Pourquoi Samsung a conçu le Galaxy Z Fold 8, ce pliable au format passeport pensé pour imposer une nouvelle référence

Si l’idée était que tout l’intérêt d’un smartphone pliable avec plusieurs écrans repose sur le fait qu’« une seule taille ne convient pas à tous », alors cela n’était qu’à moitié vrai. Il semble que l’ère des smartphones pliables proposés en plusieurs formats soit en train de s’imposer rapidement, avec — sans surprise — Samsung en tête.

C’est notamment pour cette raison que, en plus des Samsung Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra, apparaît désormais le Samsung Galaxy Z Fold 8 au format inhabituel. Ce smartphone flexible, une fois replié, se rapproche fortement des dimensions d’un passeport. Les trois nouveaux appareils ont été officiellement présentés lors du Samsung Galaxy Unpacked du 22 juillet, et des premières impressions sont disponibles dans les aperçus du Galaxy Z Fold 8 Ultra et du Galaxy Z Fold 8.

Après un déplacement dans les usines de Samsung, des échanges avec ses dirigeants et une prise en main de ces nouveaux modèles pliables, une question revient à de nombreuses reprises : pourquoi ce produit ? À qui s’adresse-t-il ? Des interrogations qui devraient également se poser.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Il est difficile de nier que le Galaxy Z Fold 8, qui reprend le nom de base face au Z Fold 8 Ultra plus fin et plus grand, constitue un appareil intéressant. Mais le ratio 10:61 de l’écran externe de 5,5 pouces, à la fois plus large et plus court que celui d’un flagship classique, ainsi que l’écran interne de 7,6 pouces au ratio 4:3, en font un appareil presque sans équivalent dans l’histoire récente des smartphones.

Ce format atypique confère au Galaxy Z Fold 8 des caractéristiques remarquables. Avec 201 g, il devient le smartphone pliable le plus léger. Une fois ouvert, l’écran se rapproche en taille et en proportions d’une liseuse Kindle classique, ce qui reste cohérent pour un appareil centré sur le contenu.

Différent, mais similaire

En tant que membre de la gamme pliable, le Z Fold 8 partage certaines caractéristiques avec son grand frère. Les deux modèles disposent d’écrans pliables renforcés par du titane, plus résistants que les anciens modèles en polymère, tout en gagnant en robustesse grâce à une fine feuille d’alliage de titane. Cette technologie a été observée de plus près lors d’un échange approfondi avec Samsung Display. Comme sur la version Ultra ouverte, l’écran du Galaxy Z Fold 8 est quasiment plat, avec des bordures presque imperceptibles.

Les écrans des Fold 8 Ultra et Fold 8 atteignent une luminosité maximale de 3 000 nits et bénéficient d’un nouveau traitement antireflet. À l’image de l’Ultra, le Fold 8 embarque une batterie silicon-carbone de 4 800 mAh, annoncée avec une autonomie élevée, ainsi qu’une recharge rapide filaire de 45 W, permettant d’atteindre 69 % en 30 minutes, et une recharge sans fil de 20 W en Qi2.

Il ne s’agit toutefois pas d’un modèle Ultra. Le bloc photo externe se limite à deux capteurs de 50 MP, un grand-angle et un ultra grand-angle. L’appareil semble donc davantage orienté vers la consommation de contenus que vers leur création. Il repose néanmoins sur le même processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy que les Galaxy Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8, ainsi que sur 12 Go de mémoire, garantissant de solides performances.

Malgré ces caractéristiques, la question de l’existence du Z Fold 8 et de sa cible reste entière.

Lors de la présentation des nouveaux modèles pliables, les dirigeants ont décrit la taille d’écran du Z Fold 8 comme « le nouveau standard pour la consultation de contenus ». Samsung estime que le format 4:3 de l’écran pliable de 7,6 pouces correspond à une attente des utilisateurs, même si celle-ci n’était pas toujours exprimée.

Concrètement, ce format réduit les bandes noires en haut et en bas des vidéos en mode paysage, pour une immersion accrue. Plusieurs démonstrations le confirment, même si les bandes restent présentes, simplement moins marquées.

En mode portrait, notamment pour la lecture de bandes dessinées, les images contrastées occupent pleinement l’écran, avec un rendu appréciable.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Il faut également noter que l’écran externe plus large, permettant un clavier plus étendu, améliore légèrement le confort de saisie.

Selon les responsables de Samsung Display, ce format n’est pas une contrainte technique. Il résulte plutôt de l’analyse des usages observés sur les précédents modèles pliables. Le Flip s’inscrit davantage dans une logique d’expression personnelle, tandis que les Galaxy Z Fold 7 et leurs prédécesseurs, notamment ceux orientés multitâche, visent la productivité et l’utilité. Depuis la disparition du support du S Pen sur le Fold 7, ces modèles ne sont plus pensés pour le dessin.

Le nouveau Galaxy Z Fold 8 se positionne entre ces usages. Il fonctionne sous One UI 9, intègre l’écosystème Galaxy et Gemini basé sur l’intelligence artificielle, et propose le multitâche avec fenêtres multiples, y compris une nouvelle fonction contextuelle capable de suggérer automatiquement ce mode. Mais son design cible avant tout les usages de lecture, navigation web, visionnage de vidéos ou consultation de contenus courts comme TikTok et Reels.

Un design difficile à définir

Parvenir à ce design particulier n’a pas été simple. Interrogé sur le nombre de versions abandonnées avant d’aboutir à ce format proche du passeport, Jay Kim, EVP et responsable du CX Office chez Samsung, évoque un très grand nombre d’essais. Le choix final résulte d’un équilibre entre les dimensions des écrans, le rendement de production, l’épaisseur, le poids et les performances globales du produit.

Ce design traduit aussi l’identification d’un segment de marché spécifique. Selon Samsung, une partie des utilisateurs consomme massivement des contenus, qu’il s’agisse de réseaux sociaux, de vidéos, de jeux ou de lecture, et privilégie un format adapté à ces usages. Le smartphone a ainsi été conçu comme un appareil pensé avant tout pour la consommation de contenus.

La taille et la forme du Galaxy Z Fold 8 ne laissent pas indifférent. Une première prise en main peut surprendre, avec un format replié presque ludique, mais néanmoins fonctionnel. Une fois ouvert, l’appareil rappelle des formats familiers, notamment en mode portrait, proche d’une liseuse Kindle.

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Le risque reste néanmoins présent. Interrogé sur les méthodes de test de ce nouveau format, Jay Kim explique que plusieurs versions ont été utilisées en interne par les équipes.

Des tests approfondis ont été menés sur différents usages et formats afin d’évaluer la manière dont l’appareil est utilisé.

Même si certaines réserves peuvent exister en interne, notamment dans l’expression des retours, l’entreprise semble avoir recueilli des avis variés.

Le discours reste globalement confiant. Samsung espère une réaction du marché conforme à ses attentes initiales, estimant que les tests internes sont restés alignés avec la vision du produit.