LG C3 OLED : tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau téléviseur

Le téléviseur OLED LG C3 a fait sa première apparition au CES 2023, après une longue série d'incroyables écrans OLED de la série C que nous avons toujours recommandés au fil des ans.

Le LG C3 se situe dans le milieu de gamme des TV OLED de LG 2023 - pas tout à fait aussi abordable que le B3, ni aussi avancé que le G3, il occupe donc une place intermédiaire dans la gamme. Malgré d'autres offres de LG cette année, y compris le M3 OLED sans fil, et un concurrent féroce sous la forme du Samsung S95C (que nous considérons comme le meilleur téléviseur que nous ayons vu sur le salon), les écrans de la série C sont toujours bien accueillis par les critiques et les consommateurs - et le LG C3 OLED est à surveiller de près cette année.

Mais qu'est-ce qui différencie le LG C3 OLED des autres écrans de la série C, et vaut-il la peine d'être acheté par rapport à son prédécesseur LG C2 ? Nous avons rassemblé dans un guide tout ce que nous savons sur l'écran LG C3 OLED.

Le LG C3 OLED n'a pas encore de tarif confirmé, mais on peut s'attendre à ce qu'il soit proche du prix de lancement du C2, surtout si l'on considère la similarité du matériel présent sur les deux appareils. Voici les prix de lancement du LG C2 de l'année dernière :

42-inch: 1 399 €

48-inch: 1 499 €

55-inch: 1 999 €

65-inch: 2 699 €

77-inch: 3 499 €

83-inch: 4 499 €

Nous pouvons nous attendre à ce que ces mêmes tailles d'écran soient disponibles pour le C3, ainsi qu'à une date de sortie similaire en mars-avril, bien que tous les formats ne puissent pas être lancées simultanément.

LG C3 OLED : design et caractéristiques - quoi de neuf ?

Le LG C3 OLED n'est pas une évolution significative par rapport aux modèles précédents. Il est équipé de la même dalle OLED Evo que le C2, avec ses capacités d'augmentation de la luminosité dans les tailles de 55 pouces et plus (la luminosité est plus faible dans les plus petites tailles). Mais il est équipé d'une puce Alpha9 Gen6 améliorée, qui est le dernier et le meilleur processeur d'image de LG, et qui devrait être capable de solliciter un peu plus la dalle.

Comme toujours, il s'agit d'un téléviseur 4K HDR avec une dalle de 120 Hz, la prise en charge de Dolby Vision IQ et la compatibilité Dolby Atmos - et vous pouvez vous attendre à une résolution nette et à un upscaling performant aux côtés d'une suite complète de formats premium. Une nouvelle fabrication en fibre composite réduit également le poids de l'écran de la série C de cette année.

Un nouvel algorithme permet de faire la distinction entre le premier plan et l'arrière-plan de l'image, ce qui semble contribuer à augmenter la luminosité aux endroits importants. Quoi qu'il en soit, les noirs profonds et le contraste incroyable des écrans OLED auto-émissifs devraient être à la hauteur de l'événement.

Le système de haut-parleurs n'a pas été amélioré de façon significative ; il s'agit toujours d'un haut-parleur à 3.1.2 canaux avec une sortie de 40W. Malgré les affirmations de LG selon lesquelles le C3 peut offrir un " son surround 9.1.2 virtuel (s'ouvre dans un nouvel onglet) " grâce à sa fonction AI Sound Pro, nous sommes quelque peu sceptiques à ce sujet. À première vue, vous aurez toujours besoin de l'une des meilleures barres de son si vous voulez obtenir un son de qualité supérieure de ce téléviseur - mais le LG C2 avait un son meilleur que prévu lorsqu'il était utilisé dans son mode AI, alors nous sommes sûrs que le C3 sera au moins " correct " de ce point de vue.

Parmi les changements apportés à la plateforme intelligent, citons une nouvelle page d'accueil élégante et des profils d'utilisateur améliorés pour permettre une plus grande personnalisation. Lorsque vous configurez le téléviseur, vous êtes guidé à travers un préréglage d'image personnalisé pour vous assurer que les paramètres par défaut correspondent à vos goûts, ce qui est une bonne chose.

Le C3 dispose de quatre ports HDMI 2.1, dont l'un prend en charge l'eARC (pour un canal de retour audio amélioré) et la communication bidirectionnelle avec la barre de son. Ces ports haut de gamme sont parfaits pour jouer avec des consoles de nouvelle génération, tandis que l'écran affiche un décalage d'entrée inférieur à 10 ms et un temps de réponse négligeable.

Ce qui est nouveau cette fois, c'est une fonction appelée Quick Media Switching VRR, jusqu'à présent exclusive aux téléviseurs OLED de LG (bien qu'elle fasse partie de la spécification HDMI). Selon LG, "elle peut éliminer "l'écran noir" momentané qui se produit parfois lors du passage d'un contenu lu à partir de différents appareils sources connectés via les ports HDMI 2.1a du téléviseur". Donc, si vous avez tendance à zapper entre Netflix et votre PS5 assez souvent, cela devrait rendre l'expérience plus transparente. Elle sera particulièrement bienvenue pour les utilisateurs de l'Apple TV 4K, car ce décodeur peut utiliser cette fonctionnalité pour modifier son framerate.

(Image credit: Future)

LG C3 OLED : ce que nous pensons pour l'instant

Le LG C3 OLED sera probablement un best-seller, comme les téléviseurs C1 et C2 qui l'ont précédé. Il n'y a pas beaucoup de changement dans le modèle de cette année, cependant, et les anciens modèles verront probablement une baisse de prix lorsque le C3 sortira sur le marché. En gardant cela à l'esprit, il n'y a pas beaucoup de raisons de se mettre à niveau pour ceux qui ont un C2. Bien qu'une expérience webOS améliorée, des algorithmes d'éclairage mis à jour et une commutation rapide des médias puissent suffire à inciter certains à se tourner vers la dernière itération de la série C OLED, ce ne sera probablement pas le cas si vous avez le C2 ou le C1.

Le C3 reste le choix le plus évident et le plus complet de la gamme de téléviseurs OLED de LG - ni trop cher, ni trop compromis par son prix. Avec le nouvel écran QD-OLED de Samsung, il est possible que des progrès plus significatifs réalisés par d'autres fabricants de téléviseurs puissent réduire la visibilité du C3 dans l'année à venir - la course pour être le meilleur téléviseur OLED de 2023 sera intéressante !