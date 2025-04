Google Gemini : un bouton magique pour améliorer vos textes bientôt disponible

Google teste un nouveau bouton "Power Up" dans son application Gemini pour améliorer les requêtes saisies

Ce bouton génère une requête plus claire et plus détaillée sans devoir multiplier les essais

L’objectif est d’obtenir de meilleures réponses de Gemini immédiatement, sans devoir rédiger des requêtes parfaites

Toute personne ayant déjà utilisé un chatbot d’IA sait que la formulation d’une requête peut faire toute la différence entre une réponse pertinente et une réponse incohérente. Il n’est pas rare de passer beaucoup de temps à ajuster la formulation, l’ordre des mots ou le niveau de détail avant de trouver la bonne manière de poser une question à l’IA.

Google teste actuellement un nouveau bouton pour son assistant Gemini afin de simplifier cette étape. Le bouton "Power Up", repéré par Android Authority, permet d’améliorer instantanément une première requête avant même de l’envoyer à Gemini.

Le principe : inutile de peaufiner chaque mot de la requête. Il suffit d’appuyer sur ce bouton pour que Gemini reformule automatiquement la demande de façon plus précise, plus détaillée et plus fidèle à l’intention initiale.

Gemini power

Ce bouton prend tout son sens quand on considère à quel point l’expérience utilisateur repose sur la capacité à formuler une requête efficace. Il faut être spécifique sans trop entrer dans les détails, complet sans s’éloigner du sujet. Parfois même, il faut tenter d’anticiper les réactions de l’IA en adoptant certaines tournures ou consignes comme "ne sois pas vague" ou "sois concis".

Il peut d’ailleurs être utile de demander à l’IA de proposer elle-même une formulation adaptée lorsqu’il est difficile d’exprimer clairement une demande. Il arrive aussi que certaines IA réécrivent discrètement les requêtes avant d’y répondre. Une pratique qui peut améliorer les résultats, mais aussi expliquer certaines réponses inattendues.

Avec le bouton Power Up, le processus devient plus rapide et plus transparent. Il suffit de rédiger une requête, même incomplète, puis d’activer Power Up pour transformer ces idées éparses en une question claire et structurée. Une fois la requête améliorée, elle est envoyée à Gemini, qui peut alors fournir une réponse plus pertinente.

Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité des suggestions de requêtes proposées dès l’ouverture de Gemini, mais avec un niveau de personnalisation bien plus poussé. Elle complète les autres fonctionnalités comme Deep Research, Canvas ou la génération d’images avec Imagen 3.

Le bouton Power Up représente une amélioration discrète, mais potentiellement très utile. Il pourrait réduire la frustration des utilisateurs qui peinent à obtenir des réponses satisfaisantes et inciter ceux confrontés aux mêmes limites avec d’autres IA à se tourner vers Gemini.