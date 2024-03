Meta Quest 3 Lite : une version plus abordable à découvrir

The Meta Quest 3

Le Meta Quest 3, ce casque de réalité virtuelle a un prix de départ non déraisonnable de 549,99 € - certainement bien en dessous des 3 499 $ (ou plus) que vous paierez pour l'Apple Vision Pro. Cependant, il semble qu'un casque Meta encore plus abordable soit en préparation.

Après avoir annoncé ce qu'on appelle le Meta Quest 3 Lite au début du mois, VR Panda (via Android Authority) a publié une photo de l'appareil sur les réseaux sociaux. Comme on pouvait s'y attendre, il ressemble beaucoup au Meta Quest 3.

Il y a cependant quelques différences : les caméras situées à l'extérieur de l'appareil ont apparemment été abandonnées, ce qui signifie probablement que les effets de réalité augmentée et tout type de contrôle de suivi de la main ne sont pas à l'ordre du jour.

L'équipe d'Android Authority estime que des économies supplémentaires pourraient être réalisées grâce à l'utilisation d'un processeur plus abordable. Il va certainement falloir faire des économies quelque part si Meta veut réussir à réduire de manière significative le prix du Quest 3.

AR/VR à moindre coût

😶‍🌫️still pancake? https://t.co/Kr1EmRRjpd pic.twitter.com/4zHpuqeXFzMarch 15, 2024 See more

Comme pour toutes les fuites, il convient d'être prudent avant de les prendre pour argent comptant. L'année dernière, nous avons entendu parler d'un appareil Meta Quest VR moins cher, mais il n'y a pas eu beaucoup de fuites et de rumeurs à ce sujet - et bien sûr, les plans des entreprises peuvent toujours changer lorsqu'il s'agit de lancer des gadgets.

L'absence de caméras intégrées serait une surprise, même si Meta essaie d'économiser sur les coûts de production. L'entreprise a déjà déclaré que la fonction passthrough serait probablement une "fonction standard" sur les futurs casques, alors faites-en ce que vous voulez.

Si vous souhaitez attacher à votre tête un appareil mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée, la différence entre Apple et Meta est assez nette, l'offre de la première société coûtant sept fois plus cher.

Le prix abordable est un argument de vente important pour Meta, et il semble que cet écart se creusera encore davantage avec le prochain appareil. Pour l'instant, rien n'indique quand le casque Meta Quest 3 Lite pourrait voir le jour.