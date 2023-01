Samsung ou LG : quelle est la meilleure marque de téléviseurs ?

Si vous essayez de choisir entre un téléviseur Samsung et un téléviseur LG, nous sommes là pour vous aider. Ces grandes marques ont introduit de nombreuses innovations technologiques dans leurs TV, et nombre de leurs modèles figurent dans notre liste des meilleurs téléviseurs année après année.

Cela signifie qu'il n'y a pas de vainqueur absolu. les branches TV de Samsung et LG fabriquent d'excellents téléviseurs. De plus, ces deux marques proposent également des gammes de téléviseurs avec des caractéristiques et des prix différents, de sorte qu'il y a souvent un modèle qui convient à chacun, du haut de gamme au petit budget.

Pendant un certain temps, la technologie d'affichage utilisée par chaque marque était différente, Samsung se concentrait sur les téléviseurs QLED et LG fabriquait des téléviseurs OLED. Aujourd'hui, les choses ne sont plus aussi tranchées. Ce guide des téléviseurs Samsung vs LG mettra en évidence plusieurs similitudes ainsi que de nombreuses différences entre chaque marque pour vous aider à décider quel fabricant de téléviseurs convient le mieux à votre usage.

TV Samsung vs TV LG : aperçu

Samsung et LG sont deux grands fabricants de technologies qui vendent certains des meilleurs téléviseurs disponibles à l'heure actuelle, à la fois pour les petits et gros budgets, mais avec des technologies de panneaux différentes pour nombre de leurs appareils haut de gamme. Vous n'avez pas besoin de connaître ces différences pour l'instant, mais elles pourraient s'avérer décisives.

Ces deux fabricants sud-coréens vendent des téléviseurs dans le monde entier, avec une base importante et une large gamme de modèles lancée chaque année.

Il est difficile de comparer les prix, étant donné le nombre de téléviseurs que Samsung et LG lancent chaque année. Il n'existe aucun motif valable de mettre en concurrence un téléviseur LG économique et d'un excellent rapport qualité-prix avec le modèle phare et haut de gamme de l'année de Samsung. Les deux marques proposent quelques-uns des meilleurs téléviseurs intelligents de 32 pouces et des meilleurs téléviseurs 4K jusqu'aux meilleurs téléviseurs 8K pour des appareils de très grande taille qui coûtent des milliers d'euros. Quels que soient la taille, la forme, la résolution ou le budget que vous recherchez pour votre nouveau téléviseur, l'une ou l'autre des deux marques saura vous satisfaire.

Nous avons toujours été fans de la plateforme simple webOS de LG pour les téléviseurs intelligents. (Image credit: LG)

Samsung TV vs LG TV : plateforme de télévision intelligente

Samsung et LG utilisent tous deux leur propre plateforme propriétaire de télévision intelligente. Tizen de Samsung et webOS de LG sont souvent considérés comme deux des meilleures plateformes de télévision intelligente. Elles sont rapides et dotées des dernières applications, mais il existe quelques différences.

LG est en tête avec webOS depuis 2014. L'interface utilise une barre de menu horizontale pour les apps, les services de streaming et les entrées couramment utilisés, avec un placement personnalisable afin que vous puissiez choisir où vos apps préférées se trouvent sur le tableau de bord.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, l'interface a changé ces dernières années, remplaçant sa traditionnelle superposition d'applications par une vue plein écran plus espacée, mais elle reste la meilleure plateforme de télévision intelligente selon nous.

La plateforme Tizen de Samsung n'est pas très différente dans sa présentation (on peut dire qu'elle a été influencée par la première). Le système d'exploitation réduit l'encombrement, même si cela nuit parfois à la navigation - il y a de nombreuses occasions où il est nécessaire de rechercher une application spécifique. Heureusement, cela est facilité par une page multimédia Smart Hub qui répartit le contenu des applications et de vos propres clés USB/réseau domestique. La principale différence est que son algorithme de recherche n'est pas aussi impressionnant que le logiciel ThinQ AI de LG.

Mais qu'en est-il des assistants vocaux ? Les téléviseurs OLED et Super UHD de LG intègrent Google Assistant et offrent une compatibilité limitée avec les appareils contrôlés par Alexa. Samsung utilise son propre assistant Bixby (un peu moins bon), mais là encore uniquement pour les appareils de milieu de gamme ou haut de gamme - et avec la possibilité d'utiliser Google Assistant ou Alexa via des appareils tiers.

Le Samsung QN900B est l'un des meilleurs téléviseurs 8K que vous pouvez acheter aujourd'hui, avec des images HDR époustouflantes. (Image credit: Samsung)

TV Samsung vs TV LG : technologie des panneaux

Le marché actuel des téléviseurs haut de gamme se divise en deux technologies de panneaux : OLED et QLED.

L'OLED, qui signifie "diode électroluminescente organique", est un panneau de télévision qui peut émettre sa propre lumière au lieu d'être traversé par la lumière. L'avantage d'un téléviseur OLED est qu'il permet d'obtenir des écrans de télévision incroyablement minces et de contrôler la luminosité de chaque pixel. Les OLED sont connus pour leurs couleurs vives, leurs niveaux de noir profonds et leur faible luminosité.

On parle souvent d'images "brûlées" sur les écrans OLED, mais il s'agit en grande partie de problèmes anecdotiques, et il faudrait probablement que vous fassiez travailler le téléviseur très fort pour que cela devienne un problème. Tous les panneaux OLED sont fabriqués par LG Display. Vous devez donc remercier LG même si vous avez un OLED Sony chez vous.

Le QLED, quant à lui, est une technologie propriétaire développée par Samsung. Le QLED utilise un filtre de points quantiques pour améliorer la couleur et le contraste et se contente de plusieurs zones de gradation pour faire varier la luminosité sur l'écran - plutôt que de pouvoir le faire avec chaque pixel individuellement. Les téléviseurs QLED sont également beaucoup plus lumineux que les OLED (des milliers de nits contre des centaines), bien qu'ils puissent avoir du mal à afficher des images claires et sombres en même temps.

Nous avons abordé ce débat plus en détail dans notre guide QLED vs OLED. Il suffira de dire que l'OLED est généralement adapté aux formats vidéo de haute qualité dans les environnements de visionnage sombres, tandis que les téléviseurs de Samsung sont à la traîne en matière de contraste (comparativement), mais se rattrapent avec un affichage lumineux et percutant.

Cela étant dit, Samsung se lance dans les téléviseurs OLED et a lancé le Samsung S95B en 2022. Bien qu'il s'agisse, techniquement parlant, de ce que Samsung appelle QD-OLED. Car dans cet écran, il y a en fait un tout nouveau type de technologie OLED - une technologie qui combine les fameuses propriétés auto-émissives de l'OLED avec le potentiel de luminosité et de gamme de couleurs du QLED.

Il convient également de mentionner que LG est peut-être le nom qui se cache derrière les panneaux OLED, mais qu'elle dispose également d'un type de technologie d'affichage appelé NanoCell, qui est similaire au QLED. Dans les téléviseurs NanoCell, il y a une couche de nanoparticules entre le rétroéclairage LED et l'écran, ce qui peut améliorer le contraste et les couleurs. Les téléviseurs NanoCell ont tendance à être moins chers que les panneaux OLED et présentent un grand nombre des mêmes avantages que les téléviseurs QLED.

TV Samsung vs TV LG : formats

Les deux marques de téléviseurs utilisent un format légèrement différent pour la gamme dynamique élevée (HDR), LG intégrant le Dolby Vision dans ses modèles haut de gamme d'OLED et de Super UHD, tandis que Samsung privilégie le HDR10+ pour ses téléviseurs haut de gamme.

Les deux formats utilisent ce que l'on appelle des métadonnées dynamiques pour adapter la sortie du téléviseur au contenu affiché, de sorte que les scènes de cavernes souterraines sombres ou de salons bien éclairés font varier les niveaux de luminosité, de contraste et de traitement de l'image en conséquence.

Dolby Vision est vraiment le format le plus avancé, avec une gamme de couleurs de 12 bits au lieu du HDR10+ de 10 bits, et il est aussi plus courant (le Chromecast de Google avec la Google TV et l'Apple TV 4K tirent tous deux parti de Dolby Vision).

Certes, le format HDR préféré n'est vraiment un problème que dans les modèles haut de gamme les plus coûteux, mais ceux qui dépensent beaucoup devraient bien réfléchir aux services sur lesquels ils sont susceptibles de vouloir du contenu HDR.

Il convient également de mentionner que Panasonic n'est pas fidèle à un format HDR ou à un autre, et que même le téléviseur LED Panasonic GX800 abordable prend en charge les formats Dolby Vision et HDR10+.

TV Samsung ou TV LG : que choisir ?

Samsung est actuellement le leader du marché, mais le choix de la marque de téléviseur dépend entièrement de vous, de vos préférences et de la question de savoir si l'une des différences que nous avons mises en évidence ci-dessus est rédhibitoire pour vous. Il convient toutefois de garder à l'esprit que vous devrez comparer des produits similaires. Un appareil haut de gamme de Samsung, par exemple, sera toujours supérieur à un appareil bon marché de LG, et vice versa.

Cela dit, si vous recherchez la qualité d'image la plus impressionnante du marché, quel que soit le prix, rien ne vaut actuellement les panneaux OLED de LG en termes de couleurs et de contraste (lisez notre test du LG C2 OLED).

En comparaison, le meilleur téléviseur Samsung peut assurément illuminer une pièce, offrant une densité de pixels supérieure à celle de ses rivaux, jetez un œil à notre avis sur le téléviseur Samsung QN900B Neo QLED 8K. Nous aimons également les téléviseurs Lifestyle de Samsung, comme le téléviseur The Frame QLED 4K (2022), pour combiner performance et style. Et ses téléviseurs de milieu de gamme, comme le Samsung BU8500, sont vraiment d'un excellent rapport qualité-prix.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec un téléviseur Samsung ou un téléviseur LG, mais la connaissance de certaines des principales différences entre leur technologie d'affichage, leur plateforme de télévision intelligente et leurs formats devrait vous aider à décider quelle marque de téléviseur est faite pour vous.