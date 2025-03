Huawei devance Apple en lançant une tablette pliable façon iPad mini

Huawei a présenté un nouveau téléphone pliable avec un écran intérieur plus petit

Cette annonce fait suite à des rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait sur un appareil similaire

Aucune information officielle sur l'iPhone pliable n'a encore été publiée

Depuis un an, de nombreuses rumeurs circulent sur l’hypothétique iPhone pliable, mais pour l’instant, aucune annonce officielle d’Apple n’est venue les confirmer.

Cela n’empêche pas certaines entreprises de s’inspirer de ces spéculations pour développer leur propre version d’un smartphone pliable à la sauce Apple – bien que mettre la main sur l’un d’eux risque d’être une tâche ardue.

Huawei a récemment publié un teaser sur Weibo, où le PDG Richard Yu apparaît avec un nouvel appareil qui ressemble étrangement à l’iPad mini – à la différence qu’un capteur selfie perforé est intégré à l’écran.

(Image credit: Huawei)

D’après GSMArena, ce nouvel appareil pourrait rejoindre les gammes Pura ou Pocket de Huawei. Il est visiblement plus compact qu’un iPad mini, mais pourrait afficher un format d’écran plus large que celui d’un smartphone pliable classique.

Comme le rapporte Innogyan, les récents teasers de Huawei mettent en avant le slogan "1610 opens up your imagination [sic]", ce qui pourrait faire référence à un écran au format 16:10, proche de celui d’un ordinateur portable.

Cela pourrait être une réponse aux rumeurs indiquant qu’Apple viserait un format proche de l’iPad mini pour son premier appareil pliable, plutôt qu’un smartphone à clapet ressemblant à l’iPhone 17 une fois déplié.

Les dernières fuites évoquent un écran interne de 7,74 pouces pour l’iPhone pliable, soit une diagonale proche des 8,3 pouces de l’iPad mini actuel. Rien d’officiel pour le moment, mais Huawei semble vouloir prendre une longueur d’avance sur son marché domestique en Chine.

Si l’appareil teasé paraît compact, un écran de 8 pouces au format 16:10 ne mesurerait qu’environ 4 pouces de large en mode vertical – ce qui pourrait correspondre au design entrevu dans la vidéo.

Huawei étant interdit de commerce aux États-Unis et ayant retiré ses smartphones du Royaume-Uni et de l’Australie, il est peu probable que ce modèle constitue une réelle menace pour Apple sur ces marchés. En revanche, en Chine, l’un des plus gros marchés d’Apple, l’initiative de Huawei pourrait inspirer d’autres fabricants et attirer l’attention de Cupertino.

Ce type de teaser est une stratégie bien rodée pour Huawei lorsqu’il s’agit de promouvoir ses smartphones pliables. Avant le lancement du Mate XT à triple pliage, plusieurs clichés "fuités" avaient été diffusés de manière très soignée.

Quoi qu’il en soit, l’évolution des smartphones pliables d’Apple et de Huawei sera scrutée de près.

