Test de Marvel's Spider-Man 2 : une aventure palpitante et attachante à la fois

Review info Plateforme examinée : PS5

Disponible sur : PS5

Date de sortie : 20 octobre 2023

La première chose que vous remarquerez dans Marvel's Spider-Man 2, c'est la vitesse. Qu'il s'agisse d'affronter une ruelle remplie de voyous pyromanes ou de pirouetter entre les gratte-ciel, Spider-Man 2 est à son meilleur niveau lorsque vous vous déplacez rapidement.

Marvel's Spider-Man 2 nous a tout de suite séduits parce que nous ne perdons aucune des capacités acquises dans les jeux précédents (ou du moins, nous n'avons pas remarqué qu'il manquait quoi que ce soit). Par conséquent, si vous avez l'habitude de vous déplacer dans la ville de New York dans Marvel's Spider-Man ou dans l'aventure autonome de Miles Morales, vous vous sentirez immédiatement à l'aise. La plupart des nouvelles capacités de déplacement s'ajoutent à votre boîte à outils existante et les déplacements sont tellement amusants qu'ils vous permettront de vous divertir tout au long des quêtes les plus routinières du jeu.

Les meilleurs ajouts sont les delta-toiles, des ailes montées sur les aisselles qui vous permettent de planer dans le monde ouvert élargi comme une sorte d'araignée-écureuil volante. Vous pouvez effectuer des vols planés pour obtenir de petits boosts de vitesse, mais ces mouvements sont également un moyen efficace de se déplacer lorsque les bâtiments à proximité sont au ras du sol - ce qui est essentiel maintenant que vous pouvez traverser la rivière de Manhattan et vous aventurer dans d'autres arrondissements.

Deux personnages intéressants

Les combats sont également rapides et frénétiques. La plupart d'entre eux vous amèneront à rebondir contre les ennemis pour les projeter en l'air ou à vous faufiler entre leurs jambes pour leur infliger des coups dans toutes les directions possibles. Vous disposez d'un certain contrôle, mais vous ne faites que guider légèrement le déroulement du combat. Ce n'est pas très précis, mais c'est très amusant. Les gadgets offrent une puissance de feu appréciable et peuvent changer la donne d'un combat à mesure qu'ils deviennent plus puissants.

Les deux Spider-Men - nous sommes amèrement déçus qu'Insomniac n'ait pas suivi la convention de dénomination d'Aliens et n'ait pas appelé ce jeu " Marvel's Spider-Mans " - sont également complètement différents. Miles Morales a des pouvoirs bioélectriques et la capacité de devenir invisible pendant un certain temps et se sent un peu plus fort au début, mais Peter Parker obtient rapidement une variété de nouvelles capacités insufflées par les symbiotes qui le rendent beaucoup plus puissant au combat. Vous pouvez passer de l'un à l'autre à tout moment en appuyant sur quelques boutons, mais l'histoire vous fait passer beaucoup de temps avec chacun d'entre eux.

Dans les deux premiers tiers du jeu, vous affrontez principalement des voyous, qu'il s'agisse des chasseurs de Kraven ou de simples criminels de rue. Les combats sont stimulants et intéressants contre tous ces ennemis. Plus tard, vous affrontez des ennemis symbiotes et c'est là que les choses commencent à se gâter. Les ennemis symbiotes ont la même mobilité que vous et sont résistants. Se battre contre eux est souvent épuisant, et il y a tellement d'ennemis qui vous attaquent pendant les derniers combats que cela épuise votre énergie.

Pourtant, cette histoire solide nous a permis de tenir le coup, même si notre enthousiasme s'est estompé au fil du temps. Marvel's Spider-Man 2 raconte une authentique saga de bande dessinée avec de nombreux éléments en mouvement et des personnages complexes tout au long de sa durée. Les menaces vont et viennent fréquemment. Vous ne verrez Venom, le grand méchant du jeu, qu'aux deux tiers du jeu, mais vous sentirez son influence tout au long du jeu, car vous constaterez l'impact du symbiote.

Un changement subtil

La façon dont Marvel's Spider-Man 2 vous permet d'incarner Peter Parker même lorsque le symbiote commence à l'affecter négativement est vraiment intéressante. Parker passe du sympathique Spider-Man du quartier à un anti-héros en colère alors qu'il est sous votre contrôle. En vous laissant jouer tout cela, le jeu offre quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant, en construisant cette menace démesurée de sorte qu'au moment de s'attaquer au symbiote une fois pour toutes, vous avez déjà adhéré à la cause.

La première fois que vous atterrissez sur l'un des crimes de rue de Marvel's Spider-Man 2 et que vous voyez l'un de vos alliés déjà en train de le nettoyer. C'est toujours cool et les attaques en équipe sont aussi très amusantes.

Cette histoire s'accompagne d'un formidable sens du spectacle. De l'ouverture du jeu, où vous affrontez un marchand de sable de la taille d'un gratte-ciel, jusqu'aux combats finaux, l'action se relâche rarement. Une section de la fin du jeu où vous contrôlez Mary Jane et où le jeu passe à la troisième personne pendant qu'elle détruit des symbiotes est tellement ridicule que nous avons ri à gorge déployée, mais le jeu réussit plus de ces grands concepts qu'il n'en manque. C'est probablement le premier jeu qui nous a permis de nous intéresser à Kraven le chasseur.

Il y a aussi beaucoup de "fan service", que ce soit en introduisant de nouveaux personnages de l'univers des comics ou en vous permettant de faire quelque chose de cool que vous avez toujours voulu faire. Nous n'avons pas l'intention de spoiler, mais en tant que fans de Spidey, nous avons vu beaucoup de choses qui nous ont fait sourire.

En tant que premier titre pour la PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 utilise de nombreuses fonctionnalités exclusives de la manette DualSense. Il peut s'agir d'écouter des podcasts via le haut-parleur de la manette, de presser les gâchettes au bon moment pour pirater un système informatique ou de secouer le pad pour remplir un pot de peinture. C'est bien, mais cela nous toutefois semble un peu accessoire.

Il y a toujours quelque chose à collecter

Il y a une grande collection de costumes pour Peter et Miles et les capacités spéciales des costumes ne sont plus liées à ces derniers, il s'agit donc principalement de s'assurer que votre Spider-Man est au top. Vous investirez ainsi une multitude de devises à collectionner dans la technologie de votre costume, ce qui vous permettra d'obtenir de nombreux avantages, quel que soit le vêtement que vous portez. Il y a cependant trop de récompenses dans le jeu, à tel point qu'il est presque vertigineux d'essayer de les conserver toutes. Cependant, si vous suivez un rythme équilibré en touchant des icônes sur la carte de Spider-Man 2, vous aurez généralement de quoi obtenir ce que vous voulez à tout moment.

Nous avons analysé Marvel's Spider-Man lors de sa sortie et nous avons trouvé qu'il n'avait pas eu le temps d'être apprécié. Marvel's Spider-Man 2 a le même problème, mais il faut lui reconnaître le mérite d'être une suite qui justifie facilement son existence en faisant quelque chose d'intéressant avec ce qui est familier. Nous aimons Marvel's Spider-Man 2 beaucoup plus que ses prédécesseurs, et nous pensons qu'il s'agit d'un jeu qui a du cœur. Un premier acte mal rythmé et un final décevant réduisent à néant les chances de faire de ce jeu l'un des plus grands de Sony, mais il n'en reste pas moins un véritable plaisir.

Caractéristiques d'accessibilité

Marvel's Spider-Man 2 propose un grand nombre de fonctions d'accessibilité, avec une quantité impressionnante d'options pour personnaliser la façon dont le jeu se déroule.

Il existe des préréglages robustes qui s'adressent à ceux qui ont des besoins différents en matière de vision, de son, de commandes motrices et même de sensibilité aux mouvements. Ces préréglages comportent plusieurs options différentes.

Ces options et bien d'autres sont disponibles pour répondre aux besoins et les options sont vastes. Des interrupteurs à bascule vous permettent de réduire la vitesse du jeu, de rendre les poursuites plus faciles, de simplifier les puzzles ou même de faire en sorte que les attaques de mêlée et les esquives soient déclenchées en maintenant le bouton plutôt qu'en le tapant de manière répétée. C'est la référence en la matière. Espérons que d'autres studios en prendront note.

Nous avons joué environ 50 heures à Marvel's Spider-Man 2 et nous avons terminé l'histoire principale et la plupart des objectifs secondaires, tout en récupérant quelques objets à collectionner. L'indicateur de progression du jeu indique que nous avons terminé le jeu à 86 %.

Nous avons joué la plupart du temps avec la manette DualSense Edge de la PS5, mais cela a rendu le jeu plus difficile, car plusieurs mini-jeux exigent un contrôle serré de la gâchette, ce que nous avons trouvé difficile à cause des réglages de la manette Edge qui sont à la limite du possible.