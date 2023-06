Cyberpunk 2077 revoit à la hausse la configuration requise pour la sortie du DLC Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 accueillera sa première grosse extension tant attendue d’ici quelques mois. Le DLC Phantom Liberty sortira effectivement le 26 septembre 2023. Il va apporter le plein de nouveautés, que ce soit du contenu additionnel pour le jeu que plusieurs changements. Phantom Liberty va notamment introduire une nouvelle fin pour le jeu principal parce que l’extension se déroule avant la fin de l’histoire principale.

CD Projekt RED profite en tout cas de l’arrivée de Phantom Liberty pour revoir à la hausse la configuration minimale requise pour jouer à Cyberpunk 2077. « Nous voulons mettre à jour nos exigences système actuelles pour nous assurer que les joueurs comprennent mieux ce qui sera nécessaire pour faire tourner Cyberpunk 2077 », annonce le studio polonais.

Un SSD, une GTX 1060 6 Go et 12 Go de RAM sont maintenant requis pour jouer à Cyberpunk 2077

La nouvelle configuration minimale requise s’appliquera avec la prochaine mise à jour de Cyberpunk 2077, soit avant la sortie de Phantom Liberty. Selon le développeur, cette mise à jour ne sera pas déployée avant au moins 90 jours. CD Projekt RED recommandera désormais d’avoir un SSD pour jouer à Cyberpunk 2077, même pour la configuration minimale.

(Image credit: CD Projekt RED)

Concrètement, cela signifie que Cyberpunk 2077 ne supportera officiellement plus les HDD dans trois mois. Bien entendu, les joueurs qui ont seulement un HDD pourront toujours lancer Cyberpunk 2077, mais CD Projekt RED ne garantit pas de bonnes performances avec un disque dur. Il ne testera pas les prochaines mises à jour sur des HDD.

Selon CD Projekt RED, il faudra donc avoir au minimum une GeForce GTX 1060 6 Go (ou Radeon RX 580 8 Go ou Intel Arc A380), 12 Go de RAM et 70 Go de SSD pour jouer en 1080p à 30 FPS avec un faible préréglage graphique. CD Projekt RED a aussi augmenté les prérequis pour la carte graphique et la RAM qui est passée de 8 à 12 Go. Bien entendu, les joueurs ne sont pas ravis de la nouvelle configuration requise. De nombreux joueurs ne vont probablement pas s’acheter un SSD pour continuer de profiter de Cyberpunk 2077 qui souffre d’un gros défaut selon un développeur.

