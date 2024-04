Canon devrait lancer 5 nouveaux appareils photo en 2024 - voici lesquels

Canon a lancé un nouvel appareil photo pour la dernière fois en mai 2023, soit il y a près d'un an et c'est un long silence pour une marque qui fabrique certains des meilleurs appareils photo au monde. Selon Canon Rumors, le second semestre 2024 pourrait être plus actif que jamais avec pas moins de cinq appareils photo Canon prêts à être lancés.

La rumeur fait état de cinq enregistrements distincts d'appareils photo auprès du CIMIT (le ministère chinois de l'industrie et de l'identification), deux en février, un en mars et maintenant deux en avril. Chaque enregistrement comporte un numéro de modèle et, sur la base des numéros de modèle utilisés par Canon pour les enregistrements de produits dans le passé, nous pouvons déterminer ce qui pourrait être en route : très probablement, trois caméras EOS R et deux caméras cinéma.

Nous partageons depuis un certain temps des rumeurs concernant plusieurs appareils photo Canon, y compris un potentiel appareil phare Canon EOS R1, une rumeur de mise à jour Canon EOS R5 II pour le meilleur appareil photo sans miroir de Canon, ainsi que des rumeurs plus folles telles qu'un compact à grand capteur pour rivaliser avec le Fujifilm X100VI. Quels sont donc les modèles que nous verrons probablement en 2024 ? Voici quelques-uns des candidats en lice, d'après les rumeurs qui circulent jusqu'à présent.

Trois appareils photo EOS R - il pourrait s'agir d'un EOS R1, d'un EOS R5 II et d'un EOS R7 II

Les deux appareils photo Canon qui ont fait l'objet du plus grand nombre de rumeurs ces derniers temps sont l'EOS R1 et l'EOS R5 II, et ces modèles professionnels semblent être les plus probables.

L'EOS R1 pourrait se situer au sommet de la gamme d'appareils photo EOS R de Canon, conçue pour les photographes professionnels de sport et d'animaux sauvages. Cela fait des années que l'on parle de cet appareil, sans que son lancement ne semble jamais se rapprocher. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 en juillet et août seraient le moment logique pour l'EOS R1 d'entrer en scène. Canon doit agir rapidement, d'autant plus que le Sony A9 III a pris le monde d'assaut et est devenu l'appareil photo sans miroir le plus rapide pour capturer l'action grâce à son obturateur global nouvellement conçu.

Canon pourrait également suivre la voie de l'obturateur global, bien que la conception du capteur compromette la qualité de l'image en basse lumière. L'EOS R1 devrait au moins disposer d'un capteur empilé avec des vitesses de lecture inégalées, ainsi que d'un tout nouveau système autofocus « quad-pixel », même s'il ne sera pas bon marché - nous devrions probablement nous situer aux alentours de 7 000 euros.

(Image credit: Canon)

L'EOS R5 II est un appareil intéressant. Malgré ses quatre années d'existence et la nécessité d'une mise à jour selon les normes actuelles, le Canon EOS R5 ne semble pas avoir vieilli. Cependant, le Nikon Z8 a conquis de nombreux admirateurs en 2023 et constitue la concurrence évidente d'un éventuel EOS R5 II, qui aurait besoin d'un capteur superposé pour allier puissance et performances à une superbe qualité d'image, comme le Z8 est capable de le faire.

Quant au troisième appareil photo EOS R potentiel enregistré par Canon, l'EOS R7 II a été mentionné par Canon Rumors. Il pourrait mettre à jour le modèle phare de Canon à capteur crop (APS-C) en améliorant la vitesse et les performances de mise au point automatique, et pourrait devenir le tout premier appareil photo APS-C de Canon avec un capteur superposé.

Le Fujifilm X-H2S de 26 Mpx est le seul appareil APS-C doté d'un capteur superposé. Si Canon parvient à combiner la résolution supérieure de 32,5 Mpx de l'EOS R7 avec ses performances supérieures en matière d'autofocus, l'EOS R7 II pourrait alors devenir le meilleur appareil APS-C sans miroir de tous les temps, point final. Nous sommes enthousiastes.

Les nouveaux modèles EOS C bientôt disponibles pour la production cinématographique ?

La période a également été calme pour les cinéastes indépendants de Canon. Le Canon EOS R5 C a été lancé en 2022 en tant que modèle dont l'existence était largement perçue comme une solution au problème de surchauffe entourant le premier EOS R5 destiné à la photographie, qui souffrait d'arrêts lors de l'enregistrement de vidéos 8K pendant de longues périodes.

L'EOS R5 C reprenait en grande partie la même technologie, mais avec des caractéristiques spécifiques au cinéma, telles qu'un ventilateur de refroidissement intégré et des durées d'enregistrement plus longues. Si Canon devait lancer un EOS R5 II, il pourrait logiquement annoncer un EOS R5 C II. Les deux nouveaux modèles EOS R5 pourraient inclure des fréquences d'images améliorées telles que le 8K 60p.

(Image credit: Canon)

Cependant, bien qu'il s'agisse d'un premier modèle vidéo, l'EOS R5 C II n'est techniquement pas une caméra cinéma Canon - ces caméras sont des modèles EOS C et non des modèles EOS R. En ce qui concerne la gamme EOS C, cela fait également un certain temps que nous n'avons pas vu d'action.

La dernière caméra cinéma fabriquée par Canon a été l'EOS C70, lancée en novembre 2020 en tant que caméra cinéma / EOS R (voir ci-dessus). L'EOS C300 Mark III est arrivé plus tôt en 2020, tandis que l'EOS 500 Mark II, plus coûteux, a été lancé en décembre 2019.

Avec un délai aussi long depuis le lancement de ces produits, il est facile de comprendre pourquoi de nouveaux modèles cinématographiques sont en préparation. Les deux caméras cinématographiques Canon annoncées pourraient être n'importe lequel de ces modèles, mais nous parions sur un EOS C70 II et un EOS C500 Mark III, tous deux dotés d'une résolution améliorée pour l'enregistrement vidéo 8K.

En plus des cinq appareils photo annoncés, il y aura apparemment de nouveaux objectifs, tandis que nous avons également vu un appareil photo conceptuel Powershot 360° / 180° 3D exposé au Photography and Video Show au Royaume-Uni. Canon pourrait enfin revenir en force très bientôt.