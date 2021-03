Canon EOS R5c : une sortie en 2021 pour corriger les faiblesses du Canon EOS R5 ?

Selon plusieurs rumeurs persistantes, nous devrions découvrir cette année-même le Canon EOS R5c - une nouvelle version du Canon EOS R5 qui serait cette fois axée sur la vidéo.

Canon Rumors affirme que le Canon EOS R5c "sera annoncé cette année". Le site attribue à cette hypothèse sa note de confiance la plus élevée, qu'il réserve aux fuites se transformant généralement en faits avérés.

L'EOS R5c semble donc en bonne voie, mais dans quelle catégorie d’appareils photo se rangera-t-il ? Toujours d’après Canon Rumors, il "sera équipé du même capteur d'image que l'EOS R5 et disposera des mêmes options d'enregistrement". Mais l’information la plus cruciale à retenir reste celle-ci : "nous disposerions d’un boîtier légèrement plus grand avec un système de refroidissement actif".

En tant qu'appareil photo hybride destiné aux professionnels du cinéma, il serait doté du profil C-Log 2, qui permet de préserver la plage dynamique afin que les séquences puissent être étalonnées par la suite.

Comme l'EOS R5c devrait embarquer le capteur du Canon EOS R5, on peut s'attendre à ce qu'il délivre une résolution de 45 Mpx avec Dual Pixel AF II, ainsi que la possibilité de filmer en 8K/30p. Comme son grand frère plus axé sur la photographie, il sera probablement capable de filmer des vidéos brutes en interne et de filmer au ralenti en 4K/120p.

La grande question, cependant, est de savoir quelle sera la taille du Canon EOS R5c, et s'il aura le même niveau de résistance aux intempéries que l'EOS R5. Canon possède déjà dans sa gamme le Canon EOS C70, qui est son appareil photo Cinema EOS le plus léger et plus petit que les reflex numériques comme le Canon EOS 1DX Mark III. Il est possible que l'EOS R5c s'insère entre ce modèle et l'EOS R5.

(Image credit: Canon)

Des lignes de plus en plus floues entre photo et vidéo

Ces rumeurs concernant le Canon EOS R5c s'inscrivent dans la tendance récente des constructeurs d'appareils photo à brouiller les pistes entre leurs meilleurs modèles sans miroir et leur gamme de cinéma. Ce, afin de produire des boîtiers petits et puissants qui peuvent se glisser dans les espaces restreints des plateaux de production ou être utilisés pour des séquences b-roll de haute qualité.

Sony a récemment lancé le Sony FX3 qui, comme ce potentiel Canon EOS R5c, se situe à la frontière entre ses appareils Alpha (destinés principalement aux photographes) et sa série Cinéma. Et n’omettons pas le Sony A7S III, remplissant déjà un rôle similaire à celui du FX3, avec un héritage matériel penchant pour la photographie mais des usages centrés sur la vidéo.

A l’instar du FX3, le Canon EOS R5c intégrerait un système de refroidissement actif assisté par ventilateur, qui lui permettrait de filmer des séquences continues plus longues. L'une des principales critiques formulées à l'encontre du Canon EOS R5 concernait ses problèmes de surchauffe lors de l’enregistrement vidéo 8K ou 4K/60p. Il n'est donc pas surprenant d'entendre que le Canon EOS R5c pourrait être équipé de ventilateurs pour l'aider à surmonter ce problème.

Il faudra néanmoins attendre quelques mois pour en avoir le cœur net, Canon Rumors suggérant que le Canon EOS R5c serait annoncé "en 2021, avec une disponibilité au début de 2022".