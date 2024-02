L'iPhone pliable d'Apple pourrait arriver dès 2026

iPhone 15 Plus

Depuis plusieurs années, on parle d'un iPhone pliable, mais le premier modèle pliable d'Apple n'a toujours pas été lancé, et on n'a même pas encore vu d'images, à part des esquisses dans des brevets. Cela pourrait toutefois changer assez rapidement, puisque la dernière fuite suggère que ce modèle pliable pourrait être lancé en 2026.

Selon le site coréen The Elec (via MacRumors), on devrait s'attendre au premier modèle pliable d'Apple en 2026 ou 2027. Le site ajoute que l'écran pliable d'Apple serait d'environ 7 à 8 pouces, ce qui le mettrait en compétition, en termes de taille, avec le Samsung Galaxy Z Fold 5 de 7,6 pouces.

Une taille aussi grande signifie également que ce modèle pliable d'Apple aura probablement un design de type livre, comme la ligne Galaxy Z Fold de Samsung, plutôt qu'un design de téléphone à clapet comme le plus petit Samsung Galaxy Z Flip 5.

Un iPhone ou un iPad pliable ?

De manière curieuse, The Elec affirme qu'il n'est pas clair à ce stade s'il s'agira d'un iPhone pliable ou d'un iPad pliable. Si c'est le dernier cas, cela pourrait remplacer la ligne de l'iPad mini, bien que comme le site le souligne, Apple serait également en train de développer activement un iPad mini avec un écran OLED.

Cela ne serait probablement pas l'iPad mini 7, qui devrait arriver assez rapidement sans OLED, d'où la question de savoir si Apple lancerait vraiment à la fois un iPad mini OLED probablement en 2025 ou plus tard, suivi d'un iPad pliable peu après.

Selon The Elec, Apple se poserait la même question, car apparemment l'entreprise n'a pas encore réellement décidé s'il s'agirait d'un iPhone pliable ou d'un iPad pliable, et les spécifications n'auraient pas encore été finalisées non plus, ce qui laisse penser que le projet en est encore à ses débuts.

Malgré cela, tant Samsung Display que LG Display auraient déjà envoyé à Apple des échantillons d'écran de 7 et 8 pouces depuis l'année dernière, Samsung Display étant probablement le fournisseur principal d'écrans en raison de l'expérience qu'il a développée en créant des écrans pour les lignes Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

Cependant, il semble que les informations ici soient très préliminaires et que tout pourrait changer, donc pour le moment, nous ne compterions pas sur le fait qu'Apple lance quelque chose de pliable en 2026 ou 2027, mais nous ne l'exclurions pas non plus.