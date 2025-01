Samsung dévoile un téléphone pliable à triple écran lors du Galaxy Unpacked 2025

Samsung est déjà le leader des smartphones pliables – et lors du premier Samsung Galaxy Unpacked de 2025, le géant de la technologie a laissé entrevoir sa prochaine grande innovation.

Lors de cet événement, où ont été dévoilés le Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra et Galaxy S25 Plus, Samsung a présenté un aperçu de sa feuille de route pour ses futurs produits – incluant un smartphone pliable à triple charnière.

Aucune date ou échéance n’a été mentionnée, et rien ne laisse penser que cet appareil sera disponible cette année. Cependant, tout porte à croire qu’il arrivera plus tôt que tard, car le Galaxy Z Fold 6 semble marquer un point de stagnation dans l'évolution des smartphones pliables chez Samsung.

Une nouvelle frontière pour les produits pliables

Même les meilleurs smartphones pliables ne sont pas parfaits, avec des cadres imposants et des plis visibles. Malgré ces défauts, ils restent de très bons outils de productivité. Ajouter un écran supplémentaire pourrait même transformer ces appareils en véritables alternatives aux tablettes Android.

La division écran de Samsung a déjà présenté quelques prototypes de concepts à triple pli lors du CES 2025, confirmant que ce type de smartphone est sérieusement envisagé par la marque sud-coréenne. Voir un tel appareil intégré dans une feuille de route officielle renforce encore l'idée qu’un téléphone pliable à triple charnière deviendra bientôt un produit grand public.

Pour en savoir plus sur ces concepts, voici l’avis de Matthew Bolton, rédacteur en chef adjoint et spécialiste des écrans/TV :

« J’ai vu deux versions de prototypes à écran triple pli. L’une se plie en forme de Z, comme Samsung l’a suggéré lors de son annonce, et l’autre où les écrans gauche et droit se replient sur l’écran central.

Il n’était pas possible de manipuler ces appareils (cette interdiction concernait tout le monde, et non ma maladresse), mais ces prototypes montrent le potentiel des designs et l’espace supplémentaire que ce format peut offrir. On se rapproche véritablement de la promesse d’une “tablette qui devient un téléphone” : dépliés, ces appareils atteignent une taille de 10 pouces, comparable à une tablette standard, et non à une mini-tablette comme le Galaxy Z Fold 6. Toutefois, il ne faut pas espérer une révolution concernant le principal défaut des écrans pliables : on passe d’un pli visible à deux. »

D’autres tri-pliables, comme le Huawei Mate XT, ont déjà été testés, impressionnant notamment Axel Metz, rédacteur spécialisé dans les smartphones. Il ne fait aucun doute que la prochaine évolution des téléphones pliables se tournera vers les modèles à triple pli, au moins pour les smartphones Android.