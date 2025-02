Samsung Z Flip FE : un teasing officiel pour le téléphone pliable de 2025

Le serveur de Samsung a teasé l'existence d'un smartphone SM-F761

Aucun appareil ne porte ce numéro de modèle, et il s'agit d'un numéro de modèle pour un appareil pliable

Les candidats probables sont le Galaxy Z Flip FE ou Flip 8

Une nouvelle fuite semble confirmer l'existence du très attendu Samsung Galaxy Z Flip FE, alors que Samsung lui-même semble teaser l'appareil sur ses serveurs de distribution de logiciels en OTA.

Les détails ont été partagés sur les réseaux sociaux par le leaker Erencan Yılmaz, qui a repéré que Samsung envoyait des mises à jour logicielles à un appareil portant la référence “SM-F761” – un numéro de modèle qui n'a été attribué à aucun appareil officiel de la marque. De plus, comme les numéros de modèles de Samsung suivent un schéma précis, il est fort probable qu'il s'agisse du Samsung Galaxy Z Flip FE.

Les références commencent par "SM", puis la suite de lettres et de chiffres après le tiret est déterminée en fonction du type d'appareil. Ici, il s'agit de F761, avec "F" indiquant généralement un modèle pliable, le "7" précisant qu'il s'agit d'un Galaxy Z Flip (et non d’un Z Fold), et le "61" correspondant à l’édition.

Le Z Flip 5 porte la référence SM-F731, le Z Flip 6 est le SM-F741, et logiquement, le Z Flip 7 devrait être le SM-F751. Le SM-F761 pourrait donc être le Z Flip 8. Toutefois, il serait étonnant que Samsung envoie déjà des mises à jour logicielles pour un appareil qui ne sortirait probablement pas avant plus d’un an, si l'on suit son calendrier habituel.

Cela laisse penser qu'il s'agit d'un nouveau modèle de smartphone pliable, et le candidat le plus probable est le très attendu Samsung Galaxy Z Flip FE. Cependant, comme toujours avec les fuites, même si cette hypothèse semble plausible, rien n'est confirmé tant que Samsung ne l'a pas officialisé.

Le lancement du téléphone le plus intéressant de 2025 est imminent

(Image credit: Philip Berne / Future)

Au-delà de cette révélation sur le prochain pliable de Samsung, la fuite n’apporte pas beaucoup plus d’informations – heureusement, d’autres rumeurs sur le Galaxy Z Flip FE permettent de combler certaines zones d’ombre.

D’après ces informations, l’appareil devrait embarquer le même écran que le Z Flip 7. Une autre fuite évoque l’intégration du processeur Exynos 2500, le meilleur chipset conçu par Samsung, qui devrait permettre de tirer parti des fonctionnalités d’intelligence artificielle du Galaxy. En revanche, aucune confirmation n’a encore été apportée sur les caractéristiques de l’appareil photo, qui pourrait être le point faible du modèle.

Même si l'appareil embarque des capteurs photo moins performants, le Z Flip FE pourrait bien être le lancement de smartphone pliable le plus marquant de 2025, voire même l’annonce mobile la plus excitante de l’année – y compris face au smartphone tri-pliant que Samsung prévoit également pour 2025.

Bien que le format Fold soit généralement considéré comme supérieur au format à clapet du Flip, le Flip FE pourrait apporter quelque chose de nouveau aux smartphones pliables grand public : l’accessibilité. Proposer une nouvelle technologie au plus grand nombre est toujours une avancée positive et pourrait redonner un souffle au marché des pliables, qui peine encore à s’imposer auprès du grand public.

Cet engouement pourrait d’ailleurs encourager d’autres marques à se lancer dans les smartphones pliables, notamment Apple avec sa propre version d’un appareil à écran flexible, ou encore pousser les constructeurs à proposer plus de modèles abordables – une catégorie encore trop limitée sur le marché.

Si le Galaxy Z Flip FE tient ses promesses et trouve le bon équilibre entre fonctionnalités et prix, il pourrait bien jouer un rôle clé dans la démocratisation des pliables. Il faudra attendre pour voir ce que Samsung réserve, mais parmi les lancements prévus en 2025, celui-ci s’annonce comme l’un des plus intéressants.

