Meta Quest Pro 2 : tout ce que nous savons sur le concurrent de l'Apple Vision Pro

Le Meta Quest 3 a peut-être moins d'un an, mais Meta semble travailler sur quelques suites. Des fuites et des rumeurs indiquent l'existence d'un Meta Quest 3 Lite - une version moins chère du Meta Quest 3 - et d'un Meta Quest Pro 2 - une suite au Meta Quest Pro haut de gamme.

Le Meta Quest Pro original ne semble pas avoir été très populaire - comme en témoigne le fait que son prix a été réduit d'un tiers moins de six mois après son lancement - mais l'Apple Vision Pro semble avoir alimenté une renaissance du matériel VR autonome haut de gamme. Cela signifie que nous aurons un casque Samsung XR (développé en partenariat avec Google), et très probablement une sorte de Meta Quest Pro 2.

Bien qu'une fuite ait suggéré que le Meta Quest Pro 2 avait été retardé - après que Meta ait annulé un projet qui, selon la fuite, devait être le prochain Quest Pro - il y a plus d'une preuve que l'appareil est en route. Voici toutes les preuves, ainsi que tout ce que vous devez savoir sur le Meta Quest Pro 2 - y compris notre point de vue, et les fonctionnalités que nous aimerions le plus voir arriver.

Meta Quest Pro 2 : Prix

Comme le Meta Quest Pro 2 n'a pas été annoncé, nous ne savons pas exactement combien il coûtera, mais nous nous attendons à ce qu'il soit au moins aussi cher que l'original qui a été lancé à 1 799 €.

(Image credit: Meta)

Le Meta Quest Pro a fait l'objet d'une réduction permanente à 1 199,99 € cinq mois après son lancement, mais nous pensons qu'il s'agissait d'une tentative de Meta de donner un coup de pouce aux ventes du Quest Pro, plutôt qu'une indication du coût réel du casque. Nous nous attendons donc à ce que ce casque soit beaucoup moins cher que le Quest Pro 2.

De plus, étant donné que l'appareil devrait être plus un concurrent de l'Apple Vision Pro - qui coûte 3 500 $ ou environ 2 250 € - avec des spécifications puissantes, des panneaux OLED fabriqués par LG, et pourrait se vanter de capacités de réalité mixte de nouvelle génération, il y a de fortes chances qu'il coûte plus cher que son prédécesseur.

Nous nous attendons donc à ce que son prix avoisine les 2 000 €. Avec le temps, et au fur et à mesure des fuites sur le matériel, nous devrions commencer à avoir une meilleure idée de son prix - bien que, comme toujours, nous ne saurons pas avec certitude combien il coûtera jusqu'à ce que Meta le dise officiellement.

Meta Quest 3 (Image credit: Meta)

Meta n'a pas encore annoncé le Quest Pro 2 - ni même fait de teasing. Compte tenu de son calendrier de sortie habituel, cela signifie que nous ne verrons probablement pas un modèle Pro avant octobre 2025. En effet, Meta aurait annoncé l'appareil lors du Meta Connect de cette année, en septembre/octobre 2024, puis l'aurait lancé lors de l'événement de l'année suivante, comme il l'a fait avec le Quest Pro et le Quest 3 originaux.

Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles le lancement pourrait avoir lieu plus tôt ou plus tard. En ce qui concerne la date de sortie plus tardive, nous avons la rumeur de la Meta Quest 3 Lite - une version moins chère de la Meta Quest 3. Meta pourrait vouloir sortir ce modèle abordable le plus tôt possible, ce qui signifie qu'il pourrait avoir besoin d'un créneau de sortie qui aurait pu être utilisé par la Quest Pro 2.

Il se peut aussi que Meta veuille sortir un modèle haut de gamme le plus rapidement possible afin de ne pas laisser l'Apple Vision Pro et d'autres casques comme le Samsung XR s'emparer du marché de la RV haut de gamme. Si c'est le cas, Meta pourrait renoncer à sa stratégie habituelle d'annonce puis de lancement et sortir le casque plus tard dans l'année - ou l'annoncer au Connect 2024 puis le lancer début 2025 plutôt qu'un an plus tard, fin 2025, comme c'est habituellement le cas.

Ces spéculations supposent qu'un Meta Quest Pro 2 est en route - bien que Meta ait fortement suggéré qu'un autre modèle Pro viendrait à l'avenir ; nous devrons juste attendre et voir ce qu'il y a dans sa manche.

Meta Quest Pro 2 : Caractéristiques

Si l'on se réfère à l'annonce par LG et Meta de leur partenariat officiel visant à équiper les futurs casques Meta VR d'écrans OLED, il est probable que le Meta Quest Pro 2 soit équipé d'écrans OLED. Bien que ce type d'écrans soit généralement coûteux, le Quest Pro 2 devrait être un modèle haut de gamme (avec un prix élevé), et le fait de disposer d'écrans OLED le mettrait sur un pied d'égalité avec d'autres produits XR haut de gamme tels que l'Apple Vision Pro.

(Image credit: Qualcomm)

Il est également probable que le Meta Quest Pro 2 soit équipé d'un chipset Snapdragon XR2 Plus Gen 2 - le successeur du Gen 1 utilisé par le Quest Pro. S'il est lancé plus tard, nous pensons qu'il sera équipé d'un modèle Gen 3 qui n'a pas encore été annoncé.

Bien que les rumeurs n'aient pas révélé d'autres spécifications, nous supposons également que l'appareil sera doté d'une réalité mixte en couleur comme les Quest 3 et Quest Pro de Meta - bien que dans l'idéal, le transfert soit de meilleure qualité que ces deux appareils (ou du moins, meilleur que la réalité mixte plutôt médiocre du Quest Pro).

En outre, nous prévoyons que l'appareil ait des spécifications au moins aussi bonnes que celles de son prédécesseur. En d'autres termes, nous pensons que le Quest Pro 2 de base sera équipé de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d'une batterie d'une autonomie minimale de deux heures.

Meta Quest Pro 2 : Ce que nous voulons voir

Nous avons déjà souligné en profondeur ce que nous attendons du Meta Quest Pro 2 - à savoir l'abandon de l'eye-tracking et son remplacement par quatre fonctionnalités différentes. Mais nous allons récapituler certains de ces points ici, et en faire quelques nouveaux sur les choses que nous voulons voir dans le Quest Pro 2.

Un meilleur passage de la réalité mixte, plus d'applications de divertissement et des écrans OLED 4K contribueraient grandement à faire du Meta Quest Pro 2 un concurrent du Vision Pro - nous espérons donc les voir sur le Quest Pro 2.

L'Eye-tracking pourrait également être utile, mais Meta doit vraiment prouver qu'il en vaut la peine. Jusqu'à présent, chaque exemple de cette technologie ressemble à une démo technique coûteuse pour une fonction qui est intéressante, mais pas très utile.

Ce que nous attendons du prochain Quest Pro (Image credit: Meta)

Ignorant les spécifications et le design pour une seconde, notre espoir le plus important est que le Quest Pro 2 ne soit pas aussi prohibitif que l'Apple Vision Pro. Bien que le Vision Pro soit excellent, 3500$ est un prix trop élevé, même pour un casque VR haut de gamme, si l'on considère les réalités de l'utilisation et de la fréquence d'utilisation de l'appareil. Idéalement, le Quest Pro 2 devrait coûter au maximum 2 000 €, mais tant que nous n'en saurons pas plus sur ses caractéristiques, nous ne saurons pas si notre demande est réaliste.

Enfin, nous espérons que l'appareil soit léger, peut-être avec une batterie amovible comme celle du HTC Vive XR Elite. Cela permettrait à quelqu'un qui veut travailler à son bureau ou s'asseoir et regarder un film en RV de porter un appareil beaucoup plus léger pendant une période prolongée (à condition d'être à proximité d'une source d'alimentation). Sinon, ils peuvent brancher la batterie et profiter d'une expérience VR autonome typique - pour nous, c'est une solution gagnant-gagnant.