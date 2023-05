Casque VR : le Meta Quest 3 se dévoile

L'année dernière sortait le Meta Quest Pro . Celui-ci visait à augmenter la productivité des salariés grâce à l'utilisation du metaverse. Et tandis que le Quest 3 devrait être bien moins cher que le Pro, peu d'informations circulent à son sujet. Pourtant, certaines de ses spécificités ont fuité. Ainsi, le Quest 3, dont le nom de code est désormais Eureka, serait "bien plus léger et plus fin" que le Quest 2 original.

Le casque VR de Meta devrait ainsi afficher des caractéristiques similaires à celles du casque VR/AR "Reality Pro" d'Apple. De plus, celui-ci serait bien plus abordable que le modèle de la marque à la pomme. En effet, tandis que le casque d'Apple pourrait coûter jusqu'à 3 000 dollars, le Quest 3 serait à peine plus cher que le Quest 2. Il sera également bien moins cher que le Quest Pro, lancé à l'automne dernier à 1 499,99 dollars, avant d'être ramené à 999,99 dollars en mars.

Meta Quest 3 : un casque VR léger et pratique ?

Meta viserait également à améliorer l'ergonomie, permettant à l'utilisateur de bénéficier d'une meilleure transition entre la vie réelle et virtuelle. Bloomberg indique ainsi : "L'objectif principal de l'équipe était le moment où vous mettez ce casque, la réalité mixte doit vous permettre de vous sentir mieux, plus facile, plus naturel... Vous pouvez marcher sans effort dans votre maison en sachant que vous voyez parfaitement bien. Vous pouvez placer des ancres et des objets sur votre bureau. Vous pouvez prendre votre café. Vous pouvez rester à l'intérieur beaucoup plus longtemps".

En revanche, le Meta Quest 3 ne bénéficierait pas de la fonction de suivi du regard. Cette fonctionnalité, présente dans le PSVR 2 de Sony, ajuste les graphismes en fonction de l'endroit où le joueur regarde. Cette option permet au système de concentrer la puissance de traitement sur les graphismes à ces endroits et de la réduire ailleurs.