Casque Samsung XR/VR - tout ce que nous savons jusqu'à présent et ce que nous voulons voir

Il est désormais confirmé qu'un nouveau casque XR/VR de Samsung est en développement, fruit d'une collaboration avec Google. Cependant, de nombreux détails concernant le produit XR (XR, ou réalité étendue, englobe la réalité virtuelle, augmentée et mixte) restent encore mystérieux.

Ce prétendu rival de l'Apple Vision Pro (un casque XR d'Apple) devrait présenter des spécifications impressionnantes – Qualcomm a confirmé que son nouveau chipset Snapdragon XR2 Plus Gen 2 serait intégré dans le casque, et il est probable que des écrans fabriqués par Samsung Display y figurent également. Il devrait également afficher un prix tout aussi premium. Malheureusement, tant que Samsung ne communiquera pas officiellement, on ne saura pas exactement combien il coûtera, ni quand il sera disponible.

On espère ne pas attendre beaucoup plus longtemps pour découvrir le casque XR de Samsung, les dernières rumeurs indiquant un lancement prévu pour cette année – il avait été suggéré auparavant que le casque VR de Samsung pourrait être lancé en même temps que le Galaxy Z Flip 6, lui aussi attendu pour le second semestre 2024 selon les rumeurs.

Ci-dessous, on a rassemblé des fuites de ce type, les quelques bribes d'informations officielles dont on dispose, ainsi que notre connaissance de l'industrie pour vous guider à travers le potentiel prix, la date de sortie, et les spécifications du casque XR/VR de Samsung. On a également souligné quelques-unes des fonctionnalités que l'on aimerait voir lorsque celui-ci sera finalement présenté au public.

Casque Samsung XR/VR : Prix

Le Samsung Gear VR avec lequel il fallait un téléphone pour le faire fonctionner (Image credit: samsung)

On ne saura pas combien coûtera le nouveau casque VR de Samsung et Google avant que le dispositif ne soit officiellement annoncé, mais la plupart des rumeurs suggèrent qu'il proposera des spécifications premium – donc, attendez-vous à un prix premium.

Certains rapports préliminaires suggéraient que Samsung envisageait quelque chose dans la gamme des 1 000 € (à l'instar du Meta Quest Pro) bien que ses plans aient pu changer. Après la révélation de l'Apple Vision Pro, on pense que Samsung a retardé le dispositif, probablement pour en faire un meilleur rival du Vision Pro aux yeux de Samsung – le Vision Pro est impressionnant, comme vous pouvez le découvrir dans notre avis sur l'Apple Vision Pro.

Si c'est le cas, le gadget VR pourrait non seulement se rapprocher des spécifications du Vision Pro mais pourrait aussi adopter le prix de départ du Vision Pro de 3 499 $ (environ 2 250 €), ou quelque chose d'approchant.

Comme pour son prix, on ne sait rien de concret sur la date de sortie du prochain casque VR de Samsung. Mais quelques signes pointent vers une annonce en 2024 – sinon une sortie en 2024.

Tout d'abord, il y a eu le teaser révélé par Samsung en février 2023, lorsqu'il a annoncé s'associer avec Google pour développer un casque XR. Aucune date n'a été fixée pour plus d'informations, mais Samsung n'aurait probablement pas fait cette annonce si le projet était encore loin d'être terminé. Habituellement, une révélation plus complète a lieu environ un an après le teaser – donc aux alentours de février 2024.

Il y a eu une rumeur selon laquelle le projet de casque VR de Samsung a été retardé après l'annonce du Vision Pro, bien que la source maintienne que le casque arriverait toujours en 2024 – juste au milieu ou à la fin de 2024, plutôt qu'en février.

Le teaser du casque XR au Samsung Unpacked 2023 (Image credit: Samsung)

Puis, il y a l'annonce du chipset Snapdragon XR2 Plus Gen 2 par Qualcomm. Qualcomm était désireux de souligner Samsung et Google comme partenaires qui utiliseraient le chipset.

Il serait étrange de mettre en avant ces partenaires si leur casque était encore à un an ou plus de son lancement. Ces partenaires auraient peut-être préféré travailler avec une puce de nouvelle génération plus récente, si le casque XR/VR était prévu pour 2025 ou plus tard. Cela indiquerait donc à nouveau une révélation en 2024, sinon une date précise cette année.

Enfin, il y a également eu des suggestions de plusieurs sources selon lesquelles le casque VR de Samsung pourrait arriver en même temps que le Galaxy Z Flip 6 – le téléphone pliable de Samsung qui doit également arriver en 2024. Un lancement du casque XR de Samsung pour le second semestre de 2024 semble donc probable, mais il faudra attendre et voir.

Casque Samsung XR/VR : Caractéristiques

Une grande partie des spécifications du nouveau casque VR de Samsung reste un mystère. Nous pouvons supposer qu'il utilisera des écrans fabriqués par Samsung (il serait étonnant que Samsung utilise des écrans de l'un de ses concurrents), mais le type de technologie d'affichage (par exemple, QLED, OLED ou LCD), la résolution et la taille sont encore inconnus.

Nous ne savons pas non plus quelle sera la taille de la batterie, ni l'espace de stockage, ni la mémoire vive. Nous ne savons pas non plus quel design il adoptera - ressemblera-t-il au Vision Pro avec un écran externe, comme le Meta Quest 3 ou le Quest Pro, ou à quelque chose de tout à fait nouveau ?

(Image credit: Qualcomm)

Mais nous savons une chose. Il fonctionnera (comme nous l'avions prédit) sur une toute nouvelle puce Snapdragon XR2 Plus Gen 2 de Qualcomm - une version mise à jour de la puce utilisée par le Meta Quest Pro, et légèrement plus puissante que la XR2 Gen 2 trouvée dans le Meta Quest 3.

Le résultat est que cette plateforme peut désormais prendre en charge deux écrans à une résolution de 4,3K fonctionnant jusqu'à 90 images par seconde. Elle peut également gérer plus de 12 entrées de caméra distinctes sur lesquelles les casques VR s'appuieront pour le suivi - y compris les contrôleurs, les objets dans l'espace et les mouvements du visage - et elle dispose de capacités d'IA plus avancées, de performances de GPU 2,5 fois supérieures et du Wi-Fi 7 (ainsi que 6 et 6E).

Ce que nous attendons du nouveau casque Samsung XR/VR

1. Le casque XR/VR de Samsung fonctionnant sous le système d'exploitation Quest

Nous aimerions voir les meilleures applications Quest sur le casque VR de Samsung (Image credit: Meta)

Ceci reste très hypothétique. Avec Google et Samsung déjà en collaboration sur le projet, il est peu probable qu'ils souhaitent intégrer un troisième acteur – surtout si ce casque est destiné à concurrencer le matériel d'Apple et de Meta.

Mais la plateforme Quest est simplement excellente ; de loin la meilleure que nous ayons vue sur les casques VR autonomes. Elle est épurée, riche en fonctionnalités, et abrite la meilleure bibliothèque de jeux et d'applications VR disponibles. La seule plateforme qui pourrait éventuellement la surpasser est Steam, mais seulement pour ceux qui souhaitent être reliés à un PC.

En s'associant avec Meta, le casque de Samsung bénéficierait de tous ces avantages, et Meta aurait l'opportunité d'établir son OS comme le Windows ou l'Android de l'espace informatique spatial – ce qui pourrait aider sa division Reality Labs à générer des revenus bien nécessaires en licenciant la plateforme à d'autres fabricants de casques.

2. Un prix (relativement) abordable

Le Quest 2 est le roi des casques VR, parce qu'il est abordable (Image credit: Shutterstock / Boumen Japet)

Jusqu'à présent, un seul casque VR grand public a rencontré un véritable succès : l'Oculus Quest 2. Le dispositif fabriqué par Meta a représenté la très grande majorité des ventes de casques VR au cours des dernières années (dépassant le total des ventes à vie de tous les précédents casques VR Oculus combinés en seulement cinq mois) et cela s'explique par une chose ; il est incroyablement bon marché.

D'autres facteurs (comme une pandémie qui a obligé tout le monde à rester à l'intérieur) ont probablement aidé un peu. Mais fondamentalement, obtenir un casque VR solide pour 249,99 € est une offre très attractive. Il pourrait être mieux en termes de spécifications mais il est plus que suffisant et offre un rapport qualité-prix nettement supérieur aux équipements PC-VR et aux autres casques autonomes qui coûtent plus de 1 000 € lorsque l'on prend tout en compte.

Le Quest Pro de Meta, le premier casque lancé après le Quest 2 et qui a un prix nettement plus premium de 1 199 € (il a été lancé à 1 799 €) semble s'être vendu significativement moins bien. Nous n'avons pas de chiffres exacts mais en utilisant les chiffres de l'enquête matérielle Steam pour décembre 2023, on peut voir que tandis que 37,87 % des joueurs VR sur Steam utilisent un Quest 2 (le rendant l'option la plus populaire, et plus du double du casque suivant) seulement 0,44 % utilisent un Quest Pro – soit environ 86 fois moins.

L'Apple Vision Pro est trop cher (Image credit: Apple)

En rendant son casque abordable, Samsung serait donc dans une situation gagnant-gagnant. Nous sommes gagnants car son casque n'est pas ridiculement cher comme l'Apple Vision Pro à 3 499 $ (environ 2 250 €). Samsung gagne parce que son casque a toutes les chances de se vendre très bien.

Nous devrons attendre de voir ce qui sera annoncé par Samsung, mais nous pensons que nous serons déçus en ce qui concerne le prix. Un facteur qui pourrait empêcher cet appareil de devenir l'un des meilleurs casques VR du marché.

3. Contrôleurs et espace pour les lunettes

Nous avons combiné deux petits points en un seul pour ce dernier "ce que nous voulons voir".

Le suivi des mains est intéressant, mais dans l'idéal, il s'agira d'une fonction optionnelle sur le prochain casque VR de Samsung, et non de la seule façon de l'utiliser, comme c'est le cas avec le Vision Pro.

La plupart des applications VR sont conçues pour les contrôleurs, et comme la plupart des casques sont désormais livrés avec des combinés dont la disposition des boutons est similaire, il est beaucoup plus facile de porter les logiciels sur différents systèmes.

Les manettes de Meta Quest 3 sont excellentes (Image credit: Meta)

Il reste encore des défis, mais si votre schéma de contrôle n'a pas besoin d'être réinventé, les développeurs nous ont dit que c'était un énorme gain de temps. Ainsi, avoir des contrôleurs avec cette disposition standard pourrait aider Samsung à obtenir une solide bibliothèque de jeux et d'applications sur son système en facilitant la tâche des développeurs pour apporter leur logiciel.

On aimerait également qu'il soit facile pour les porteurs de lunettes d'utiliser le nouveau casque VR de Samsung. La solution de lentilles sur ordonnance du Vision Pro est inutilement coûteuse lorsque des casques comme le Quest 2 et le Quest 3 proposent une solution intégrée gratuite pour le problème – un espaceur optionnel ou une manière d'étendre légèrement le casque pour qu'il soit plus éloigné de votre visage, laissant de la place pour les lunettes.

Idéalement, le casque VR de Samsung aurait également une solution gratuite et facile pour les porteurs de lunettes.