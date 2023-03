Samsung S95C vs LG C3 : quelles sont les différences entre ces deux téléviseurs OLED ?

Samsung S95C OLED Tailles : 55, 65, 77 pouces

Technologie d'écran : QD-OLED

Processeur : Processeur Neural Quantum 4K

HDMI : 4x HDMI 2.1

HDR : HDR10, HDR10+, HLG Le Samsung S95C est la prochaine évolution de la gamme de téléviseurs QD-OLED de la société. La grande nouveauté ici est sa luminosité. Samsung affirme qu'elle a été augmentée de 30 % par rapport à son prédécesseur, avec une luminosité maximale de 2 000 nits et des performances améliorées dans les pièces claires. Il s'agit également d'un téléviseur fin et élégant, doté de bonnes fonctions de jeu et d'un système de haut-parleurs à 4.2.2 canaux pour un son solide. Pour Une incroyable luminosité

Idéal pour les jeux

Couleurs riches et variées Contre Pas de Dolby Vision HDR

Options de taille limitées

Pas bon marché LG C3 OLED Tailles : 42, 48, 55, 65, 77, 83 pouces

Technologie d'écran : OLED

Processeur : Puce Alpha a9 Gen 6

HDMI : 4x HDMI 2.1

HDR : HDR10, HLG, Dolby Vision Il s'agit du modèle qui succède au tout-puissant LG C2, qui est actuellement notre téléviseur préféré. Il est doté d'un processeur d'image mis à jour qui promet d'offrir plus de contraste - mais c'est à peu près la seule amélioration de l'image, et elle n'a pas l'air importante. Le Samsung l'emportera sur le plan de la luminosité et probablement de la profondeur des couleurs, mais le C2 est disponible en plusieurs tailles et sera probablement moins cher. Pour De nombreuses options de taille

Excellente technologie de jeu

Nouveau processeur d'image Contre Peu d'amélioration au niveau de l'image

Moins brillant des deux

Le premier téléviseur QD-OLED de la société a fait forte impression avec le Samsung S95B, en dépit de quelques imperfections. Le S95C semble être l'un des téléviseurs les plus brillants de 2023, et il pourrait donner du fil à retordre au LG C3 et sa technologie plus datée.

Lorsque nous l'avons vu de près pour la première fois, la version 77 pouces du S95C QD-OLED nous a semblé être le meilleur téléviseur du CES 2023. Depuis, nous avons testé l'écran haut de gamme de Samsung et nous pouvons confirmer qu'il s'agit de l'OLED le plus lumineux que nous ayons jamais testé. Environ 30 % plus lumineux que le S95B, le S95C offre des images incroyablement nettes.

Mais comment le LG C3 se positionne-t-il par rapport au Samsung S95C ? Ci-dessous, nous comparons ces modèles OLED, en tenant compte du prix, de la taille et des caractéristiques. Quel téléviseur semble être le meilleur téléviseur OLED en 2023 ? Nous devrons attendre les tests complets pour connaître le verdict final, mais voici comment ils se comparent jusqu'à présent.

Le téléviseur OLED Samsung S95C promet une augmentation extrêmement impressionnante de 30 % de la luminosité par rapport au S95B de l'année dernière. (Image credit: TechRadar/Future)

Samsung S95C vs LG C3 : prix, tailles et disponibilité

Les prix européens du Samsung S95C ont récemment fait l'objet d'une fuite, et il n'est pas surprenant que ce téléviseur soit lancé à un prix plus élevé que son prédécesseur.

Comme LG n'a pas encore confirmé les prix de lancement du C3, les chiffres ci-dessous sont des estimations basées sur le coût du C2 de l'année dernière lorsqu'il a été commercialisé :

Le Samsung S95C OLED TV devrait vous coûter :

55 pouces - 2,500 €

65 pouces - 3 300 €

77 pouces - 4 800 €

Le téléviseur LG C3 OLED devrait vous coûter :

42 pouces : 1 399 €

48 pouces : 1 499 €

55 pouces : 1 999 €

65 pouces : 2 699 €

77 pouces : 3 499 €

83 pouces : 4 499 €

L'année dernière, le S95B a baissé très rapidement au niveau du prix, de manière très spectaculaire, donc la même chose pourrait se produire avec le S95C.

Quelles sont les dates de sortie prévues pour les deux TV OLED ? Ces modèles pourraient être lancés tous les deux dès le mois de mars. Toutes les tailles n'arriveront pas nécessairement en même temps, cependant.

Le téléviseur OLED LG C3 va avoir du fil à retordre pour devenir le meilleur téléviseur OLED de 2023. (Image credit: LG)

Samsung S95C vs LG C3 : Caractéristiques

C'est le principal terrain d'affrontement entre le Samsung S95C QD-OLED et le LG C3. À en juger par le temps que nous avons passé avec le S95C QD-OLED lors d'un récent événement, il fera partie des meilleurs téléviseurs disponibles cette année.

La dalle QD-OLED du S95C combine des pixels OLED auto-éclairants avec un filtre de couleur à points quantiques. Le résultat ? Vous obtenez des performances de luminosité et des couleurs de pointe exceptionnelles, avec des noirs parfaits et l'uniformité d'écran inégalée d'un panneau OLED.

Les chiffres avancés par Samsung sont stupéfiants, et d'après nos tests, ils tiennent la route. Lors de notre essai, le S95C a atteint un pic de luminosité de 1 374 nits sur un motif de fenêtre blanche à 10 % en mode Filmmaker, soit une luminosité impressionnante de 32 % supérieure à celle du S95B dans des tests similaires. Si vous doutez de l'importance de ces chiffres, sachez que le LG C2 offre une luminosité maximale d'environ 800 nits en mode HDR.

Alors que nous n'avons pas encore de chiffres pour le C3, LG a récemment révélé les statistiques de luminosité de son frère légèrement plus cher, le LG G3 OLED. Grâce à un nouvel écran Micro Lens Array, le G3 atteint 1 470 nits dans une fenêtre blanche à 10%. Malheureusement, le C3 ne dispose pas de l'algorithme Brightness Booster Max du G3, il doit se contenter d'une version légèrement réduite. Néanmoins, nous pensons que le C3 fournira un pic de luminosité respectable.

Le C3 aura également un avantage en termes de qualité d'image par rapport au Samsung S95C : la technologie Dolby Vision HDR. Il s'agit de la forme avancée de HDR la plus largement supportée, qui permet de s'assurer que vous obtenez la meilleure gamme dynamique sur votre écran... et Samsung continue de refuser de la supporter. C'est frustrant.

Le QD-OLED de Samsung promet de belles couleurs et une grande luminosité. (Image credit: Future/TechRadar)

Mais qu'en est-il des fonctions de jeu ? Depuis deux ans, LG est en tête de liste des technologies adaptées à la PS5/Xbox Series X, et le C3 semble toujours être le roi en termes de fonctionnalités de jeu. Les quatre ports HDMI 2.1 (4K/120Hz), le décalage d'entrée inférieur à 10 ms et la prise en charge de G-Sync, FreeSync Premium et VRR en font un écran de jeu à l'épreuve du temps, comme vous pouvez l'espérer en 2023. Il prendra également en charge les jeux Dolby Vision pour Xbox, ce que ne fait pas le Samsung.

Cependant, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour les jeux sur PC, quatre ports HDMI 2.1 4K/120 Hz et la prise en charge de VRR/ALLM, le S95C devrait également être un brillant téléviseur de jeux 4K.

En ce qui concerne l'audio, il semble que le S95C ait l'avantage sur le C3. L'OLED de Samsung promet un système de haut-parleurs à 4.2.2 canaux, tandis que le C3 est limité à une configuration 3.1.2 - bien que les deux fassent pâle figure face à l'une des meilleures barres de son du marché.

En parlant de cela, ces deux téléviseurs prennent en charge une technologie qui permet aux haut-parleurs intégrés de se combiner avec une barre de son de la même société pour obtenir une scène sonore plus large, plutôt que de remplacer totalement les haut-parleurs par une barre de son. Samsung appelle cela Q-Symphony, LG appelle cela Wow Synergy.

Le LG C3 est doté d'un nouveau boîtier en carbone qui le rend plus léger. (Image credit: LG )

Samsung S95C vs LG C3 : design

Le Samsung S95C QD-OLED et le LG C3 OLED présentent tous deux des bords très fins. Si vous envisagez d'accrocher l'un ou l'autre de ces téléviseurs au mur, les différences visuelles entre les deux panneaux seront à peine perceptibles.

Ce n'est qu'en comparant les pieds des deux téléviseurs qu'il est plus facile de faire un choix en termes d'esthétique. Le S95C est livré avec un jeu de pieds fins qui couvrent presque toute la longueur du téléviseur (ils sont minimalistes et esthétiques, bien qu'ils puissent s'avérer gênants pour ceux qui ont des supports de télévision très étroits). Pour le C3, attendez-vous à un support métallique haut de gamme et à un nouveau corps en carbone plus léger.

Le S95C bénéficie également de l'avantage du boîtier One Connect de Samsung. Si le S95C est si mince, c'est en partie parce qu'il n'a pas de prises HDMI à l'arrière. Au lieu de cela, vous devez brancher vos câbles dans le boîtier de connexion.

Le point clé, cependant ? Ces deux modèles OLED seront des téléviseurs incroyablement fins et élégants, et les différences de design entre les deux panneaux ne devraient pas être un facteur décisif de choix.

Samsung S95C vs LG C3 : conclusion

Nous ne livrerons peut-être pas de critiques définitives du S95C QD-OLED et du LG C3 OLED avant quelques mois, mais pour les acheteurs de modèles OLED premium cette année, choisir entre ces deux-là est une question épineuse. S'appuyant sur les caractéristiques exceptionnelles et adaptées aux joueurs, le C3 de LG sera très certainement l'un des meilleurs téléviseurs de 2023.

Si Samsung peut produire la luminosité promise - et il semble que ce sera le cas - nous pourrions avoir affaire à un téléviseur qui combine toutes les qualités inhérentes à l'OLED et au QLED. Si le S95C produit les niveaux de luminosité promis, il pourrait l'emporter sur le C3 dans ce face-à-face.



La vérité, c'est que ces deux modèles sont d'excellents produits et qu'il vous faudra choisir en fonction de votre budget.