Meta met à jour ses casques VR, le Quest 2 et le Quest Pro gagnent en puissance

L'annonce du prochain casque de réalité mixte d'Apple en début du mois, le Vision Pro , relance la course aux casques VR. Mark Zuckerberg, patron de Meta, a donné son avis sur le casque d'Apple . Celui-ci serait décevant en raison de son prix élevé (près de 3500 dollars). En effet, le prochain casque VR de Meta, le Quest 3, a également été dévoilé . Celui-ci est bien plus abordable, avec un prix annoncé d'environ 500 euros. En attendant, Meta soigne le Quest 2.

Le Meta Quest 3 ne verra pas le jour avant septembre prochain. En attendant, Meta a promis une future mise à jour qui augmentera les performances du Quest 2 et du Quest Pro. Celle-ci devrait significativement prolonger la durée de vie opérationnelle des casques VR.

Meta enrichit également Horizon Worlds

Ainsi, à l'occasion de la mise à jour v55, le Quest 2 bénéficiera d'une augmentation de 19 % de la vitesse du GPU, tandis que les propriétaires du Quest Pro bénéficieront d'une augmentation de 11 %. De plus, selon Meta, les deux casques VR bénéficieront également d'une augmentation de 26 % de la puissance du processeur.

Meta affirme que ces améliorations de performances devraient permettre aux utilisateurs de bénéficier de jeux plus fluides et d'une interface utilisateur plus réactive. L'entreprise de Mark Zuckerberg ajoute aussi un système de mise à l'échelle dynamique de la résolution, qui permet aux applications de tirer parti d'une plus grande densité de pixels avec des taux de rafraîchissement constants.

La mise à jour v55 propose par ailleurs quelques nouveautés. Horizon Worlds propose, par exemple, de nouveaux lieux à explorer, ainsi que de nouvelles tenues pour les avatars. Meta ajoute également une application Messenger intégrée dans la RV afin que vous puissiez communiquer facilement, et ce, sans avoir besoin d'enlever votre casque.