Le Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung donne déjà envie d’oublier le Z Fold 7

Cela fait un an que le Samsung Galaxy Z Fold 7 est utilisé et apprécié — pour lui, c’est tout simplement le meilleur smartphone que l’on puisse acheter.

Le format pliable est parfait pour regarder des vidéos — soit sur le grand écran interne, soit en utilisant le design pour poser le téléphone et regarder sur l’écran externe — mais aussi pour jouer, travailler, ou prendre des selfies avec le capteur principal de 200 MP plutôt qu’avec la caméra frontale moins définie.

Son design fin le rend agréable en main et il se glisse facilement dans n’importe quelle poche, et sa conception s’est montrée suffisamment solide pour être utilisée sans coque. Une coque a été utilisée pendant quelques mois, mais elle n’a pas convaincu, ce qui a conduit à revenir à une simple protection d’écran.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Aussi excellent soit le Z Fold 7, il n’est pas parfait. Les appareils photo pourraient être meilleurs (ce que montrent les excellents capteurs du Galaxy S26 Ultra également utilisé), l’autonomie n’est pas toujours suffisante, et le pli reste assez visible dans certaines conditions à cause de reflets gênants sur l’écran interne.

Heureusement, Samsung semble avoir corrigé une grande partie de ces points avec le nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra — véritable successeur du Fold 7 de l’an dernier (le nouveau Z Fold 8 non Ultra adopte un design plus compact cette année), et principal candidat pour devenir le smartphone préféré de 2026, après seulement une heure de prise en main.

Ultra de nom, Ultra de nature

La gamme de téléphones Samsung Galaxy Z 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Au premier regard, le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ressemble presque trait pour trait au Galaxy Z Fold 7.

Contrairement au Z Fold 8, le Z Fold 8 Ultra conserve exactement les mêmes dimensions d’écran que le Z Fold 7, avec un écran interne de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces.

Il est extrêmement fin et léger, au point de ne pas donner l’impression d’un bloc une fois plié, et il propose un module photo similaire à celui du Z Fold 7.

Le seul changement visible concerne la charnière, désormais repensée. Elle facilite l’ouverture du Z Fold 8 Ultra et permet au téléphone de s’ouvrir de manière plus plate — ce qui, combiné au nouveau traitement mat de l’écran interne, rend le pli moins visible.

Plutôt que de réinventer ce qui fonctionne déjà très bien, comme son format, Samsung a ajouté des améliorations qui rendent le Z Fold 8 Ultra encore plus performant.

(Image credit: Future)

L’amélioration la plus marquante concerne la nouvelle batterie en carbure de silicium, qui permet d’intégrer une capacité bien plus importante de 5 000 mAh contre 4 400 mAh sur le Z Fold 7, malgré un appareil légèrement plus fin.

L’autonomie du Z Fold 7 n’est pas idéale. Un usage classique — qui inclut beaucoup de streaming vidéo, du jeu et du multitâche en déplacement — entraîne souvent une batterie faible dès la fin d’après-midi.

La capacité plus élevée du Z Fold 8 Ultra ne supprimera probablement pas le besoin de garder un chargeur avec soi « au cas où », mais elle devrait au moins éviter les pannes complètes de batterie — ce qui peut arriver avec le Z Fold 7, même avec une utilisation plus modérée.

(Image credit: Future)

Les appareils photo du Z Fold 8 Ultra constituent aussi une amélioration notable. En plus du Z Fold 7, le Galaxy S26 Ultra est utilisé pour ses excellentes performances photo — notamment grâce à son téléobjectif 5x de 50 MP.

Le Z Fold 8 Ultra ne fait malheureusement pas évoluer le téléobjectif 3x de 12 MP du Z Fold 7, mais le capteur principal de 200 MP bénéficie désormais de nouvelles capacités HDR alignées sur la gamme S26, et l’ultra grand-angle passe de 12 MP à 50 MP, donnant à l’ensemble une dimension plus « Ultra ».

Il intègre également la stabilisation vidéo Horizontal Lock, déjà très appréciée sur le S26 Ultra.

Après un premier essai, le Z Fold 8 Ultra apparaît clairement comme une évolution majeure, et donne envie d’aller plus loin dans les tests. Certes, il ne remportera probablement pas le titre de meilleur photophone de 2026, mais la polyvalence de son module photo renforce l’impression d’un appareil très complet, et non d’un smartphone compromis malgré son design impressionnant.

Une sorte de lueur d'espoir

(Image credit: Future)

Un nouveau processeur est également au rendez-vous — le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, déjà présent dans la série S26 — accompagné de nouveaux outils d’intelligence artificielle et d’un écran plus lumineux atteignant 3 000 nits, pour des couleurs plus éclatantes.

Comme attendu pour un smartphone riche en nouveautés, doté de la mention Ultra et lancé en pleine crise de la RAM, le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra coûte plus cher que le Galaxy Z Fold 7.

La bonne surprise reste que la hausse est moins importante que prévu — le Z Fold 8 Ultra démarre à 2 199 €, contre 2 099 € au lancement du Z Fold 7.

Aucune hausse de prix n’est idéale, mais compte tenu des attentes, une augmentation de 100 € reste acceptable.

L’envie de passer plus de temps avec le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra est bien présente. Le Z Fold 7 reste très apprécié, mais après une courte prise en main de son successeur, le passage à la nouvelle génération semble déjà évident.