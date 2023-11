Prochaines exclusivités PS5 - calendrier de sortie des jeux confirmés

Quelle sera la prochaine grande exclusivité de la PS5 ? (Image credit: Arrowhead Game Studio) La prochaine grande exclusivité PS5 à sortir est Helldivers 2. Il s'agit d'un jeu de tir en horde coopératif dans lequel vous et vos amis affronterez des monstres insectoïdes sur différentes planètes et biomes. Il sortira également sur PC, mais pour l'instant, il est réservé à la PS5.

Les exclusivités PS5 à venir comprennent des jeux AAA originaux, ainsi que la future liste de titres multijoueurs de Sony, quelque chose de légèrement plus récent que l'éditeur semble pousser assez fort. Quel que soit le type de jeu que vous aimez, il y a beaucoup d'exclusivités à venir sur la PS5, dont beaucoup ont déjà des dates de sortie ou de larges fenêtres de sortie.

En ce qui concerne les jeux à venir, les exclusivités PS5 de l'année prochaine s'annoncent extrêmement solides. Et ce, avant même de prendre en compte les jeux multijoueurs, avec des jeux comme Marathon, qui devraient perpétuer le succès de Bungie dans le domaine des jeux de type FPS.

Voici les exclusivités PS5 à venir dans les années à venir. Nous ne parlerons que des jeux dont la sortie a été officiellement confirmée, et dont la plupart ont déjà une date de sortie précise. En ce qui concerne les jeux que nous avons choisi d'inclure ici, il s'agit soit de jeux exclusifs à la PS5, soit de jeux qui seront également lancés sur PC. Nous indiquerons au fur et à mesure la position de chaque jeu par rapport à ces plateformes de sortie.

Prochaines exclusivités PS5

(Image credit: Square Enix)

Il y a actuellement 13 exclusivités PS5 majeures prévues pour une sortie future sur la console PlayStation 5. Nous les avons répertoriées ci-dessous, accompagnées de leurs dates de sortie lorsqu'elles sont disponibles.

Helldivers 2 - 8 février 2024

8 février 2024 Final Fantasy 7 Rebirth - 29 février 2024

29 février 2024 Pacific Drive - 1er trimestre 2024

1er trimestre 2024 Remake de Silent Hill 2 - à confirmer

à confirmer Death Stranding 2 - à confirmer

à confirmer Marvel's Wolverine - à confirmer

à confirmer Stellar Blade - à confirmer

à confirmer Marathon - à confirmer

à confirmer Sword of the Sea - à confirmer

à confirmer Concord - 2024

2024 Phantom Blade 0 - à confirmer

à confirmer Fairgame$ - à confirmer

à confirmer The Last of Us Factions - à confirmer

Prochaines exclusivités PS5 : Helldivers 2

(Image credit: Arrowhead Game Studios)

Helldivers 2 est très différent de son prédécesseur, avec une vue à la troisième personne, plus proche d'une série comme Gears of War. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, Helldivers 2 fait monter les enchères, les joueurs pouvant faire équipe contre de nouveaux et terrifiants ennemis extraterrestres, en utilisant toutes sortes de moyens, des lance-roquettes aux frappes aériennes orbitales.

Pour l'instant, Helldivers 2 n'est prévu que sur PlayStation 5 et PC, et étant donné qu'il est publié par PlayStation, il est probable qu'il en soit ainsi, du moins pour un certain temps. Quoi qu'il en soit, Helldivers 2 s'annonce comme l'un des jeux multijoueurs les plus passionnants de l'année prochaine.

Prochaines exclusivités PS5 : Final Fantasy 7 Rebirth

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 7 Rebirth reprend l'histoire là où le Final Fantasy 7 Remake de 2020 s'était arrêté. Il y a tout un monde ouvert à explorer tandis que Cloud, Tifa et Barrett sont rejoints par de nouveaux personnages. Sephiroth jouera un rôle beaucoup plus important cette fois-ci, et d'après ce que l'on peut voir, l'histoire s'écartera des événements du jeu original.

Le prochain chapitre de l'histoire de Cloud ne sera lancé que sur PS5, mais il a été confirmé qu'il s'agirait d'une "exclusivité timed-console", ce qui signifie qu'il pourrait théoriquement arriver sur PC à la fin de cette période d'exclusivité. Cependant, rien n'a été confirmé jusqu'à présent.

Prochaines exclusivités PS5 : Silent Hill 2 remake

(Image credit: Konami)

Le remake de Silent Hill 2 est réalisé par Bloober Team, le studio à l'origine de la série Layers of Fear. Pour l'instant, nous n'avons vu qu'une bande-annonce cinématique, mais les choses semblent prometteuses. L'original étant un classique très apprécié, le nouveau remake a certainement une lourde tâche à accomplir. Espérons que nous verrons un peu de gameplay le plus tôt possible.

Silent Hill 2 sera lancé sur PS5 et PC et sera donc une exclusivité pour la console PS5.

Prochaines exclusivités PS5 : Pacific Drive

(Image credit: Ironwood Studios/Kepler Interactive)

Pacific Drive est un jeu de survie à la première personne. Votre voiture est votre seul compagnon alors que vous naviguez dans une réimagination surréaliste et pleine d'anomalies du nord-ouest du Pacifique. Structuré comme un "road-lite", chaque excursion dans la nature sauvage apporte des défis uniques et étranges, alors que vous restaurez et améliorez votre voiture à partir d'un garage abandonné qui vous sert de base.

Le jeu sera lancé sur PS5 et PC.

Prochaines exclusivités PS5 : Marvel's Wolverine

(Image credit: Sony)

Marvel's Wolverine a été conçu par Insomniac, l'équipe responsable des jeux Spider-Man PS4 et PS5. Les attentes sont donc très élevées, et comme nous n'avons pas vu grand-chose jusqu'à présent, les choses sont encore très incertaines. Seule une brève bande-annonce cinématique a été dévoilée jusqu'à présent, montrant Logan assis dans un bar après ce qui semble avoir été une bagarre très sanglante.

Pour l'instant, Wolverine ne devrait sortir que sur PS5.

Prochaines exclusivités PS5 : Death Stranding 2

(Image credit: Kojima Productions)

Death Stranding 2 a été une sorte de surprise lorsqu'il a été annoncé, étant donné que beaucoup ne s'attendaient pas à ce que le jeu Death Stranding de 2019 ait une suite. Ce que nous avons vu jusqu'à présent se résume à des cinématiques classiques de Kojima, avec Sam Porter Bridges arborant désormais des cheveux gris. Il semble que Fragile sera également de retour. On ne sait pas grand-chose de plus, et nous n'avons même pas encore de fenêtre de sortie.

Lorsqu'il arrivera, Death Stranding 2 ne sera disponible que sur PS5.

Prochaines exclusivités PS5 : Stellar Blade

(Image credit: Shift Up)

Dans Stellar Blade, vous vous engagerez dans des combats d'une rapidité foudroyante en vous frayant un chemin à travers les vestiges de la Terre et en affrontant des boss épiques qui mettront à rude épreuve votre cerveau et vos muscles. La bande-annonce diffusée lors de la révélation du jeu est d'une beauté époustouflante, et nous attendons donc beaucoup de ce jeu lorsqu'il sera lancé.

Étant donné que Stellar Blade est édité par Sony, il n'est pas surprenant qu'il ne soit lancé que sur PS5.

Prochaines exclusivités PS5 : Marathon

(Image credit: Bungie)

Marathon a été conçu par Bungie, les créateurs de Destiny et Halo. Il s'agit d'un jeu de tir par extraction de science-fiction, et ce que nous avons vu jusqu'à présent semble absolument incroyable en termes de style visuel. Dans Marathon, les joueurs incarneront des mercenaires cybernétiques appelés Runners et exploreront une colonie perdue sur la planète Tau Ceti IV à la recherche de richesses, de gloire et d'infamie.

Le jeu sera lancé sur PS5 et PC, avec un système de cross-play et de cross-save complet.

Prochaines exclusivités PS5 : Fairgame$

Fairgame$ est un jeu de braquage compétitif dans lequel vous rejoignez un mouvement clandestin pour voler les ultra-riches et rééquilibrer la balance. Nous n'avons pas encore vu de gameplay, ni de fenêtre de sortie ou de date de sortie.

Ce que nous savons, c'est que le jeu sera lancé sur PS5 et PC.

Prochaines exclusivités PS5 : Phantom Blade Zero

(Image credit: S-Game)

Phantom Blade Zero a été révélé lors d'un événement PlayStation Showcase en début d'année. Le jeu semble mêler action rapide et gameplay cinématique en accéléré. Des combats de boss épiques et de nombreuses parades vous attendent alors que vous vous frayez un chemin à travers une terre fracturée, cherchant à vous venger de ceux qui vous ont mortellement blessé.

Phantom Blade Zero a été confirmé comme étant en développement pour PS5 et PC, bien qu'aucun autre détail n'ait été donné sur la date de sortie (ou si le nombre de consoles augmentera).

Prochaines exclusivités PS5 : Concord

(Image credit: Firewalk Studios)

Concord a été révélé l'année dernière, avec une bande-annonce qui ne dévoilait pas grand-chose. Apparemment, il s'agit d'un jeu de tir multijoueur JcJ à la première personne, qui sera lancé sur PC et PS5 en 2024. Il est dit qu'il possède un "univers unique de mondes vibrants et son riche casting de personnages colorés". Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog de PlayStation.

Prochaines exclusivités PS5 : Sword of the Sea

(Image credit: Giant Squid)

Sword of the Sea se déroule dans un royaume abandonné où le terrain s'écoule par vagues. Vous utiliserez un véhicule de déplacement appelé Hoversword. Le Hoversword se contrôle comme un snowboard, un skateboard et un hoverboard tout à la fois. Prenez de l'élan pour atteindre de grandes vitesses et prendre l'air tout en explorant des ruines semblables à des skateparks, découvrant au passage un ancien mystère.

Pour l'instant, Sword of the Sea est annoncé pour PS5 et PC.

Prochaines exclusivités PS5 : The Last of Us Factions

(Image credit: Naughty Dog)

Naughty Dog travaille actuellement sur un jeu multijoueur autonome se déroulant dans l'univers de The Last of Us. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des images conceptuelles, mais nous savons que la sortie du jeu est toujours prévue... à un moment ou à un autre. Récemment, des retards et des problèmes de développement ont fait la une des journaux (via Eurogamer), alors n'attendez pas ce jeu de sitôt.

Voici donc les exclusivités PS5 à attendre dans l'année à venir. Pour en savoir plus sur PlayStation, n'oubliez pas de consulter notre liste des nouveaux jeux PS5 qui sortiront bientôt. Pour savoir quels jeux de la gamme actuelle de la console valent la peine d'être joués, consultez notre liste des meilleurs jeux PS5.