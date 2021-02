Meilleurs RPG 2021 : quels jeux de rôles (re)commencer cette année, sur PC et consoles ?

Vous recherchez les meilleurs RPG (ou jeux de rôle) qui existent ? Alors vous êtes au bon endroit.

De nos jours, la plupart des jeux ont adopté un ou plusieurs éléments provenant de l’univers du RPG. Qu'il s'agisse d'un arbre des compétences, des dialogues à choix multiples, des systèmes de quêtes / sous-quêtes ou de la personnalisation portée à outrance de son personnage. Tous ces ajouts enrichissent n’importe quel gameplay, issu d’un jeu de tir à la première personne ou même d’une simulation sportive.

Cela ne veut pas dire pour autant que le genre initial est négligé en 2021. Bien au contraire. Car en réalité, rien que ces deux dernières années, nous avons eu droit à des RPG sensationnels sur toutes les plateformes de jeu existantes. Des titres héritant de la mythologie Donjons et Dragons, des remasterisations, ou des mondes ouverts toujours plus immenses et foisonnant de créatures ou aventures que vous auriez tort de snober.

Vous avez beaucoup de temps à tuer et une folle envie de lancer les dés ? Il vous suffit de brandir l’arme de votre choix (du glaive médiéval au fusil plasma post-apocalyptique), de bien distribuer vos points de talents et de vous lancer dans quelques-unes des plus grandes aventures vidéoludiques sélectionnées ci-dessous.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

(Image credit: Bethesda)

Dix ans déjà que les rôlistes explorent et se perdent dans les contrées hostiles de Bordeciel. Le RPG fétiche de Bethesda semble pourtant daté d’hier. Ses graphismes n’ont pas pris une ride, en particulier grâce aux mods d’optimisation développés et partagés régulièrement par sa communauté. Quant à son écriture, nous avons rarement profité d’autant de quêtes et de personnages profonds dans un jeu de rôles fantasy. Si ce n’est dans les Pillars of Eternity, cités un peu plus tôt dans ce top.

Vous démarrez l’histoire en plein milieu d’une guerre civile. Il vous faudra prendre position auprès d’une ou plusieurs factions et vous ne comprendrez que très lentement les rouages de ce conflit et pourquoi votre destinée est directement impliquée dans le futur (ou l’absence de futur) de Bordeciel.



La campagne solo possède une durée de vie phénoménale. Les DLC, la version VR du jeu et le MMO rendent l’aventure infinie. Et devraient vous aider à patienter d’ici la sortie de The Elder Scrolls VI.

Jouable sur : Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch

Disco Elysium

(Image credit: ZA/UM)

Avez-vous déjà rêvé de devenir le plus grand détective de tous les temps ? Si tel est le cas, nous avons le jeu qu'il vous faut. Disco Elysium met à votre disposition une quantité d’énigmes et de missions aussi complexes que farfelues. Dans ce jeu de rôle ouvert, vous disposez d'une liberté sans précédent. Visitez n’importe quel recoin de la ville, acceptez ou refusez des centaines de sous-quêtes, bavardez avec les multiples PNJ et, surtout, choisissez d’être le détective qui vous sied. Lettré, bagarreur, poltron, intuitif, manipulateur ou corrompu, les possibilités sont infinies pour avancer dans l’intrigue. Ce, grâce à une pléthore de compétences et d'outils à récupérer au fil du jeu.

La ville, dans laquelle vous évoluez, développe une atmosphère mystérieuse façon Gotham. Bien sûr, vous n’êtes pas Batman, mais vous évoluez dans une atmosphère de film noir, avec des pièges qui vous tomberont dessus sans prévenir. Vous pouvez mourir un paquet de fois… et ressusciter. Disco Elysium propose ainsi des centaines d’heures de jeu. Idéal sur un ordinateur portable, pour tuer le temps dans les transports. Le titre est, depuis la fin de l’année dernière, sous-titré intégralement en français.

Jouable sur : PC (PS4, PS5 dès mars 2021, Xbox Series X / S, Nintendo Switch au 3e trimestre 2021)

Persona 5 Royal

(Image credit: ATLUS)

Persona 5 est peut-être le JRPG le plus élégant auquel il est aujourd’hui possible d’évoluer. Tout, de ses séquences animées, au character design, en passant par la bande-son acid-jazz et même le choix des menus, brille par un esthétisme rarement aussi soigné dans les jeux vidéo.

Ici, nous suivons les enquêtes croisées de plusieurs lycéens justiciers, dont nous découvrirons progressivement les motivations individuelles ainsi que les dons spéciaux. Ces « Lupin » des temps modernes finiront par s’allier pour contrer les machinations d’individus perfides en transformant leurs cœurs corrompus. Chaque mission est une pièce de puzzle dessinée avec la plus grande minutie. Une profondeur qui concentrera plus d’une centaine d’heures de votre vie. Particulièrement si vous optez pour l’édition Persona 5 Royal, sortie en mars 2020, et qui inclut de nouvelles quêtes et un calendrier scolaire gonflé d’un trimestre.

Mixant simulation sociale (en bien plus addictif que Les Sims), dungeon crawler et combats au tour par tour, Persona 5 est incroyablement polyvalent. Le titre devrait plaire au plus grand nombre, même aux joueurs peu enclin à lancer un RPG pour combler leur routine.

Jouable sur : PS4

The Witcher 3: Wild Hunt

(Image credit: CD Projekt)

Rares sont les titres vidéoludiques qui vieillissent aussi bien que The Witcher 3: Wild Hunt. Même plusieurs années après sa sortie sur PC (à peine quelques mois après celle sur Nintendo Switch), il culmine toujours comme l'un des open-worlds les plus impressionnants du jeu vidéo. Sa force ? Allier une carte incroyablement variée et vivante, comme celle de Skyrim, avec des intrigues et personnages d’une profondeur sans pareil, à l’instar des histoires de Grand Theft Auto V.

The Witcher 3: Wild Hunt n'est pas seulement notre recommandation majeure pour bien commencer l’année devant votre écran. Ni le meilleur open-world sur PC et consoles. Ce pourrait être, sans exagération, l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.

Jouable sur : PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Pillars of Eternity II: Deadfire

(Image credit: Obsidian Entertainment)

Nous pourrions croire que les lettres de noblesse du RPG occidental (en opposition aux JRPG portés par la franchise Final Fantasy) sont éteintes depuis la disparition des studios Black Isle en 2003. Les concepteurs des premiers Fallout, de la saga Baldur’s Gate ou de Planescape: Torment étaient les dieux du genre. En 2015, Pillars of Eternity a ressuscité ce dernier. Et sa suite a connu une réception critique plus positive encore.

A la recherche d’une divinité qui a tenté de vous assassiner, vous arpentez les mers d’un univers immense pour vous venger et/ou obtenir des réponses. Point de manichéisme dans Pillars of Eternity 2, vous choisissez la voie qui vous sied, obscure, lumineuse ou un mélange des deux. La 3D isométrique vous immerge dans des zones riches en détails et en interaction. Vous n’êtes pas obligé de vous battre pour avancer dans l’intrigue, souvent même le dialogue s’avère préférable. Mieux encore : même s’il s’agit d’une suite directe, vous pouvez commencer ce second opus sans avoir terminé le premier.

Jouable sur : Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch

Divinity Original Sin II

(Image credit: Larian Studios)

Largement considéré comme l'un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps, Divinity: Original Sin 2 mérite une place particulière dans ce top.

Quel que soit votre genre favori, votre niveau et le temps que vous souhaitez consacrer à vos sessions gaming, le second épisode de Divinity: Original Sin - vous n’êtes pas obligé d’avoir joué au premier volet mais nous le recommandons également - s'adapte à l’ensemble de vos choix et vous permet de jouer comme bon vous semble. Une totale liberté d’action, couplé à un monde détaillé, une narration extrêmement riche et des centaines d'heures de quêtes… pas de doute : le titre du studio belge Larian vous plaira par son esthétique, mais aussi sa profondeur et une vraie volonté de vous divertir. Mieux encore : vous avez la possibilité de lancer vos parties en co-op avec un écran splitté pour convertir d’autres rôlistes.

Jouable sur : Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch

Final Fantasy VII Remake

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy VII Remake est la mise à jour graphique tant attendue du classique de PSone, et c'est certainement l'un des meilleurs jeux de l'année dernière. Si vous aimez les titres d’Action-RPG et si vous ne connaissez pas cet épisode légendaire de la franchise Final Fantasy (souvent cité comme le plus gros joyau de la saga par la communauté Square Enix), vous devriez rapidement l’adopter grâce à son système de combats et ses environnements réactualisés, au profit d’une histoire toujours aussi intense.

Ce remake comble d’ailleurs de nombreuses lacunes laissées par l'histoire originale de 1997, tout en conservant la richesse des personnages difficilement oubliables de FFVII. C'est une lettre d'amour au passé, avec un aperçu de l’avenir radieux que peut encore apporter l’éditeur à la licence. Un épisode 2 devrait d’ailleurs voir le jour prochainement, avec un monde encore plus ouvert. Tandis que les versions PC et PS5 devraient nous parvenir en avril 2021. Pour les plus impatients, il existe un mod qui vous permet de mettre la dimension graphique du titre classique à niveau, avec en complément une IA de très haute facture. Voici comment procéder.

Jouable sur : PS4

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

(Image credit: Nintendo)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est non seulement considéré comme le meilleur titre disponible sur la dernière console Nintendo, mais aussi comme l'un des plus grands jeux de tous les temps - point final. Et c'est un excellent choix pour tout débutant qui ne connaitrait pas (encore) la série Zelda.

Breath of the Wild est un jeu d’action-aventure dans lequel vous incarnez Link, le légendaire protagoniste de la saga. Après s'être réveillé d'un sommeil de plusieurs centaines d'années, Link doit combattre de nouveau son pire ennemi, Ganon le Fléau, qui menace de détruire le royaume paisible d’Hyrule.

Contrairement aux autres épisodes de la série, Breath of the Wild propose un monde ouvert incroyablement riche, vous permettant d’explorer librement Hyrule. Avec de multiples sous-quêtes et énigmes à résoudre. Mais surtout, Breath of the Wild est une aventure qui prend son temps. Avancez à votre propre rythme, enfoncez-vous dans les terres du royaume pendant de très nombreuses heures et profitez des performances graphiques offertes par votre nouvelle console. Voici un achat que vous ne regretterez pas.

Jouable sur : Nintendo Switch

Pokémon Epée et Bouclier

(Image credit: Nintendo)

Peut-on vraiment posséder une console Nintendo sans jeu Pokémon pour l’étrenner ? Pokémon Epée et Bouclier présente non pas un mais deux jeux Pokémon incontournables. Nouvelle région, nouvelles créatures, un gameplay qui s’adapte à votre style de jeu… il sera difficile de résister à l’appel des terres sauvages.

Situés dans la région de Galar, inspirée du Royaume-Uni, Epée et Bouclier vous projettent en effet dans un monde inédit à explorer avec un nombre époustouflant de Pokémon à capturer. Bien que ces deux jeux ne soient pas toujours à la hauteur de certains de leurs prédécesseurs, ils valent vraiment la peine d'être exploités pendant des heures et des heures de parties aussi drôles qu’éprouvantes en termes de tactiques de dressage et de combat à adopter. Avis aux plus stratèges d’entre vous.

Jouable sur : Nintendo Switch

Fire Emblem: Three Houses

(Image credit: Nintendo)

Les RPG tactiques sont certainement parmi les plus complexes à comprendre pour les nouveaux venus dans le genre. Heureusement, le dernier opus de la saga Fire Emblem se veut aussi didactique que passionnant. Les néophytes pourront d’autant plus trouver leurs marques que Three Houses se débarrasse des personnages légendaires pour faire appel à un tout nouveau casting.

Ex-mercenaire, avec une réputation qui vous précède, vous êtes invité à devenir le tuteur d’un monastère qui prépare ses étudiants à fouler les champs de bataille. En tant que tel, vous apprendrez à bien connaître chacun de vos protégés - et vous devrez assurer leur survie, quitte à sacrifier votre propre existence. Vous avez une liberté absolue, tant sur vos actions pendant les combats que sur vos interactions avec l’ensemble des protagonistes.

Ainsi, il est possible de recommencer votre partie plusieurs fois, sans jamais revivre exactement le même scénario. Si vous appréciez par-dessus tout vous imprégner d’un environnement, en prenant votre temps, vous passerez ici plus de 80 heures à tisser l’intrigue et la résolution parfaite de celle-ci. Pour vous, comme pour vos élèves.

Jouable sur : Nintendo Switch

Dark Souls III

(Image credit: From Software)

Bien qu’il soit moins complexe que les deux épisodes précédents de la série, Dark Souls 3 reprend toutes les bonnes idées qui vous ont rendus accros à la mythologie Dark Souls. A savoir de la dark fantasy moyenâgeuse, une collection d’armes à faire pâlir le second amendement américain et un niveau de difficulté quasi-insurmontable. Il reprend également des éléments plus modernes de Bloodborne (autre hit du studio FromSoftware), tels que des combats ultra-chorégraphiés.

Nous n'allons pas vous mentir : vous allez mourir souvent dans Dark Souls 3. Il faut de la patience pour maîtriser son gameplay, mais son scénario s’avère extrêmement prenant et attirera de nombreux joueurs occasionnels.

De plus, à l’inverse des deux premiers chapitres, il est parfaitement optimisé pour PC si vous n’avez pas de console à disposition. Si vous souhaitez rester dans ce monde aussi sombre que fantastique, nous vous conseillons d’enchaîner avec Dark Souls: Remastered. Pour découvrir les origines apocalyptiques de la franchise. La Première Flamme n’attend plus que vous.

Jouable sur : PS4, Xbox One, PC

Fallout 4

(Image credit: Bethesda)

Si vous recherchez un RPG divertissant, mais que le maniement des épées et l’apprentissage de nouveaux sortilèges ne sont pas votre tasse de thé, Fallout 4 doit impérativement figurer en tête de votre liste d'achat. Comme tout fan de Fallout (vous êtes recensé parmi ces derniers après avoir atomisé 1, 2, Fallout Tactics, 3 et New Vegas) le sait déjà, le jeu prend place suite à une apocalypse nucléaire. Vous devrez donc survivre, non seulement aux quêtes périlleuses qui vous sont confiées, mais aussi au pire des environnements hostiles ou chaque flaque d’eau radioactive et insecte mutant devient un ennemi mortel.

Pire encore : dans cet opus, vous êtes propulsé à une époque que vous ne connaissez - ni ne maîtrisez - pas, avec votre conjoint tué et votre fils kidnappé. Votre première mission consiste donc à le retrouver, même s'il a été enlevé 20 ans avant votre réveil.

Ajoutez à cela des niveaux régulièrement mis à jour, des extensions et des mods additionnels, plus la possibilité de « crafter » des mini-villes, et vous obtenez un titre qui n’est pas prêt de s’éteindre, même avec le lancement de Fallout 76 (nettement moins apprécié). Comme pour Skyrim, il existe aussi une version VR pour les gamers qui possèdent un casque de réalité virtuelle.

Jouable sur : PS4, Xbox One, PC

Undertale

(Image credit: GameMaker Studio)

Défini comme un RPG, Undertale est en réalité un jeu qui ne possède aucun équivalent à ce jour. Petit titre indépendant développé par Toby Fox, un jeune étudiant en sciences de l’environnement, il a depuis gagné ses galons pour devenir l’un des principaux lauréats au titre de meilleur jeu de la décennie. Le jeu mêle différents styles de jeu : exploration, puzzles, choix interactifs et même shoot’em up.

L’histoire commence avec votre chute dans l’Underground, un monde souterrain rempli de magie et peuplé de monstres. Pour remonter à la surface, il vous faut venir à bout de nombreuses épreuves et faire des choix qui vont affecter vos relations et dialogues avec les personnages non joueurs mais aussi la difficulté du jeu. Attendez-vous à une succession de retournements de situation.

Undertale est un jeu empathique qui va vous questionner longtemps sur votre condition de gamer ainsi que sur votre rapport aux autres. Il vous incitera à rejouer votre partie principale encore et encore.

Jouable sur : Nintendo Switch, PS4, PC

Dragon Age: Inquisition

(Image credit: BioWare)

Ces dernières années, nous avons été gâtés par des RPG de très haute qualité. Dragon Age Inquisition vous permet de fouler un monde d’heroic fantasy extrêmement développé - et qui devrait être un plan B honorable si vous trouvez The Witcher 3 bien trop sombre et mature.

A la manière des traditionnels Baldur’s Gate dont Inquisition est le digne héritier, vous avez le choix d’incarner l’une des quatre classes disponibles (humain, elfe, nain, qunari) et de faire progresser votre personnage à travers de multiples points de compétences.

Ne craignez pas la difficulté : vous commencez la partie avec un pouvoir quasi-divin, vous êtes un Elu de la même trempe que Neo dans Matrix. Vous pouvez tout réaliser d’un claquement de doigts : création d’alliances comme destruction de lignées, encore faut-il que vous preniez les bonnes décisions pour avancer dans le récit principal.

Cette facilité vous permettra de passer plus de temps à explorer la carte bien plus large et ouverte que les Dragon Age précédents. Toutefois, ne vous attendez pas à vous perdre en chemin, comme sur The Witcher 3 et Skyrim. Vous êtes soigneusement pris par la main, ce qui plaira à certains, au profit d’une trame incroyablement pensée.

Jouable sur : PS4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360

Mass Effect 2

(Image credit: BioWare)

Si cela ne vous dérange pas de retourner dans le temps pour dénicher l’un des butins les plus qualitatifs que puisse espérer un chasseur de RPG, vous devriez jeter un œil à Mass Effect 2. C'est, pour l'instant, le meilleur opus du Space Opera porté par Electronic Arts. Il est beaucoup plus accessible que le premier Mass Effect, et beaucoup plus dense que Mass Effect 3 ou Mass Effect: Andromeda.

C'est une grosse production que l’on pourrait honorer au cinéma ou comme série fantastique sur Netflix. Une guerre tentaculaire impliquant de nombreuses factions politiques, des tensions raciales et une galerie de personnages toujours relégués au premier plan : voici les ingrédients qui ont fait de cette saga une recette inoubliable.

A noter que Mass Effect : Edition Légendaire sortira au printemps 2021 sur PC Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S. Une collection rassemblant Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que l’intégralité de leur DLC, packs armures et armes. Les trois jeux seront « remasterisés et optimisés pour la 4K ».

Jouable sur : PC, PlayStation 3, Xbox 360