Project Moohan : Google et Samsung présentent le futur de la réalité mixte

Après une longue attente et de nombreuses collaborations en coulisses, Google et Samsung ont enfin dévoilé la plateforme Android XR de Google ainsi que le premier matériel qui l’utilisera : Project Moohan, le casque de réalité mixte de Samsung.

En voyant la photo du nouveau casque Project Moohan, difficile de ne pas faire un double-take : il ressemble à un mélange entre l’ancien casque Daydream VR de Google et les lunettes haut de gamme Vision Pro d’Apple.

La plateforme et le casque ont été présentés comme un kit de développement aujourd’hui, le 12 décembre. Le duo a également évoqué des lunettes AR, bien qu’aucune date de disponibilité pour les consommateurs n’ait été annoncée. Le casque Project Moohan de Samsung, quant à lui, est une autre histoire : Google et Samsung ont indiqué lors d’une présentation la semaine dernière que « les premiers produits basés sur cette plateforme seront lancés en 2025 ».

Ce projet marque une étape importante pour Samsung et Google, qui ont chacun connu des expériences variées, voire des engagements à long terme, dans le domaine des casques VR, AR et de réalité mixte. L’engagement de Samsung jusqu’à présent n’avait jamais vraiment égalé celui de Google, qui avait lancé les Google Glass pour finalement abandonner le projet presque dix ans plus tard.

Cet échec n’a visiblement pas découragé Google. « Comme beaucoup, nous avons fait quelques tentatives [...] et même si la vision était correcte, la technologie n’était pas tout à fait prête », a déclaré Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google. « Mais, ce qui est important, c’est que nous n’avons jamais cessé de travailler dessus. »

Pour Google, le point de bascule a été l’intelligence artificielle et l’arrivée de Gemini. Android XR est ainsi présenté comme « la première plateforme entièrement conçue pour l’ère de Gemini », a ajouté Sameer Samat.

Les lunettes AR intelligentes arrivent aussi, mais aucun calendrier n'a été fixé (Image credit: Google)

Samsung et Google décrivent Project Moohan comme un casque capable d’offrir toute la gamme des expériences XR, allant de l’immersion complète à la réalité mixte. Cela semble logique quand on sait que « Moohan » signifie « infini » en coréen. Le casque intègre un suivi des yeux et des mains, et répondra aux commandes vocales.

Gemini, la plateforme d’intelligence artificielle générative de Google, sera au cœur du système AR de Google. « Gemini verra ce que vous voyez et entendra ce que vous entendez », a précisé l’entreprise. Cela contraste avec le Vision Pro d’Apple qui, bien qu’il intègre Siri, ne possède pas encore ce niveau de perception (Siri avec l’intelligence visuelle de l’iPhone 16 s’en approche à mi-chemin).

Samsung reste cependant discret sur les spécifications principales du Project Moohan, refusant de donner des détails sur le prix, le poids, l’emplacement des batteries ou la technologie d’imagerie, si ce n’est qu’elle sera « haute résolution ». Les photos et vidéos montrent un casque principalement gris avec un bandeau unique et un support en mousse (?) autour de l’arrière de la tête (il pourrait y avoir une batterie à cet endroit), ainsi qu’une façade en verre entourée d’un fin contour chromé.

Ce que l’on sait, c’est que la puce qui alimente Project Moohan provient du troisième partenaire de ce projet : Qualcomm. Samsung n’a pas précisé quelle puce sera utilisée, mais il semble probable que ce soit le Snapdragon XR2 de dernière génération.

L'interface Android XR de Google Photos. Notez que vous pouvez étendre vos photos en mode immersion (Image credit: Google)

Android XR offrira une expérience visuelle à l’intérieur de Moohan, similaire à ce que l’on retrouve dans les casques Vision Pro d’Apple ou Quest de Meta. Dans les vidéos, des écrans d’applications flottants entourent l’utilisateur de Project Moohan, qui peut les déplacer en les pinçant ou en les attrapant.

Selon Sameer Samat, Android XR mettra l’accent sur la personnalisation, l’immersion, les interactions naturelles multimodales avec l’intelligence artificielle et « une collaboration ouverte avec les communautés XR existantes ». Toutefois, Google n’a pas précisé si Android XR serait open source.

Google travaille également à s’assurer que ses applications natives, comme Gmail, Maps, Google TV et YouTube, soient prêtes pour Android XR. Une démonstration a illustré comment YouTube pourrait offrir une expérience de visionnage immersive.

Bien que les vidéos de démonstration se concentrent principalement sur les contrôles gestuels, la plateforme inclura des contrôleurs, et Android XR sera compatible avec des périphériques d’entrée similaires à l’avenir.

L'interface Android XR pour Google TV (Image credit: Google)

En parlant d’autres dispositifs, un aperçu des lunettes AR de Samsung a également été présenté. Dans la vidéo, elles ressemblent à des lunettes connectées comme les Ray-Ban Meta smart glasses (et peut-être plus petites que les Meta Orion). Lors de la démonstration, l’utilisateur pouvait interagir avec Gemini intégré pour demander des directions, et les affichages intégrés projetaient des instructions détaillées de Google Maps. Aucune date de sortie pour ces lunettes AR n’a été communiquée.

Lors d’un échange sur Android XR et Project Moohan, Kihwan Kim, vice-président exécutif et responsable du groupe de R&D en logiciel immersif chez Samsung, a déclaré : « Ce n’est que le début de notre aventure pour créer un écosystème XR complet [...] nous voulons permettre aux utilisateurs d’enrichir leur quotidien de manière totalement nouvelle et incroyablement immersive. Les possibilités sont infinies, et nous ne faisons que commencer. »

Apparemment, ces lunettes AR fonctionneront également comme des lunettes de soleil. (Image credit: Google)

À partir d’aujourd’hui, les développeurs pourront se procurer ces casques, ainsi que les nouvelles API et un émulateur qui leur permettront de créer et de porter des applications vers les nouvelles expériences Android XR. Ils suivront les traces d’un groupe de partenaires prestigieux qui ont déjà commencé à adapter leurs applications et services à ce système. Parmi eux figurent Major League Baseball, Calm, Adobe, AmazeVR concerts, Naver et Mirrorscape.

Project Moohan et les lunettes AR ne sont qu’un rappel de plus que 2025 pourrait bien être l’année où la réalité mixte se démocratise… peut-être.

YouTube semble prêt pour Android XR et Project Moohan (Image credit: Google)

