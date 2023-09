Quest 4 Pro : Meta veut collaborer avec LG afin d’écraser le Vision Pro d'Apple

Au début de l'été, Apple dévoilait son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro . Ses caractéristiques nous ont impressionnés, la marque à la pomme se tournant résolument vers le futur . Toutefois, cette qualité a un prix. En effet, le coût du Vision Pro serait de 3 500 dollars. Cela semble être un problème pour le patron de Meta, Mark Zuckerberg, qui trouve le Vision Pro bien trop cher.

Meta veut donc concurrencer le Vision Pro d'Apple en proposant bientôt le Quest Pro 4, qui pourrait être le fruit d'une collaboration avec LG. Selon un récent rapport, le prix du casque qui en résultera serait d'environ 2 000 dollars. Le Meta Quest Pro pourrait ainsi utiliser des écrans LG, ainsi que d'autres pièces provenant de filiales de l'entreprise, telles que LG Innotek.

Meta : en attendant le Quest Pro 4, le Quest 3 arrive bientôt

En attendant, Meta pourrait lancer en 2024 un casque Quest d'entrée de gamme qui pourrait coûter moins de 200 dollars. Le Quest 2 se vend actuellement à 299 $, tandis que le Quest 3 à venir a été annoncé à 499 $. Avec son prochain casque, qui pourrait s'appeler le Meta Quest 4 Pro, le géant du numérique pourrait donc directement concurrencer le Vision Pro d'Apple, tout en proposant un prix bien inférieur.

Meta a affirmé que le Quest Pro serait un terrain d'essai pour les technologies VR innovantes, qui équiperont petit à petit ses produits grand public plus abordables. D'ailleurs, le fabricant ne laisse pas tomber ses anciens appareils. En effet, Meta vient de mettre à jour ses Quest 2 et Quest Pro, qui gagnent significativement en puissance .

Le Meta Quest 3, développé par Reality Labs, une division de Meta Platforms, a été présenté le 1ᵉʳ juin dernier. Le dernier casque VR de la marque devrait être officiellement lancé en octobre prochain, pour un prix de lancement de 569,99 € . Le Quest 3 serait plus léger et plus confortable que le Quest 2, avec un "profil plus fin de 40 %", selon Meta.