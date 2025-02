iPhone pliable : une nouvelle fuite dévoile ses caractéristiques et 5 attentes clés

L'iPhone pliable d'Apple pourrait être lancé en 2026, selon une nouvelle fuite

Le rapport contient de nombreux détails et spécifications sur l'appareil

Il est également question de l'iPad/MacBook pliable

Les rumeurs circulent depuis des mois sur le fait qu'Apple travaille en secret sur un iPhone pliable. Pourtant, les détails concrets de cet appareil sont restés bien cachés… jusqu'à maintenant. Un leaker vient de lever le voile sur ce que pourrait réserver ce concurrent du Galaxy Z Fold 5, en dévoilant des informations allant de la date de sortie au design.

Ces révélations proviennent de Jukanlosreve, un leaker bien connu sur X, qui partage régulièrement des fuites liées au monde de la tech. Selon ses informations, l’iPhone pliable pourrait être lancé dès l’automne 2026, soit dans environ 18 mois.

Si ces rumeurs doivent être prises avec des pincettes, cinq éléments ressortent particulièrement. Tout d’abord, selon la publication, « les avancées sur les petits smartphones pliables sont minimes ; l’accent est mis sur les grands modèles ». À quel point ? D’après Jukanlosreve, l’iPhone pliable afficherait une épaisseur de 9,2 mm une fois replié, avec une largeur de 4,6 mm en mode déplié.

Par ailleurs, « l’écran interne serait équivalent à deux smartphones de 6,1 pouces placés côte à côte », ce qui donnerait une diagonale totale de plus de 12 pouces.

Autre élément intéressant : la charnière. Elle « utiliserait une solution de conception propre à Apple » et intégrerait « un mécanisme de pliage imposant sur l’arrière gauche ». Jusqu’ici, Apple a déjà été associée à des brevets visant à éliminer totalement la pliure visible à l’écran, une faille persistante même sur les meilleurs smartphones pliables du marché.

Quatrième information clé, et non des moindres : la batterie. L’iPhone pliable serait équipé d’une capacité de 5 000 mAh. Un chiffre supérieur à celui de l’iPhone 16 Pro Max, actuellement le modèle avec la plus grande autonomie d’Apple, qui serait doté d’une batterie de 4 685 mAh (la marque ne communique pas officiellement ces chiffres sur son site).

Reste à voir si cette capacité accrue se traduira réellement par une meilleure autonomie, sachant que l’appareil devra alimenter deux écrans au lieu d’un.

Creusons dans les détails

(Image credit: ConceptsiPhone)

Dernier point intrigant dans cette fuite : l’iPhone pliable ne disposerait que de deux capteurs photo à l’arrière. Seuls l’objectif principal et l’ultra grand-angle sont mentionnés, alors que le téléobjectif semble absent.

Deux hypothèses émergent. Apple pourrait chercher à limiter les coûts de production d’un appareil déjà très onéreux, un peu comme le supposé iPhone 17 Air qui ne disposerait que d’un seul capteur photo. À moins que le téléobjectif soit bien présent mais que Jukanlosreve ne dispose pas encore de toutes les informations.

En termes de ventes, les estimations évoquent entre 8 et 10 millions d’unités écoulées en 2026, puis environ 20 millions en 2027. C’est bien en deçà des chiffres attendus pour l’iPhone 16, mais compte tenu du positionnement très haut de gamme de ce modèle, cela reste compréhensible.

Un dernier détail a de quoi piquer la curiosité : 2027 pourrait marquer l’arrivée d’un « iPad/MacBook pliable ». Cette rumeur a déjà circulé auparavant, notamment via le leaker réputé Mark Gurman, qui estimait plutôt un lancement en 2028. Un calendrier avancé ? Il faudra attendre encore quelques années pour savoir qui avait raison.