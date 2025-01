Galaxy Unpacked : 9 annonces marquantes, dont les Galaxy S25 Ultra et Edge

Samsung a dévoilé son premier événement Galaxy Unpacked de l'année avec un programme chargé, fidèle à la tradition de la marque. L'événement a présenté les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, officialisant également des partenariats approfondis avec Google pour de nouvelles fonctionnalités Gemini, une panoplie d’innovations en matière d’intelligence artificielle Galaxy, des améliorations majeures pour les créateurs de contenu, et un aperçu des avancées sur le casque Android XR développé avec Google.

Ce fut un moment intense. Bien qu'il soit possible de parcourir notre blog en direct [en anglais], pour découvrir tous les détails, y compris les moments capturés sur place par l'équipe de TechRadar, voici les neuf informations essentielles à retenir de cet événement Galaxy Unpacked du 22 janvier 2025.

Et tout commence, évidemment, avec l’intelligence artificielle.

Galaxy AI devient encore plus intelligente et plus personnalisée

(Image credit: Samsung)

Comme pour la gamme Galaxy S24, le S25 met l'accent sur l'IA Galaxy, avec une ambition redoublée en 2025 d'améliorer ces fonctionnalités et leur portée.

Tout commence avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, doté de 12 Go de RAM et d’un cœur dédié aux tâches d’IA, appelé Personal Data Engine.

L'idée est qu'à l'intérieur des S25, S25 Plus et S25 Ultra se trouve un cœur capable de gérer les tâches d'IA et de créer une sorte de modèle linguistique personnalisé. Ce modèle peut apprendre les habitudes de l’utilisateur ainsi que ses autres appareils pour offrir une IA utile – sous forme de Bixby, Gemini ou de la nouvelle fonctionnalité Now Brief – capable d’aider à accomplir les tâches plus rapidement ou même à les réaliser automatiquement.

Samsung veut que ses appareils fassent davantage, non seulement avec le dernier smartphone Galaxy, mais aussi avec d'autres appareils de l’écosystème, comme une bague Galaxy, une montre ou même un appareil électroménager connecté. L’idée est, par exemple, que votre téléviseur puisse s’éteindre automatiquement lorsque votre montre signale à votre téléphone que vous êtes endormi, ou que l'appareil puisse suggérer un mode veille pour vous inciter à poser votre téléphone et stopper le défilement sans fin sur TikTok.

Le Galaxy S25 Ultra a l'ambition de proposer une formule complète

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

L’annonce matérielle phare de Galaxy Unpacked est le Samsung Galaxy S25 Ultra, le nouveau fleuron impressionnant et ambitieux de Samsung.

À première vue, il ne semble pas très différent de son prédécesseur, mais certains changements de design méritent d’être mentionnés. D’abord, les anneaux des caméras sont plus audacieux, ressemblant davantage à ceux du Galaxy Z Fold 6, et sont désormais uniformes sur toute la gamme Galaxy S25. L’écran du S25 Ultra est légèrement plus grand que celui du S24 Ultra, passant de 6,8 à 6,9 pouces grâce à une réduction de 15 % de la taille des bordures.

Le S25 Ultra est également plus fin que son prédécesseur, avec un poids réduit de 15 g, mais la différence la plus notable concerne les coins, désormais arrondis plutôt que pointus (de quoi ravir les fans d’iPhone).

Sous le capot, ce nouveau fleuron embarque une version For Galaxy du processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, plus puissant que le Snapdragon 8 Gen 3 du S24 Ultra, offrant de meilleures performances pour le gaming et l’intelligence artificielle. Le S25 Ultra dispose également d’une chambre de refroidissement vapeur plus grande que celle de son prédécesseur et permet un accès instantané à de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI, comme Now Brief et Audio Eraser.

Pour un premier aperçu de ce prétendant au titre de meilleur smartphone Android, découvrez notre test du Samsung Galaxy S25 Ultra. À vous de jouer, Google et Apple !

@techradar Meet the Samsung Galaxy S25 Plus: same great design, beware chip and more AI! ♬ original sound - TechRadar

Les Galaxy S25 et S25 Plus offrent un meilleur rapport qualité-prix

(Image credit: Philip Berne / Future)

Comparées à l’Ultra, les nouvelles versions standard de cette année ne sont pas particulièrement révolutionnaires, mais elles surpassent objectivement leurs prédécesseurs et proposent une série d’améliorations tournées vers l’avenir.

Côté design, on retrouve les mêmes élégants anneaux de caméra que sur le Galaxy S25 Ultra. Les Galaxy S25 et S25 Plus sont également 7 % plus fins que les modèles de l’année dernière.

La grande nouveauté pour ces deux téléphones réside dans la capacité de RAM : elle passe de 8 Go à 12 Go, alignant ainsi les deux modèles sur le S25 Ultra. De plus, les trois nouveaux appareils partagent le même chipset Snapdragon 8 Elite. Cette année, il n’y aura pas de distinction Qualcomm/Exynos, une nouvelle qui réjouira sans doute les acheteurs européens.

Parmi les autres améliorations matérielles du S25, on trouve une chambre de refroidissement à vapeur plus grande, idéale pour des performances de jeu optimisées grâce au chipset 8 Elite. Sur le plan logiciel, on bénéficiera d’un accès immédiat à de nouvelles fonctionnalités Galaxy basées sur l’IA, telles que Now Brief et Audio Eraser.

Pour un premier aperçu de ces deux appareils, consultez nos articles : test du Samsung Galaxy S25 et test du Samsung Galaxy S25 Plus.

Le Galaxy S25 Edge est officiel, et il est incroyablement fin

(Image credit: Future)

Alors que les rumeurs de téléphone tournaient autour de l’iPhone 17 Air depuis un moment, Samsung a devancé le géant de Cupertino. Tout comme pour le Galaxy Ring dévoilé lors de l’Unpacked de janvier 2024, Samsung a conclu cette année avec un aperçu d’un smartphone ultra-fin.

Le Galaxy S25 Edge révèle différents composants empilés dans une construction incroyablement fine, tout en promettant les capacités de l’IA Galaxy, à l’image du reste de la gamme S25, dans un design ultra-léger. Vu de loin lors de l’événement Unpacked, l’appareil impressionne par sa finesse tout en laissant de la place pour une caméra principale en relief et des côtés en titane mat.

Bien sûr, seuls un nom et un rapide aperçu ont été officialisés. Dès que Samsung fournira plus d’informations sur le Galaxy S25 Edge, cela sera mis à jour.

Nous avons eu un nouvel aperçu du casque Project Moohan de Samsung et Google

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Google et Samsung ont officiellement dévoilé le casque de réalité mixte Android XR « Project Moohan » en décembre 2024, mais un Unpacked sans une petite annonce serait incomplet, non ? Il ne s’agissait que d’une brève mention, mais Samsung a effectivement présenté un nouvel aperçu de ce casque à venir.

Les deux marques continuent de collaborer sur la plateforme Android XR ainsi que sur un casque conçu pour offrir une gamme complète d’expériences XR avec suivi des yeux et des mains. Samsung a de nouveau confirmé que le casque était en développement, bien qu’aucune information concrète supplémentaire n’ait été partagée, si ce n’est qu’il s’intégrera parfaitement à l’écosystème Samsung existant.

Par ailleurs, dans une interview accordée à Bloomberg, TM Roh de Samsung a confirmé que la marque travaillait également sur des lunettes connectées avec Google, les deux entreprises ayant pour objectif de les commercialiser dès qu’elles seront prêtes. Il est clair que l’AR, la XR et les lunettes intelligentes continuent de monter en puissance.

Vous obtiendrez 6 mois de Gemini Advanced avec un S25, un S25 Plus ou un S25 Ultra

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Dans le cadre de l’événement Galaxy Unpacked, Samsung a mis en avant plusieurs nouvelles fonctionnalités Gemini, et il est normal que les acheteurs des Galaxy S25, S25 Plus ou S25 Ultra bénéficient d’un petit cadeau. Avec l’achat du dernier modèle phare de Samsung, une offre de six mois d’abonnement à Gemini Advanced est incluse sans frais supplémentaires. Cela permettra d’exploiter pleinement toutes les capacités IA du téléphone sans se soucier des limitations.

Cette offre augmente également la valeur des Galaxy S25. Gemini Advanced coûte habituellement 19,99 $ par mois, ce qui représente une valeur d’environ 120 $ pour six mois (environ 115 euros).

Les appareils photo de la série S25 intègrent les meilleures caractéristiques de l'iPhone et du Pixel

(Image credit: Samsung)

La course pour le titre de meilleur photophone s'annonce serrée en 2025, avec Samsung dévoilant que sa gamme S25 bénéficiera de fonctionnalités puissantes, principalement observées jusqu'ici chez Apple et Google.

Parmi ces nouveautés, on retrouve la possibilité de filmer en mode log (idéal pour l'étalonnage des couleurs) et une version Samsung de la fonctionnalité Best Take des Pixel de Google, nommée Best Face. Parfaite pour les photos de groupe où quelqu'un ferme souvent les yeux au mauvais moment.

Pour les adeptes de la retouche et de l'étalonnage des photos, Samsung introduit aussi un équivalent des Styles Photographiques d'Apple. Cette option permet de choisir une image et de créer un filtre basé sur son rendu, avec des ajustements précis de la balance des blancs, de la saturation et du grain.

Une démonstration de Gemini Live a d’ailleurs montré un présentateur recevant des conseils d'édition photo d'un assistant IA en discutant d'une photo de son chien. Les clichés de nos amis à quatre pattes n'auront plus jamais une mauvaise composition.

L'écosystème SmartThings de Samsung se dote de nouveaux outils d'IA

(Image credit: Samsung)

Bien que cela n'ait pas occupé une grande partie de la conférence, SmartThings a eu son moment de gloire avec l'annonce officielle d'une nouvelle technologie de détection ambiante et des outils de cartographie par IA générative pour personnaliser la maison connectée, le tout sous la bannière de l'IA domestique.

La détection ambiante est sans doute la fonctionnalité la plus excitante. Pour la première fois, une technologie basée sur des capteurs sera déployée dans tout l'écosystème, permettant à vos appareils connectés de détecter votre emplacement et vos activités, tout en optimisant l’environnement en conséquence.

En train de faire des pompes ? Votre réfrigérateur pourrait bien vous observer, prêt à donner des conseils personnalisés pour améliorer votre posture ou ajuster la durée de votre entraînement.

Quant à la deuxième mise à jour, elle semble moins spectaculaire, mais elle s'inscrit dans l'amélioration de la détection ambiante. Le nouvel outil Gen AI Map View permettra de photographier et d’importer vos meubles dans Map View, afin que l'IA domestique identifie non seulement leur emplacement, mais aussi leur nature. Bien que cela soit déjà possible avec l'aspirateur robot Bespoke JetBot Combo AI, Gen AI Map View offrira un niveau de personnalisation et de détail encore plus avancé.

Avec des discussions sur l'intégration prochaine de dispositifs comme le Samsung Galaxy Ring ou le SmartTag 2 dans l’écosystème SmartThings, il est facile d'imaginer à quel point les maisons intelligentes Samsung pourraient devenir performantes.

Ces technologies, détection ambiante et Gen AI Map View, devraient être déployées progressivement en 2025 et 2026.

Il pourrait y avoir un téléphone à trois volets à l'avenir

(Image credit: Future)

Avant de conclure la conférence avec le Galaxy S25 Edge, Samsung a dévoilé ce qui ressemblait à une feuille de route incluant un smartphone pliable à trois volets.

Samsung n'a pas donné plus de détails, mais cela indique probablement la direction prise par sa gamme de smartphones pliables. Après les modèles Flip et Fold, il faudra un nouveau format pour faire avancer la catégorie et proposer quelque chose de véritablement innovant. Le format tri-volet semble être cette nouveauté, et Samsung pourrait le commercialiser plus tôt que prévu.

