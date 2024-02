L'iPad pliable arrivera probablement avant l'iPhone pliable

Il semble presque inévitable qu'Apple sorte un jour un iPhone pliable, mais il semble maintenant de plus en plus probable que nous verrons d'abord un iPad pliable.

Les dernières nouvelles à ce sujet proviennent de Mark Gurman (via Phone Arena) qui, dans la dernière édition de sa newsletter Power On, affirme que le premier produit pliable d'Apple sera un iPad pliable.

C'est quelque chose que nous avons déjà entendu, des sources de la chaîne d'approvisionnement ayant déclaré en 2023 qu'un iPad pliable serait lancé avant un iPhone pliable, probablement à la fin de 2024 ou au début de 2025. Plus récemment, une autre source a affirmé qu'il n'était pas clair si le premier produit pliable d'Apple serait un téléphone ou une tablette, et il y a quelques jours, une source de la chaîne d'approvisionnement a déclaré que le premier produit pliable d'Apple serait un "appareil plus grand", comme une tablette ou un ordinateur portable.

Aujourd'hui, les rumeurs d'un iPhone pliable persistent également, mais le consensus parmi les fuites récentes semble être qu'il arrivera après un iPad pliable.

Trop fragile pour un téléphone Apple pliable

Pour sa part, Gurman a ajouté que la raison pour laquelle nous n'avons pas encore vu d'appareils pliables d'Apple est que des problèmes tels que la fragilité et les plis de l'écran sont inacceptables pour l'entreprise. Ainsi, si et quand nous verrons un iPhone pliable, il sera vraisemblablement beaucoup plus durable et perfectionné que les meilleurs téléphones pliables d'aujourd'hui.

Cela pourrait également expliquer pourquoi nous verrons peut-être d'abord un iPad pliable, car la fragilité est sans doute moins un problème pour les tablettes, qui ne sont pas gardées dans les poches ou emportées partout avec soi.

En ce qui concerne la date de sortie de l'un ou l'autre appareil, les fuites les plus récentes suggèrent qu'un iPad pliable pourrait voir le jour en 2025, suivi d'un iPhone pliable en septembre 2026. Il ne faut donc pas s'attendre à un appareil pliable d'Apple cette année.

Comme toujours avec les fuites, il convient de prendre tout cela avec des pincettes, d'autant plus que nous parlons de produits qui n'arriveront probablement pas avant plus d'un an. Toutefois, les fuites concernant des iPhone et iPad pliables se sont multipliées ces derniers temps, ce qui laisse à penser que leur lancement pourrait au moins se rapprocher.