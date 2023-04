Sony A95L vs Samsung S95C : lequel de ces deux téléviseurs OLED vous convient le mieux ?

Sony A95L QD-OLED Tailles : 55, 65, 77 pouces

Technologie de l'écran : QD-OLED

Processeur : Processeur cognitif XR

HDMI : 4x HDMI 2.1

HDR : Dolby Vision, HDR10, HLG La TV QD-OLED nouvelle génération de Sony offre une luminosité accrue par rapport au modèle de l'année dernière grâce à son nouveau filtre à points quantiques. Ajoutez à cela une série de nouvelles fonctionnalités adaptées aux jeux et des améliorations du traitement de l'image, et l'A95L est l'un des nouveaux téléviseurs OLED les plus brillants et les plus prometteurs de 2023. Pour Très lumineux

Profondeur de noir brillante

Idéal pour les jeux Contre Prix élevé

Eventail limité de tailles d'écran Téléviseur OLED Samsung S95C Tailles : 55, 65, 77 pouces

Technologie de l'écran : QD-OLED

Processeur : Processeur Neural Quantum 4K

HDMI : 4x HDMI 2.1

HDR : HDR10, HDR10+, HLG Le Samsung S95C est le téléviseur QD-OLED haut de gamme du constructeur pour 2023. Son principal argument de vente : c'est la TV OLED la plus lumineuse que nous ayons jamais vue. Avec des performances impressionnantes de 25 % supérieure à celles du S95B de l'année dernière dans ce domaine, ce modèle peut atteindre une luminosité maximale de près de 1 400 nits. Grâce au boîtier Samsung One Connect, il s'agit également d'un téléviseur étonnamment fin, même selon les normes OLED. Pour Extraordinairement lumineux

Idéal pour les jeux

Conception incroyablement fine Contre Pas de Dolby Vision HDR

Cher

Le Sony A95L et le Samsung S95C pourraient bien être les deux meilleurs téléviseurs OLED de 2023. Ces deux téléviseurs QD-OLED 4K utilisent des filtres à points quantiques pour augmenter la luminosité de l'écran par rapport aux panneaux W-OLED traditionnels, ce qui les rend nettement plus lumineux que les modèles précédents.

Mais qu'est-ce qui différencie ces deux TV QD-OLED ? Outre leur technologie de renforcement de la luminosité, chaque écran offre des avantages différents aux cinéphiles et aux joueurs.

Dans le face-à-face suivant, nous allons confronter ces deux nouveaux modèles OLED, en abordant leurs prix, leurs caractéristiques et leurs différences de design globales, afin de répondre à la question suivante : quel est le bon téléviseur pour vous, le Sony A95L ou le Samsung S95C ?

Sony A95L vs Samsung S95C : prix, tailles et disponibilité

Le Samsung S95C QD-OLED a été lancé il y a peu, et il n'est pas surprenant qu'il arrive à un prix plus élevé que son prédécesseur, le Samsung S95B.

Le téléviseur Samsung S95C OLED vous coûtera :

55 pouces – 2,699€

65 pouces – 3,599€

77 pouces – 5,099€

Comme le Samsung S95C, le Sony A95L QD-OLED proposera des modèles de 55, 65 et 77 pouces lors de son lancement au second semestre 2023. Même si Sony reste pour l'instant très discret sur les prix, nous prévoyons les prix de lancement suivants en nous basant sur le prix de vente de son prédécesseur (l'A95K) au moment du lancement :

Le téléviseur Sony A95L OLED vous coûtera (probablement) :

55 pouces – 3,000€

65 pouces – 4,000€

Veuillez noter que nous n'avons pas prévu de prix pour le modèle 77 pouces de l'A95L car l'A95K n'était pas disponible dans cette taille d'écran. Il est évident que la plus grande version du nouvel écran QD-OLED de Sony va coûter très cher.

Le Sony A95L devrait être le téléviseur OLED le plus lumineux jamais commercialisé par le géant japonais. (Image credit: Sony)

Sony A95L vs Samsung S95C : caractéristiques

Le Sony A95L et le Samsung S95C sont tous deux des téléviseurs QD-OLED. En utilisant un filtre à points quantiques, ils peuvent égaler la luminosité des meilleurs téléviseurs QLED tout en offrant les noirs infinis pour lesquels les écrans OLED traditionnels sont réputés.

Ces nouveaux téléviseurs OLED 2023 disposent de quatre ports HDM1 2.1 - dont l'un fait office de connexion eARC pour garantir que vous pouvez facilement associer ces téléviseurs à une barre de son. Alors que le Sony A95L prend en charge un signal 4K jusqu'à 120 Hz, le Samsung S95C va encore plus loin en prenant en charge la 4K jusqu'à 144 Hz.

Le Sony A95L devrait être le téléviseur OLED le plus lumineux jamais commercialisé par le géant japonais. Nous avons récemment pris en main le téléviseur lors d'un événement Sony, et nous avons été époustouflés par la vivacité de l'image QD-OLED. Les nouvelles techniques de traitement telles que XR OLED Contrast Pro, XR Triluminos Max, XR Clear Image et XR OLED Motion de Sony sont à l'origine de la qualité d'image incroyablement vibrante de l'écran.

Comme le Sony A95L et son prédécesseur direct, le Samsung S95B, le S95C utilise un filtre à points quantiques pour améliorer la luminosité de l'image et la précision des couleurs. Cependant, le S95C, comme tous les téléviseurs Samsung à venir, ne prend pas en charge le Dolby Vision HDR.

Même s'il n'est pas équipé d'un panneau Micro Lens Array comme le prochain LG G3 OLED, le Samsung S95C offre une image extrêmement lumineuse comparable à celle des meilleurs téléviseurs LED grâce à Quantum HDR OLED Plus, une fonction qui utilise l'apprentissage en profondeur de l'IA pour ajuster la luminosité jusqu'au moindre pixel.

Jusqu'à quel point le S95C peut-il être lumineux ? Lorsque nous l'avons testé, il a atteint un pic de luminosité impressionnant sur une fenêtre blanche à 10 %, de 1 374 nits dans le mode Filmmaker de Samsung. Si l'on compare ce chiffre au pic de luminosité de 1 040 nits du S95B, le nouveau QD-OLED 2023 bénéficie d'un gain de luminosité de 25 % par rapport à son prédécesseur.

Comme le Sony A95L, le S95C utilise un filtre à points quantiques pour améliorer la luminosité de l'image et la précision des couleurs. (Image credit: Samsung)

En ce qui concerne les jeux, le Sony A95L et le Samsung S95C devraient être des écrans 4K idéaux à associer à la PS5 ou à la Xbox Series X. L'OLED 2023 de Sony dispose de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui renforcent ses références en matière de jeux, telles que son nouveau Game Mode (mode jeu). Cette TV est également étiquetée comme étant "parfaite pour la PlayStation 5", et lorsque vous connectez une PS5 à l'A95L, une image de genre automatique et un mappage de tonalité HDR automatique sont immédiatement mis en œuvre.

Le Samsung S95C devrait également être un écran de jeu de premier plan. Un temps de réponse de 01,ms signifie que les meilleurs jeux PS5 seront parfaitement fluides sur le nouvel écran QD-OLED, tandis que le taux de rafraîchissement de 144 Hz est vraiment rapide comme l'éclair. Comme on peut s'y attendre, le S95C prend en charge les fonctions VRR/ALLM, et il est également possible de streamer des jeux en 4K grâce à l'ajout de Nvidia GeForce Now.

En ce qui concerne l'audio, l'A95L bénéficie de l'Acoustic Surface Audio+, une fonction qui utilise des actionneurs situés à l'arrière du téléviseur pour faire vibrer le panneau afin d'émettre du son. Les voix seront également amplifiées sur l'A95L si vous l'associez à une barre de son Sony grâce à la fonction Acoustic Centre Sync.

Le Samsung S95C devrait offrir une expérience audio de qualité grâce à son système de haut-parleurs 4.2.2, qui utilise le système Object Tracking Sound Plus pour améliorer la directionnalité des effets sonores.

Le Sony A95L est un téléviseur OLED très fin. (Image credit: Future)

Sony A95L vs Samsung S95C : design

Il n'est pas surprenant que le Sony A95L et le Samsung S95C soient des téléviseurs OLED très minces. Le design "Infinity One" du S95C s'explique en partie par le récepteur multimédia Samsung One Connect Box qui abrite les connexions HDMI du téléviseur.

Contrairement au S95C, les ports HDMI de l'A95L sont situés à l'arrière du panneau, ce qui n'empêche pas le téléviseur d'être très mince. Le nouveau QD-OLED de Sony est encore plus beau que l'A95K, en partie grâce à son nouveau design "Immersive Edge" qui comprend un support multipositionnel (jusqu'à trois positions).

Un temps de réponse de 01,ms signifie que les meilleurs jeux de la PS5 seront parfaitement fluides sur le téléviseur Samsung S95C QD-OLED. (Image credit: Samsung)

Sony A95L vs Samsung S95C : conclusion

Le Sony A95L QD-OLED et le Samsung S95C QD-OLED devraient tous deux être de brillants téléviseurs 4K. Ces modèles OLED s'appuient sur leurs brillants prédécesseurs (l'A95K et le S95B ont tous deux obtenu une note parfaite de 5/5 dans nos évaluations) et ces écrans de 2023 seront nettement plus lumineux que leurs aînés.

Ces deux téléviseurs devront faire face à une concurrence féroce de la part du LG C3 OLED et du Philips+908 OLED, alors n'hésitez pas à consulter nos tests complets du Sony A95L et du Samsung S95C dans les mois à venir. Quoi qu'il en soit, 2023 s'annonce comme l'année la plus excitante pour la technologie OLED depuis longtemps.