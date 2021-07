Les Canon EOS R5 et EOS R6 bénéficient de sérieuses mises à jour vidéo

Le Canon EOS R5 et le Canon EOS R6 sont tous deux d'excellents caméscopes, et ils se font plus tentateurs pour les vidéastes aujourd’hui, avec l’arrivée de quelques mises à jour du firmware.

En mars dernier, le Canon EOS R5 a pu commencer à prendre en charge le format populaire Canon Log 3, un ajout utile pour tous ceux qui aiment étalonner leurs vidéos. Eh bien, ce format sera désormais disponible pour les propriétaires de l'EOS R6 (et de l'EOS 1D X Mark III) s'ils effectuent la mise à niveau depuis le site d'assistance de Canon.

Les formats vidéo dits "Log" constituent une équivalence croisée entre les JPEG et les fichiers bruts côté photo. Ils offrent des fichiers de petites tailles, avec une plus grande marge de manœuvre pour le montage. Le format Canon Log 3 (ou C-Log 3 en abrégé) délivre ainsi une gamme dynamique plus étendue que le format Canon Log standard et s'intègre parfaitement aux flux de montage contenant des séquences provenant des caméras cinéma Canon.

Ces mises à jour du firmware ne se contentent pas d'élargir le choix des formats Log. Elles apportent également l'enregistrement sur double carte sur les Canon EOS R5 et EOS R6. Ce qui signifie que vous pouvez enregistrer le même fichier vidéo (y compris la même résolution, la même fréquence d'images et le même codec) sur deux cartes mémoire simultanément.

Il était auparavant possible d'enregistrer des fichiers proxy (qui sont essentiellement des sauvegardes compressées) de vidéos 8K sur l'EOS R5, vous pourrez désormais compiler des sauvegardes de taille normale dans certains modes. La mise à jour de l'EOS R5 sera disponible au cours de "l'été 2021", c'est-à-dire entre maintenant et la mi-septembre.

Canon prévient toutefois que des restrictions peuvent s'appliquer à l'EOS R5, car il dispose de différents emplacements pour carte mémoire (l'un est de type CFexpress B, l'autre de type UHS-II). Il ne sera donc pas possible d'enregistrer certaines résolutions et fréquences d'images (comme 8K/30p) sur les deux cartes. Pour autant, cela demeure un ajout fort pratique pour les utilisateurs se prêtant au jeu du montage vidéo.

En parlant de 8K, la mise à jour du Canon EOS R5 fournit en outre le support des cartes CFexpress VPG400 (Video Performance Guarantee), qui garantissent des vitesses d'écriture stables d'au moins 400 Mo par seconde (idéal pour le tournage de séquences brutes 8K). Et, fait impressionnant, la mise à jour du firmware de l'EOS R5 permettra de filmer en 8K ProRes RAW - un codec d'enregistrement très plébiscité -, en externe sur le nouveau moniteur externe Atomos Ninja V+.

Partis pour durer

On pourrait se demander pourquoi Canon n’a pas inclus la plupart de ces fonctions dans les Canon EOS R5 et EOS R6 d'origine, plutôt que de les ajouter quelques mois après le lancement des boîtiers. Reste que ces mises à jour illustrent la volonté d’évolution de ces appareils photo compacts sans miroir autour de la vidéo.

Avec l'ajout du format C-Log 3 et de l'enregistrement sur double carte, l'EOS R5 et l'EOS R6 s'attaquent à Sony, et plus particulièrement aux Sony A7S III et Sony A1. Comme Canon, Sony s'efforce de plus en plus de doter ses appareils photo plein format de fonctions vidéo professionnelles. Les deux géants de la photo se disputant l'attention des réalisateurs et des YouTubers.

La légère limitation des Canon EOS R5 et EOS R6 réside dans le temps de récupération en cas de surchauffe, bridant l'enregistrement de clips dans les modes vidéo les plus exigeants. Le Canon EOS R5, par exemple, plafonne à 20 minutes en enregistrement 8K/30p.

Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles un modèle Canon EOS R5c encore plus axé sur la vidéo, doté d’un système de refroidissement plus performant, serait actuellement en préparation - il pourrait sortir au début de l’année 2022. D'ici là, les mises à jour régulières du firmware vont certainement satisfaire les propriétaires de Canon EOS R5 et EOS R6, fans de vidéo.