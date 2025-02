Fuites sur le tri-fold de Samsung : de nouveaux détails émergent alors que Huawei déploie son Mate XT à l’international

De nouveaux détails sur le téléphone triple pliable de Samsung ont été révélés

Le téléphone pourrait être lancé plus tard dans l'année que les téléphones pliables habituels de Samsung

En attendant, le Huawei Mate XT tri-fold s'internationalise

En même temps que le lancement de la série Galaxy S25, Samsung a également offert un aperçu d’un futur smartphone pliable à trois volets, sans toutefois en révéler beaucoup plus – bien que de nouvelles fuites semblent avoir répondu à certaines questions sur cet appareil.

Des informations partagées par le leaker @PandaFlashPro et l'analyste @DSCCRoss, résumées par Notebookcheck, suggèrent que ce smartphone pliable à trois volets sera lancé au second semestre de l'année – après les présentations des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

Ces modèles pliables plus familiers devraient être dévoilés autour du mois de juillet (un an après le lancement des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6), tandis que le modèle à trois volets – qui pourrait être baptisé Samsung Galaxy G Fold – devrait apparaître dans les mois suivants.

Les mêmes sources ont « confirmé » que le futur smartphone pliable à trois volets offrira une luminosité d'écran de 2 600 nits et une charge filaire de 25 W, à l’image des modèles pliables actuels de Samsung – même si, bien sûr, rien n'est certain tant que Samsung ne l'a pas officialisé.

Le triple volet d'origine

Le Huawei Mate XT (Image credit: Future)

Pendant que Samsung prépare le lancement de son premier smartphone pliable à trois volets, le Huawei Mate XT s'apprête à conquérir le marché mondial. Ce modèle à trois volets, lancé en Chine l'année dernière, sera bientôt commercialisé dans plusieurs pays à travers le monde.

Cependant, bien que Huawei ait annoncé sa disponibilité mondiale (via Android Police), peu de détails ont été communiqués. L'information la plus utile partagée jusqu'à présent est son prix européen fixé à 3 499 €.

Étant donné que le matériel Huawei reste interdit aux États-Unis, il est raisonnable de supposer que le Huawei Mate XT n'y sera pas commercialisé – mais il semble que l'appareil sera directement disponible à l'achat dans au moins certains pays européens.

Aucun autre fabricant ne semble encore prêt à suivre cette tendance du smartphone à double pli. Les rumeurs concernant un iPhone pliable persistent – mais la première tentative d'Apple dans ce format devrait se limiter à une seule charnière d'écran, et non deux.

