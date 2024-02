L'appareil pliable d'Apple pourrait être une tablette ou un ordinateur portable au lieu d'un iPhone

La rumeur d'un iPhone pliable d'Apple circule depuis au moins 2023, de nombreux rapports affirmant qu'il arriverait en 2026. Cependant, une nouvelle rumeur a fait son chemin et pourrait mettre un terme à l'idée d'un téléphone pliable.

Une source taïwanaise de la chaîne d'approvisionnement (rapportée par MacRumors) a déclaré qu'Apple travaille sur cet appareil pliable depuis cinq ans et qu'il s'agit en fait d'un "appareil plus grand", comme une tablette ou un ordinateur portable, plutôt que de l'iPhone que les rumeurs annoncent depuis un certain temps.

Le rapport clarifie également certaines rumeurs antérieures selon lesquelles la production de l'appareil pliable aurait été interrompue. Apparemment, Apple a eu du mal à développer avec Samsung un panneau d'affichage pliable qui réponde à ses normes de qualité. Mais ce nouveau rapport affirme que cette pause et la décision de transférer les ingénieurs de Vision Pro vers le projet d'écran pliable sont toutes deux vraies.

Enfin, le rapport indique qu'Apple n'a pas complètement suspendu le travail sur les écrans pliables, le géant de la technologie ayant apparemment plusieurs départements qui s'occupent de lignes de produits pliables distinctes. Le rapport nous donne également une date de sortie possible de 2025, ce qui s'éloigne de la fenêtre de lancement de 2026 que nous avons obtenue dans les rapports de rumeurs précédents.

Où sont donc passés les appareils pliables d'Apple ?

La question que se posent de nombreux acheteurs est de savoir pourquoi il a fallu autant de temps à Apple pour mettre au point un appareil pliable. D'autres fabricants, comme Samsung, OnePlus et Google, ont déjà mis sur le marché des téléphones pliables. Et en ce qui concerne les tablettes pliables, Lenovo a pris de l'avance depuis des années.

Nous avons une raison possible, à savoir le problème de qualité du panneau d'affichage mentionné plus haut. Bien qu'elle soit valable, elle n'explique pas pourquoi ce retard s'élèverait à plusieurs années.

Cependant, ce nouveau rapport nous donne l'espoir qu'Apple laissera tomber l'iPhone et fabriquera à la place un ordinateur portable ou une tablette pliable, ce qui est bien plus viable et utile. Bien que d'autres fabricants de téléphones aient produit des téléphones pliables intéressants, leur qualité globale commence seulement à atteindre celle de leurs homologues non pliables, tandis que la question pratique de la nécessité de leur existence reste posée.

Une tablette ou un ordinateur portable pliable permet de faire tenir un écran beaucoup plus grand dans un espace beaucoup plus petit. Compte tenu de la valeur de l'espace de rangement lors du transport de ces appareils et de la possibilité de disposer d'écrans suffisamment grands pour effectuer plusieurs tâches à la fois, un tel appareil serait incroyable.

En outre, la qualité constante des produits Apple garantit que l'écran et la technologie de la charnière sont conçus pour durer des années. Si seulement Apple nous jetait un os.