ChatGPT peut désormais fouiller dans le bazar de Google Drive et retrouver des fichiers oubliés depuis des années

(Crédit photo: Shutterstock / Algi Febri Sugita / Harry Howitt)

OpenAI renforce l’intégration de Google Drive dans ChatGPT. Une fois le service connecté, l’assistant peut parcourir les fichiers disponibles et chercher des informations dans plusieurs documents à la fois.

Cette approche évite notamment d’importer chaque fichier individuellement dans une conversation. Elle devient particulièrement pratique lorsque Google Drive contient des années de documents accumulés sans véritable organisation.

Et c’est justement là que la fonction devient intéressante. Beaucoup de comptes Google finissent par ressembler à un immense bureau numérique, rempli de fichiers déposés au fil des années.

Documents sans titre, anciennes factures, brouillons, images et projets abandonnés peuvent ainsi cohabiter sans logique particulière. Certains fichiers importants deviennent alors presque impossibles à retrouver.

ChatGPT peut désormais servir de moteur de recherche à travers ce désordre. Mais il peut aussi aller plus loin en analysant les documents et en proposant une organisation cohérente.

Dix ans de fichiers oubliés

Pour pousser la fonction, il suffit de demander à ChatGPT d’examiner les fichiers qui traînent dans Google Drive.

Une requête peut par exemple lui demander de repérer les projets oubliés, tâches inachevées, doublons ou documents nécessitant encore une action.

L’assistant peut aussi rechercher d’éventuelles contradictions ou échéances disséminées dans plusieurs fichiers.

Lors du test original, ChatGPT a pris quelques dizaines de secondes avant de produire ses premières conclusions. La connexion à Google Drive a nécessité plusieurs autorisations, mais l’analyse s’est ensuite déroulée normalement.

L’un des premiers constats concernait une multitude de fichiers simplement baptisés « Untitled document ».

Un humain devrait ouvrir chacun de ces documents pour comprendre son contenu. ChatGPT peut au contraire les examiner et déterminer ce qu’ils contiennent avant de les classer par sujet.

L’assistant a notamment retrouvé plusieurs éléments appartenant à d’anciens projets de livres. Il a ensuite suggéré de les regrouper afin de reconstruire une organisation plus logique.

Il a aussi identifié d’anciennes factures ainsi que différents fragments d’idées qui méritaient encore un examen.

Les doublons n’ont pas échappé à l’analyse. Plusieurs versions d’un même fichier consacré à un budget domestique ont notamment refait surface.

Autrement dit, ChatGPT ne recherche pas seulement un nom de fichier précis. Il peut examiner le contenu pour comprendre à quoi correspond réellement chaque document.

Une organisation beaucoup plus claire

Le processus a surtout permis de retrouver des fichiers accumulés pendant près de dix ans et presque complètement oubliés.

ChatGPT a ensuite proposé une arborescence de dossiers pour mieux séparer les différents projets.

Sa capacité à détecter des idées abandonnées s’avère particulièrement intéressante. Un plan de livre commencé en 2018 a par exemple refait surface après plusieurs années d’oubli.

Ce type de recherche serait fastidieux à réaliser manuellement dans plusieurs centaines de fichiers.

Mais l’analyse ne constitue qu’une partie de l’intérêt de l’intégration avec Google Drive.

Lorsque les actions correspondantes sont disponibles, ChatGPT peut également intervenir directement sur les fichiers.

Il devient alors possible de lui demander de créer un dossier puis d’y déplacer certains documents.

Une commande aussi simple que « crée un dossier Factures et range toutes les factures dedans » peut donc lancer directement l’opération.

ChatGPT peut ainsi transformer une recommandation d’organisation en action concrète, sans imposer un passage manuel par chaque fichier.

Google Drive dispose déjà de ses propres fonctions de recherche et de classement. L’intérêt de ChatGPT vient surtout de sa capacité à comprendre le contenu des fichiers.

Il devient alors possible de demander quelque chose de beaucoup plus vague qu’un simple nom de document.

L’assistant peut rechercher « les projets commencés mais jamais terminés » ou « les documents qui nécessitent encore une action ».

Cette approche change profondément l’intérêt d’un espace de stockage rempli depuis plusieurs années.

Le désordre reste présent, mais il devient beaucoup moins problématique lorsque l’IA peut comprendre ce qui se cache derrière chaque document.

Pour les utilisateurs qui accumulent fichiers, projets et brouillons depuis des années, Google Drive devient ainsi beaucoup plus facile à exploiter.