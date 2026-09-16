Le mystérieux casque VR de Meta vient de fuiter — et il ressemble enfin au successeur du Quest Pro tant attendu

Meta Connect 2026 approche rapidement et une grosse surprise matérielle semble avoir été dévoilée en avance — par Meta elle-même. Ce premier aperçu officiel du projet baptisé Project Phoenix laisse entrevoir le successeur au Meta Quest Pro attendu depuis longtemps.

La fuite a été repérée par Luna, spécialiste bien connu des informations concernant Meta, qui a découvert un casque encore jamais vu dans le dernier firmware Horizon OS destiné aux verres correcteurs. L’image montre uniquement la manière dont les verres s’insèrent dans le nouveau design, ce qui empêche d’observer l’appareil dans son intégralité, mais l’expression « lunettes XR » paraît presque plus adaptée que « casque XR ».

La partie frontale semble en effet extrêmement fine. Elle n’atteint évidemment pas encore le niveau des Ray-Ban Meta, mais paraît bien moins épaisse que celle des Meta Quest 3 et Quest 3S. Aucune sangle de tête n’est visible non plus : l’unité d’affichage semble maintenue par des branches reposant derrière les oreilles.

First official visuals of Meta's Project Phoenix, found in the HorizonOS Prescription Lens firmware package! pic.twitter.com/YmN0SCJNCDSeptember 10, 2026

Cette fuite semble confirmer les rumeurs selon lesquelles Meta travaille sur un casque extrêmement léger. La batterie et une partie importante de la puissance de calcul seraient déplacées dans un boîtier externe, une hypothèse également suggérée par le câble visible au bout de l’une des branches de l’appareil.

Comme toujours, une fuite doit être considérée avec prudence. Dans ce cas précis, une partie des informations provient néanmoins directement de logiciels Meta, ce qui rend l’existence de ce design beaucoup plus crédible.

Après un début d’année 2026 assez décevant pour la VR, un lancement de ce type pourrait au moins en partie relancer l’intérêt du marché.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le casque tant attendu

Installer la batterie d’un appareil XR dans un boîtier externe n’a rien de nouveau. Y déplacer également une partie de la puissance de calcul est beaucoup plus rare. Les lunettes Xreal Aura utilisent une approche de ce type et montrent à quel point le principe peut être efficace.

Extraire autant de composants que possible du casque permet de réduire fortement son poids. Et puisque le câble mène à un boîtier placé dans une poche plutôt qu’à un PC ou une console, la liberté de mouvement reste bien supérieure à celle d’un casque filaire traditionnel.

Le résultat pourrait donc combiner puissance, confort et mobilité. Project Phoenix semble néanmoins rester davantage un casque que de véritables lunettes, ce qui ne le destine probablement pas à une utilisation normale dans la rue.

Pour le jeu et le divertissement, d’autres critères devront évidemment entrer en ligne de compte : puissance de traitement, qualité des écrans ou encore catalogue de contenus. Cette architecture paraît en revanche particulièrement intéressante pour la productivité.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Des semaines entières de travail réalisées dans des environnements XR ont déjà montré à quel point les casques actuels deviennent inconfortables sur de longues périodes. Quelques heures restent supportables, voire une journée ponctuelle, mais huit heures par jour pendant cinq jours consécutifs deviennent vite difficiles.

Le modèle le plus léger testé jusqu’ici dans ce type d’usage est le Samsung Galaxy XR, qui pèse 545 g. Si Meta parvient à descendre autour de 200 g ou moins, Project Phoenix pourrait devenir beaucoup plus réaliste pour une utilisation pendant une journée entière. Un casque aussi léger serait également simple à glisser dans un sac afin de travailler en XR en déplacement ou de regarder un film sur un écran virtuel géant.

C’est précisément pour cette raison qu’un casque XR ultra-léger est attendu depuis longtemps. Les Xreal Aura s’en approchent, mais leur format lunettes limite leur champ de vision par rapport à un véritable casque, ce qui réduit l’espace virtuel disponible pour afficher plusieurs fenêtres.

Il ne manquerait plus qu’une fonction permettant d’afficher directement l’écran d’un smartphone via USB-C, comme sur les Xreal Aura, pour que le concept devienne extrêmement séduisant — à condition, évidemment, que son prix reste raisonnable.

La réponse devrait arriver lors de Meta Connect. Le 23 septembre 2026 n’est plus très loin.