia 8 (photo) est le modèle OLED de milieu de gamme 2024 de Sony, succédant au Sony A80L. (Image credit: Future)

Le Bravia 8 de Sony est l'offre OLED 2024 de la société. Disponible en 55, 65 et 77 pouces, le Bravia 8 reprend une grande partie des caractéristiques de l'A80L de l'année dernière, mais sa luminosité accrue de 10 % signifie que vous pouvez vous attendre à une luminosité maximale d'environ 900 nits, ce qui le place potentiellement dans la même catégorie que le nouveau téléviseur OLED C4 de LG. Les prix du Bravia 8 sont les suivants :

Sony Bravia 8 77-pouces : $3,899 (Prix indisponible en France)

(Prix indisponible en France) Sony Bravia 8 65-pouces : $2,799 (Prix indisponible en France)

(Prix indisponible en France) Sony Bravia 8 55-pouces : $1,999 (Prix indisponible en France)

Le Bravia 8 reprend une grande partie des caractéristiques du modèle phare Bravia 9, notamment le mode calibré Prime Video, Voice Zoom 3 pour l'amélioration des dialogues, le support Dolby Vision et Dolby Atmos et des fonctions de jeu telles que le 4K 120Hz et le VRR via ses deux ports HDMI 2.1.

En ce qui concerne son design, le Bravia 8 serait 31 % plus fin et son cadre 29 % plus fin que celui du A80L. Le Bravia 8, ainsi que les Bravia 9 et 7, sont livrés avec la nouvelle télécommande Eco de Sony, composée à 80 % de matériaux recyclés et rechargeable par USB-C. Une charge complète prend 2 heures et une seule charge peut durer 4 mois en fonction de l'utilisation,

Sony Bravia 7

Le Sony Bravia 7 (photo) est le mini-LED d'entrée de gamme de la gamme de téléviseurs 2024 de Sony. (Image credit: Future)

Le Sony Bravia 7 est un autre téléviseur mini-LED de la gamme 2024 de Sony. Il est le successeur spirituel du Sony X90L de l'année dernière (qui est un modèle LED à matrice complète avec gradation locale) et est censé être 790% plus lumineux que le X90L. Disponible en 55, 65, 75 et 85 pouces, le Bravia 7 est proposé aux prix suivants :

Sony Bravia 7 85-pouces : $3,499 (Prix indisponible en France)

(Prix indisponible en France) Sony Bravia 7 75-pouces : $2,799 (Prix indisponible en France)

(Prix indisponible en France) Sony Bravia 7 75-pouces : $2,299 (Prix indisponible en France)

(Prix indisponible en France) Sony Bravia 7 55-pouces : $1,899 (Prix indisponible en France)

Le Bravia 7 présente à nouveau des caractéristiques similaires à celles du Bravia 9, notamment la béquille à quatre positions, la prise en charge des formats Dolby Vision et Dolby Atmos/DTS:X, le mode Prime Video Calibrated et le Voice Zoom 3. Il est également doté des mêmes fonctions de jeu que le Bravia 9, notamment 4K 120Hz, VRR, ALLM et Game Menu.

Le Bravia 7 ne dispose pas de la fonction High Peak Luminance que la nouvelle technologie mini-LED du Bravia 9 rend possible et, par conséquent, il n'aura pas autant de zones de gradation.

Modèles Sony maintenus

Le Sony A95L (photo) restera l'OLED phare de Sony jusqu'en 2024. (Image credit: Future)

Comme indiqué ci-dessus, le Sony A95L sera le téléviseur QD-OLED phare de Sony jusqu'en 2024. Par ailleurs, Sony a annoncé qu'aux États-Unis, le Z9K (un téléviseur mini-LED 8K à partir de 2022), l'A90K OLED (en 42 et 48 pouces) et le modèle X90L LED continueraient à être commercialisés jusqu'en 2024.

En France, une plus grande partie de la gamme de téléviseurs Sony de 2023 est maintenue, puisque les modèles LED de milieu et d'entrée de gamme X85L, X80L et X75L seront tous maintenus en 2024, de même que les modèles américains mentionnés ci-dessus. Sony n'a pas fourni d'informations tarifaires actualisées pour ces modèles. Il reste donc à voir si les prix resteront inchangés ou si une réduction sera appliquée au cours de l'année.