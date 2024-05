Quand aura lieu la prochaine mise à jour de Helldivers 2 ?

Non, il faudra acheter des supercrédits pour obtenir les prochaines obligations de guerre (Warbond). Bien qu'ils puissent être trouvés dans le jeu et débloqués via le Battle Pass de base, vous devrez peut-être dépenser de l'argent réel pour en obtenir suffisamment afin de débloquer la prochaine obligation de guerre. Le prix n'a pas encore été communiqué, mais s'il est identique à celui de l'autre Warbond Premium, il sera de 1 000 supercrédits.