Lunettes AR de Meta : tout ce que l'on sait sur les lunettes AR intelligentes dotées d'IA

Après une poignée de rumeurs et de spéculations suggérant que Meta travaillait sur une paire de lunettes AR, la société a confirmé sans cérémonie que les lunettes AR Meta étaient en route, via une courte section à la fin d'un article de blog célébrant le 10e anniversaire de Reality Labs (la division à l'origine de sa technologie AR/VR).

Bien que l'on ne sache pas grand-chose à leur sujet, les lunettes ont été décrites comme un produit fusionnant le matériel XR de Meta et le logiciel Meta AI en cours de développement pour "offrir le meilleur des deux mondes" dans un ensemble élégant à porter sur soi.

Nous avons rassemblé toutes les fuites, les rumeurs et certaines de nos spéculations en un seul endroit afin que vous puissiez vous tenir au courant de tout ce que vous devez savoir sur les lunettes AR Meta qui ont été annoncées. Entrons dans le vif du sujet.

Lunettes AR de Meta : Prix

Cette section sera brève car il est difficile de prédire le prix d'une paire de lunettes de réalité augmentée Meta car nous en savons très peu à leur sujet - et aucune fuite n'a donné d'estimation approximative non plus.

Les lunettes intelligentes actuelles comme les Ray-Ban Meta Smart Glasses, ou les lunettes intelligentes Xreal Air 2 AR vous coûteront entre 300 et 500 € ; les spécifications annoncées par Meta, cependant, semblent plus avancées que ce que nous avons actuellement.

Les lunettes Meta pourraient coûter aussi cher que les Google Glass (Image credit: Future)

Ainsi, les lunettes AR de Meta pourraient coûter près de 1 500 dollars (environ 1 400 euros), ce qui correspond au prix de lancement des lunettes intelligentes Google Glass.

Un prix plus élevé semble plus probable étant donné la nouveauté des lunettes AR et le fait que Meta devra créer un matériel petit mais puissant pour les intégrer - une combinaison qui conduit généralement à des prix plus élevés.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Nous devrons attendre de voir les fuites et les révélations officielles à l'avenir.

Contrairement au prix, plusieurs fuites ont indiqué quand nous pourrions mettre la main sur les lunettes AR de Meta. Malheureusement, nous devrons peut-être attendre jusqu'en 2027.

C'est ce qui ressort d'une fuite de la feuille de route interne de Meta partagée par The Verge en mars 2023. Le document explique qu'une paire de lunettes précurseur avec un écran arrivera apparemment en 2025, et que de "vraies" lunettes intelligentes AR seront disponibles en 2027.

(Image credit: Meta)

En février 2024, Business Insider a cité des sources anonymes selon lesquelles une paire de véritables lunettes AR pourrait être présentée lors de la conférence Meta Connect de cette année. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elles seront lancées avant 2027. Bien que la conférence Connect mette l'accent sur les technologies Meta qui seront bientôt commercialisées, l'entreprise profite de l'occasion pour présenter des produits plus récents. Ainsi, sa démonstration du projet Orion (comme l'appellent ceux qui prétendent être au courant) pourrait être l'un de ces teasers du type "vous l'aurez quand il sera prêt".

Bien entendu, les fuites sont à prendre avec des pincettes. Meta pourrait avoir avancé la publication de ses spécifications ou l'avoir repoussée en fonction d'une multitude de facteurs technologiques - nous ne le saurons pas tant que Meta n'aura pas annoncé officiellement plus de détails. Le fait que Meta ait annoncé les spécifications suggère que leur publication est au moins une question de quand et non de si.

Lunettes AR de Meta : Caractéristiques

Nous n'avons rien entendu sur le matériel que vous trouverez dans les lunettes AR de Meta, mais nous avons quelques idées de ce que nous verrons probablement en nous basant sur la technologie et les partenariats existants de Meta.

Meta et LG ont récemment confirmé qu'ils allaient s'associer pour intégrer des écrans OLED aux casques de Meta, et nous pensons qu'il en sera de même pour les lunettes AR. Les écrans OLED sont présents dans d'autres lunettes intelligentes AR, il serait donc logique que Meta suive le mouvement.

En outre, nous pensons que les lunettes AR de Meta utiliseront un chipset Qualcomm Snapdragon, tout comme les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta. Actuellement, il s'agit de l'AR1 Gen 1, mais étant donné que les lunettes AR de Meta ne sont pas attendues avant 2027, il semble plus probable qu'elles soient alimentées par un chipset de nouvelle génération - soit un AR2 Gen 1, soit un AR1 Gen 2.

Les lunettes AR pourraient vous permettre de chasser les fantômes où que vous alliez (Image credit: Meta)

En ce qui concerne les fonctionnalités, Meta a déjà annoncé les deux principales : Les capacités AR et AI.

Ce que cela signifie concrètement reste à voir, mais imaginez des activités virtuelles telles que la possibilité d'organiser une jam AR Beat Saber où que vous alliez, un HUD interactif lorsque vous naviguez d'un endroit à un autre, ou des éléments interactifs que vous et d'autres utilisateurs pouvez voir et manipuler ensemble - que ce soit pour le travail ou le jeu.

En ce qui concerne l'IA, Meta nous donne un avant-goût de ce qui nous attend avec ses lunettes intelligentes actuelles. En effet, vous pouvez parler à l'IA Meta pour lui poser diverses questions et lui demander des conseils, tout comme vous pouvez le faire avec d'autres IA génératives, mais d'une manière plus conversationnelle, en utilisant votre voix.

Il dispose également d'une fonction unique, Look and Ask, qui est une combinaison de ChatGPT et de Google Lens. Vous pouvez ainsi lui demander de traduire un panneau que vous pouvez voir, une recette utilisant les ingrédients de votre réfrigérateur ou le nom d'une plante afin de savoir comment l'entretenir au mieux.

Les fonctions d'intelligence artificielle sont actuellement en version bêta, mais elles devraient être lancées prochainement. Bien qu'elles semblent un peu imparfaites pour l'instant, elles ne pourront que s'améliorer dans les années à venir, ce qui signifie que nous pourrions voir quelque chose de très impressionnant d'ici 2027, date à laquelle les spécifications de l'AR devraient arriver.

Lunettes AR de Meta : Ce que nous voulons voir

Un design épuré de type Ray-Ban

Le design des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta est superbe (Image credit: Meta)

Si les lunettes intelligentes de Meta ne sont pas extraordinaires à tous points de vue - nous y reviendrons plus bas -, elles sont pratiquement parfaites sur le plan du design. La forme classique de Ray-Ban est élégante, elles sont légères, super confortables à porter toute la journée, et l'étui de chargement n'est pas seulement pratique, il est aussi magnifique.

S'il est probable que Ray-Ban et Meta poursuivent leur partenariat pour développer de futures lunettes intelligentes - et par extension les lunettes AR annoncées - il n'y a aucune garantie. Mais si Meta lit ceci, nous espérons vraiment que vous continuerez à travailler avec Ray-Ban pour que vos futures lunettes aient le même aspect et la même sensation de haute qualité que nous avons appris à adorer.

Si le partenariat prend fin, nous aimerions que Meta s'inspire au moins de ce que Ray-Ban lui a appris pour maintenir le design à un niveau élevé.

Lentilles interchangeables

Nous voulons changer nos lentilles Meta ! (Image credit: Meta)

Si nous ne tarissons pas d'éloges sur le design des lunettes intelligentes de Meta, nous admettons qu'il y a un défaut que nous espérons voir amélioré dans les futurs modèles (comme les lunettes AR) : elles ont besoin de lentilles facilement interchangeables.

Si une belle paire de lunettes est parfaite pour vos vacances d'été, elle ne vous servira pas à grand-chose pendant les hivers sombres et maussades. Si nous pouvions facilement changer nos lunettes Meta de lunettes de soleil en verres transparents en fonction des besoins, nous les porterions beaucoup plus souvent - à l'heure actuelle, elles prennent la poussière la plupart des mois parce que le temps ne s'y prête pas.

À mesure que les lunettes deviennent plus intelligentes, plus utiles et plus chères (ce qui devrait être le cas des lunettes AR), elles doivent devenir un gadget que l'on peut porter tout au long de l'année, et pas seulement lorsque le soleil est au rendez-vous.

Des haut-parleurs pour s'extasier (en silence)

Ces écouteurs sont incroyables, Meta devrait prendre des notes. (Image credit: Future)

Sur le plan matériel, la principale amélioration que nous attendons des lunettes AR de Meta est l'amélioration des haut-parleurs. Actuellement, les haut-parleurs logés dans chaque branche des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta sont assez décevants - ils peuvent laisser échapper une bonne quantité de bruit, les basses sont pratiquement inexistantes et les performances sonores globales ne sont pas à la hauteur d'un simple casque supra-auriculaire.

Nous savons qu'il est difficile de trouver le bon équilibre avec les modèles à oreilles ouvertes. Mais lorsque nous sommes gâtés par des options comme le JBL SoundGear Sense, qui offre un son exceptionnel et permet d'entendre clairement le monde réel (nous oublions souvent que nous le portons), nous en venons à attendre beaucoup et à être déçus lorsque les gadgets ne sont pas à la hauteur.

L'appareil photo pourrait également être amélioré, mais nous pensons que les lunettes AR ne seront pas aussi axées sur la création de contenu que les lunettes intelligentes existantes de Meta - nous sommes donc moins préoccupés par la mise à niveau de cet aspect que par leurs capacités audio.