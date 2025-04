Samsung Galaxy tri-fold : le smartphone pliable tant attendu pourrait se faire désirer

Le téléphone Samsung Galaxy à trois charnières pourrait être lancé uniquement en Chine et en Corée, si l'on en croit une nouvelle rumeur

Par ailleurs, un nouveau dépôt de brevet suggère que Samsung a créé un design pour un téléphone quadruple avec trois charnières

Samsung n'a reconnu ni la rumeur ni le brevet

Lors du premier événement Galaxy Unpacked de l’année, Samsung a laissé entendre qu’un smartphone multi-pliable – également appelé tri-fold – était en préparation. Il est depuis évoqué sous le nom de Samsung Galaxy G Fold dans les rumeurs.

Mais selon une nouvelle fuite, les fans de la marque pourraient être déçus par la disponibilité du Galaxy G Fold dans plusieurs régions du monde.

D’après GSMArena, deux nouveaux numéros de modèle, SM-F968N et SM-F9680, ont été repérés dans la base de données de la GSM Association. Ces références pourraient désigner le téléphone multi-pliable évoqué.

Le site précise que Samsung utilise généralement le suffixe N pour les modèles destinés au marché sud-coréen, tandis que le 0 final indique un lancement en Chine.

Aucune autre version du SM-F968 n’a été repérée pour le moment, ce qui laisse penser que le smartphone serait d’abord lancé en Chine et en Corée du Sud.

Il est aussi possible que Samsung ne prévoie pas une sortie plus large du Galaxy G Fold. Un précédent modèle, le Galaxy Z Fold SE, avait été lancé en octobre 2024 mais reste indisponible en dehors de la Chine et de la Corée.

Un choix qui peut surprendre, puisque Samsung avait pourtant présenté ses appareils multi-pliables lors de l’événement Galaxy Unpacked diffusé à l’échelle mondiale en janvier.

Un quatrième pli ?

(Image credit: SamMobile)

Même si Samsung n’a pas encore confirmé officiellement l’existence d’un appareil tri-pliable, une autre rumeur laisse entendre que l’entreprise pourrait déjà préparer l’étape suivante dans l’évolution des smartphones pliants.

Un brevet repéré par SamMobile révèle que Samsung a protégé un design inédit d’un téléphone à trois charnières et quatre panneaux.

Le schéma montre une charnière au centre de l’écran principal, l’appareil se repliant vers l’intérieur de chaque côté.

On ignore encore si ce modèle verra réellement le jour ou s’il s’agit simplement de la protection d’une propriété intellectuelle.

Dans tous les cas, si le Galaxy G Fold n’est pas commercialisé dans les pays occidentaux, espérons que les futurs modèles à quatre volets n’y soient pas oubliés.

