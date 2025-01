Pourquoi les 4 modèles pliables de Samsung seront plus attendus que le Galaxy S25 en 2025

Samsung lancerait quatre appareils pliables en 2025

Un modèle tri-fold doté d'un écran géant sortira dans le courant de l'année

Samsung travaille également sur le Fold 7, le Flip 7 et le Flip FE, moins cher

Samsung a présenté deux concepts de smartphones pliables à triple pli lors du CES 2025. Si ces innovations excitantes mettent souvent quelques années à passer du stade de concept à celui de produit grand public, de nouvelles fuites laissent entendre qu’une version de l’un d’eux pourrait être commercialisée dès cette année. Elle serait accompagnée de trois autres modèles pliables de Samsung, qui pourraient être encore plus captivants que les Galaxy S25, attendus cette semaine.

C’est ce qu’affirme le leaker Jukanlosreve, qui s’appuie sur une vidéo publiée par le média technologique coréen The Elec. Selon lui, ce modèle à triple pli serait lancé au troisième trimestre 2025, c’est-à-dire entre juillet et septembre. Samsung ne prévoit pas de volumes de vente importants, avec une production limitée à environ 200 000 unités. Une fois déplié, l’écran mesurerait entre 9,9 et 10 pouces.

La question reste de savoir sur quel modèle Samsung va miser. Les deux concepts partagent un design à double charnière. L’un reprend le principe du Galaxy Z Fold, transformant un smartphone de taille classique en tablette. L’autre, inspiré du Galaxy Z Flip, passe d’un format compact à celui d’un smartphone de grande taille.

Le modèle plus petit permettrait probablement un prix plus accessible, tandis que le concept façon tablette illustrerait mieux la polyvalence des pliables. Il n’existe donc pas de bon ou mauvais choix, même si Samsung risque de décevoir une partie des utilisateurs.

Le tri-fold ne sera pas bon marché

Les prix des modèles à triple pli risquent toutefois d’être élevés. Les pliables classiques sont déjà coûteux, avec des prix avoisinant 1 199 € pour les Flip et 1 999 € pour les Fold. Quant aux modèles à triple pli existants, comme le Honor Mate XT, ils atteignent environ 2 500 €. Pour celles et ceux en quête d’un pliable « abordable », l’autre nouveauté de Samsung pourrait être plus intéressante : le Galaxy Z Flip FE.

Ce modèle Fan Edition reprendrait l’idée des appareils Samsung Galaxy FE des dernières années : combiner des éléments de dernière génération avec des composants plus anciens pour proposer un produit actuel à un tarif réduit. Dans le cas du Flip FE, les caméras pourraient être légèrement en retrait, mais les rumeurs évoquent un écran amélioré et un chipset Samsung parmi les meilleurs.

De nombreuses questions restent en suspens sur le Flip FE, mais s’il est réussi, il pourrait devenir le pliable le plus marquant de 2025, en rendant cette technologie plus accessible.

Enfin, pour compléter le quatuor de pliables prévus en 2025 par Samsung, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 devraient représenter les classiques mises à jour annuelles. Peu d’informations sont disponibles pour le moment, mais certaines rumeurs mentionnent des écrans plus grands.

