Le premier iPhone pliable pourrait suivre le design du Galaxy Z Flip 6, mais pas avant 2026

Il est probable qu'un iPhone pliable (ou un iPad pliable) fasse son apparition un jour ou l'autre, mais quand ? Un nouveau rapport suggère que nous devrons attendre jusqu'en 2026 pour un tel appareil, et que lorsqu'il arrivera, il s'agira d'un appareil pliable à clapet dans le style du Samsung Galaxy Z Flip 6.

C'est ce qu'affirment des sources à Tomsguide.fr (via MacRumors), et Apple est apparemment en contact avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour voir qui pourrait être en mesure de fournir les écrans pliables nécessaires à un "iPhone Flip".

On ne sait pas exactement pourquoi Apple choisirait cette voie au lieu d'opter pour un appareil pliable de type livre comme le Galaxy Z Fold 6 de Samsung, mais c'est certainement l'option la moins chère. Le Galaxy Z Fold 6 vous reviendra à 1 999 €, contre 1 199€ pour le Z Flip 6.

The Information précise dans son rapport que les plans d'Apple sont susceptibles d'être modifiés et qu'Apple devra être satisfait de la qualité de l'appareil avant de le lancer. Cependant, le téléphone pliable a apparemment reçu un nom de code de la part d'Apple - V68 - qui est l'une des étapes clés du développement d'un produit.

Il y a longtemps que l'on attend l'iPhone pliable

Samsung a lancé deux nouveaux produits pliables en juillet (Image credit: Samsung)

L'une des rumeurs que nous avons entendues à propos de l'iPhone pliable est qu'Apple n'est pas satisfait de l'effet de plissement des écrans pliables des appareils que les sociétés concurrentes ont lancés jusqu'à présent. Bien que la technologie s'améliore d'année en année, les écrans des téléphones pliables actuels présentent encore des plis.

Il a également été dit qu'Apple pourrait travailler sur une technologie d'écran pliable auto-cicatrisant, de sorte que les petites bosses ou rayures puissent se réparer d'elles-mêmes. Toutefois, ce type d'écran ne sera probablement pas disponible avant plusieurs années.

Apple n'a pas encore confirmé qu'un iPhone pliable était en préparation, mais elle ne le ferait pas tant que le produit n'aurait pas été dévoilé. Il ne fait cependant aucun doute qu'elle explorera l'idée de fabriquer un tel appareil - et des fuites ont suggéré qu'Apple pourrait également travailler sur des écrans d'ordinateurs portables pliables.

The Information note également que le développement d'un iPhone standard prend 24 mois, et qu'une version pliable pourrait prendre plus de temps. Il se pourrait donc que nous devions attendre jusqu'en 2027 ou plus pour que l'iPhone adopte un nouveau facteur de forme. En attendant, les fabricants Android continuent de lancer des téléphones pliables à un rythme soutenu, et vous pouvez découvrir ce que nous pensons du dernier téléphone phare pliable de Samsung dans notre test approfondi du Samsung Galaxy Z Fold 6.

