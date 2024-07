Le Samsung Galaxy Z Flip 6 semble déjà dépassé, grâce au premier téléphone à clapet de Xiaomi

Lors du récent lancement du Samsung Galaxy Z Flip 6, le mot qui revenait le plus souvent était « itératif ». Aujourd'hui, le premier téléphone à clapet de Xiaomi promet de faire paraître son rival Samsung plutôt conservateur et terne, grâce à un mélange de design audacieux et de spécifications prometteuses.

Avant le lancement officiel du Xiaomi Mix Flip le 19 juillet, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a publié une série de teasers sur X (anciennement Twitter) et Weibo pour nous donner un avant-goût de ce que le téléphone peut faire. Et sur le papier, il ressemble certainement à un candidat pour notre guide des meilleurs téléphones pliables, s'il est lancé à l'échelle mondiale.

La caractéristique la plus frappante du Mix Flip est son écran de 4,01 pouces, qui s'étend sur toute la surface de la coque arrière et qui fait paraître l'équivalent de 3,4 pouces du Z Flip 6 un peu vieillot. Cet écran est similaire à celui du Motorola Razr Ultra, que nous avons trouvé très utile, et dispose également d'un haut-parleur intégré dans la coque, ce qui permet de prendre des appels en privé sans avoir à ouvrir le téléphone.

Le nouveau téléphone à clapet de Xiaomi présente également quelques autres caractéristiques importantes. Comme le Z Flip 6, le Mix Flip est équipé d'un chipset Snapdragon 8 Gen 3 haut de gamme avec une chambre à vapeur pour le refroidissement. Nous ne savons pas encore comment cela se traduira en termes d'autonomie dans le monde réel, mais c'est beaucoup plus que la cellule de 4 000 mAh de son rival Samsung.

Du point de vue de l'appareil photo, il semble que le Mix Flip pourrait encore avoir l'avantage, avec un appareil photo principal de 50MP, un téléobjectif de 60MP et un selfie de 32MP - bien que nous ne sachions encore rien sur la taille des capteurs, et que les mégapixels ne soient pas nécessairement un gage de qualité.

L'écran interne AMOLED de 6,9 pouces du Mix Flip est légèrement plus grand que l'équivalent de 6,7 pouces du Z Flip 6 et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En théorie, le téléphone à clapet de Xiaomi semble donc être le successeur matériel de son rival Samsung, même si le Z Flip 6 n'a été lancé qu'il y a une semaine. Nous sommes impatients d'en savoir plus le 19 juillet et de connaître la date à laquelle le Z Flip 6 pourrait, comme le veut la rumeur, être lancé en dehors de la Chine.

La mixité avec Samsung

Il est donc difficile de tirer des conclusions définitives sur le Xiaomi Mix Flip, d'autant plus qu'HyperOS, qui fonctionne sous Android 14, peut être un goût acquis.

Sur les téléphones précédents, comme le Xiaomi 14, nous avons trouvé HyperOS un peu alambiqué avec des bizarreries déroutantes, même pour les utilisateurs expérimentés de Xiaomi. Il peut également être un peu gonflé dès la sortie de la boîte, avec diverses applications tierces non désirées qui encombrent les menus.

Néanmoins, l'expérience logicielle de Xiaomi est par ailleurs assez fluide et polyvalente. Et il ne fait aucun doute que le Xiaomi Mix Flip, tout comme le Mix Fold 4 qui sera annoncé en même temps que lui, a beaucoup à offrir sur le plan matériel - en particulier cet écran de couverture, qui semble au moins aussi bon que celui du Motorola Razr Ultra.

Nous avons beaucoup aimé ce dernier. Nous serons curieux de connaître le prix et d'autres informations le 19 juillet, d'autant plus que les récents téléphones pliables de Samsung ont subi de légères hausses de prix.

