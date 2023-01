Test du Meta Quest Pro : le meilleur casque VR de Meta à condition d'avoir le budget

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Le Meta Quest Pro est un appareil impressionnant, mais ce n'est pas tout à fait le casque VR ultime que nous attendions.

Bien sûr, il est livré avec 12 Go de RAM, un processeur Snapdragon XR2+ plus puissant et 256 Go d'espace de stockage, ce qui lui permettra d'exécuter confortablement tous les jeux de l'Oculus Quest 2. Mais, sur la base de notre expérience avec le casque, il est clair que le Quest Pro est un puissant dispositif de réalité mixte, pas un casque qui vous sort complètement du monde réel.

Sa nouvelle fonction de passage à la couleur avec sa caméra RVB orientée vers l'extérieur, associée à l'espace sur les côtés et en bas du casque, vous permet d'avoir une vue claire du monde réel même lorsque vous êtes immergé dans une expérience. Cependant, si cela rend les expériences qui mélangent les mondes réel et virtuel plus immersives, nous craignons que les jeux en réalité virtuelle en pâtissent.

Nous sommes également déçus par la faible autonomie du casque, et nous ne sommes pas convaincus que le suivi du visage soit plus qu'un gadget pour le moment. Ces fonctions (tout comme l'eye-tracking) sont prometteuses, mais la suite logicielle n'est pas encore assez puissante pour justifier le choix de ce casque beaucoup plus cher que l'Oculus Quest 2, qui reste donc beaucoup plus avantageux.

Si vous avez le budget pour acheter du matériel RM de nouvelle génération, le Meta Quest Pro est un excellent choix ; mais si vous avez un budget limité, ou si vous n'êtes pas intéressé par la réalité mixte, le prix demandé de 1799 euros vous paraîtra sans doute bien trop élevé.

Meta Quest Pro : Prix et disponibilité

Le Meta Quest Pro coûte 1799 euros, et il peut être commandé sur le Meta Store (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Voici ce que contient la boîte du Meta Quest Pro : un casque, des manettes, une multitude de câbles et un socle de chargement. (Image credit: Meta)

Il s'agit d'une augmentation de prix considérable par rapport à l'Oculus Quest 2 - il est environ quatre fois plus cher - bien qu'il ne semble pas aussi cher que ça, comparé aux autres casques haut de gamme. Une installation VR alimentée par le Valve Index vous coûtera à peu près la même somme si vous tenez compte du prix du PC à peu près correct dont vous aurez besoin pour l'utiliser.

Meta Quest Pro: Design

D'emblée, il est clair que le Meta Quest Pro présente des changements majeurs de design par rapport à l'Oculus Quest 2 - et nous ne parlons pas seulement de son extérieur entièrement noir, par opposition à la finition entièrement blanche du Quest 2.

La première amélioration concerne la sangle. La sangle élastique du Quest 2 a été remplacée par une sangle en plastique presque identique à la sangle Elite Strap qui est une option de l'ancien matériel. La sangle du Meta Quest Pro est équipée d'un rembourrage supplémentaire pour la rendre plus confortable et utilise une roue pour ajuster le réglage, ce qui facilite l'obtention d'un ajustement sûr, mais pas trop serré.

La sangle n'est pas seulement destinée au confort, elle abrite également la batterie du Meta Quest Pro. Cela signifie que, contrairement au Quest 2, le Meta Quest Pro n'a pas une charge frontale en termes de distribution du poids ; au contraire, le poids du casque est réparti sur votre tête. Pour cette raison, même si le Pro est 219 g plus lourd que le Quest 2 (722 g), il est plus facile à porter.

Notre critique est capable de voir le monde qui l'entoure en réalité mixte. (Image credit: Meta)

Un autre changement majeur est que le Meta Quest Pro est un casque de réalité mixte, ou RM, plutôt qu'un dispositif exclusif de RV.

Contrairement au Quest 2, qui crée un joint autour de vos yeux et bloque entièrement le monde extérieur, le rembourrage avant du Quest Pro est conçu pour vous donner une assez bonne vue sur les côtés et le bas du casque lorsque vous le portez.

Pour les expériences de réalité mixte, c'est parfait. Votre vue du monde réel vous fournit un contexte et vous offre une continuité pendant que vous portez le casque, ce qui aide à faire passer ses créations virtuelles pour réelles. Exemple concret : lorsque nous regardions nos mains et nos bras virtuels, nous pouvions les suivre hors de l'écran et les voir se transformer en bras réels à travers l'espace, ce qui contribuait à rendre les membres de notre avatar plus réels.

Mais dans les expériences de réalité virtuelle, cette vue constante du monde réel peut être rebutante. A titre personnel, notre testeur n'a eu que peu de problèmes à ce sujet, et lorsqu'il a utilisé les œillères à clipser incluses dans le Quest Pro - qui obstruent la vue à gauche et à droite - l'expérience était quasiment identique à celle du Quest 2 en termes d'immersion. Cependant, d'autres personnes qui ont essayé l'appareil ont exprimé leur désapprobation vis à vis de la configuration, estimant qu'elle brisait l'immersion.

Le problème peut être résolu par l'achat d'une extension Quest Pro qui crée un joint complet autour de vos yeux ; cependant, cela vous coûtera 50 euros supplémentaires.

Le dernier changement du Quest Pro concerne ses manettes. La disposition des boutons et des gâchettes est globalement inchangée par rapport à ce que Meta/Oculus nous a proposé auparavant, mais le Quest original et le Quest 2 étaient alimentés par des piles AA remplaçables alors que la pile intégrée au casque du Quest Pro est rechargeable.

Les manettes du Meta Quest Pro ressemblent à celles du Quest 2, mais sans le gros anneau sur le dessus. (Image credit: Future)

L'autre modification apportée aux contrôleurs est la suppression de l'anneau de suivi. Au lieu d'un anneau qui permet à l'oreillette de suivre les combinés lorsqu'ils se déplacent, ces manettes utilisent des caméras pour suivre leur position par rapport à l'oreillette. Cela permet aux joueurs de déplacer les manettes hors de la vue des capteurs de l'oreillette - par exemple en les plaçant derrière le dos - sans perdre le suivi.

Cependant, cette modification rend les manettes du Quest Pro plus lourdes que celles de leurs prédécesseurs - celles du Quest 2 pèsent environ 150 g avec une batterie, tandis que celles du Quest Pro pèsent 164 g.

Une autre amélioration importante est que les sangles de la manette peuvent être remplacées par une petite pointe qui les transforme en stylet - dans certaines applications, cela vous permet d'écrire sur une surface physique et de voir des mots virtuels apparaître dans l'espace. La fonctionnalité est intéressante, mais nous craignons que les petites pointes ne se perdent facilement, d'autant plus qu'il n'y a pas d'endroit évident pour les ranger, sauf dans l'emballage d'origine.

Meta Quest Pro : Performances et caractéristiques techniques

En termes de performances, le Quest Pro est l'un des meilleurs casques VR autonomes que nous ayons utilisés. Sa nouvelle puce Snapdragon XR2 Plus et ses 12 Go de RAM ont permis de gérer facilement tout ce que nous avons lancé sur le casque, sans aucun décalage notable ni autre problème.

En plus de cela, le Quest Pro bénéficie de la prise en charge du Wi-Fi 6E, d'un espace de stockage de 256 Go et de nouveaux panneaux LCD miniLED qui offrent 37 % de pixels par pouce en plus, 10 % de pixels par degré en plus et un contraste supérieur de 75 %. Ces panneaux améliorés ont rendu les visuels du casque beaucoup plus vifs et nets que ceux produits par le Quest 2.

Une autre amélioration de l'appareil est le suivi de la main. Utiliser le Meta Quest Pro sans manettes est généralement une bien meilleure expérience que sur l'ancien matériel. La fonctionnalité est loin d'être sans faille, mais si vous aimez jouer en RV sans manette, ce casque pourrait vous convenir parfaitement.

Lorsque nous gonflions les joues, l'avatar extraterrestre en face de nous nous imitait ; c'était très amusant. (Image credit: Meta)

La seule petite déception est que l'écran du casque est limité à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, alors que le Quest 2 peut fournir 120 Hz. Meta n'a pas donné de réponse définitive quant à savoir si le Meta Quest Pro supportera à l'avenir un taux de rafraîchissement de 120Hz, se contentant de dire qu'il n'est pas "optimisé" pour des taux aussi élevés. 90Hz est le minimum requis pour empêcher la plupart des utilisateurs de ressentir le mal des transports en portant le casque, mais il aurait été agréable d'avoir la possibilité d'utiliser un taux de rafraîchissement plus élevé pour des expériences encore plus fluides.

Meta Quest Pro : Caractéristiques

Ce n'est pas seulement son design qui donne l'impression que le Meta Quest Pro est un appareil dédié à la réalité mixte, ce sont aussi ses caractéristiques.

Le passage à la couleur pour une meilleure vision du monde extérieur est une amélioration majeure des capacités de réalité mixte de la gamme Quest, et d'après notre expérience, des titres comme Wooorld, Painting VR et Tribe XR sont tous meilleurs grâce à son inclusion. Cependant, le flux vidéo du Quest Pro est loin d'être réaliste : l'image est un peu granuleuse et les couleurs sont fausses, surtout dans les espaces peu éclairés.

Les autres grandes nouveautés du Quest Pro sont le suivi des yeux et du visage, bien qu'il n'y ait pas encore de véritable démonstration pratique de ce que le suivi des yeux apporte exactement à l'expérience.

La technologie du Quest Pro a toutefois permis au casque de détecter les modifications à apporter à notre ajustement pour s'assurer que nous portions le casque correctement et que les lentilles étaient placées au meilleur endroit pour nos yeux.

Quant au suivi du visage, nous n'en sommes pas encore les plus grands fans et nous sommes même heureux d'apprendre que c'est une fonction que nous pouvons facilement désactiver. Alors que d'autres personnes présentes à la démo de pré-lancement du Quest Pro l'ont adoré, nous avons trouvé que l'avatar extraterrestre qui était censé nous imiter ne pouvait faire qu'une grimace terrifiante alors que nous étions en fait en train de sourire et de rire.

Derrière les lentilles du Quest Pro se cachent des écrans vraiment solides et des capteurs de suivi du visage. (Image credit: Future)

Au fil du temps, nous nous attendons à ce que ces fonctions soient améliorées, mais nous espérons surtout qu'un logiciel incontournable qui en tire parti sera commercialisé dans un avenir proche.

En l'état actuel des choses, la transparence des couleurs et le suivi des visages et des yeux semblent plutôt gadgets. Bien que certains jeux et applications utilisent déjà ces fonctionnalités, nous n'avons pas encore été convaincus par les améliorations apportées au Quest Pro par rapport au Quest 2.

Au cours de l'année à venir, nous espérons voir Meta et ses collaborateurs proposer des expériences qui nous prouveront qu'il faut acheter un Quest Pro plutôt qu'un Quest 2. Mais pour l'instant, du point de vue de la transparence des couleurs et du suivi des visages, nous ne sommes pas encore convaincus que les améliorations valent le surcoût à payer.

Meta Quest Pro : Autonomie de la batterie

L'une de nos plus grandes préoccupations avant de tester le Meta Quest Pro était l'autonomie de sa batterie - et malheureusement, nous avions raison d'être un peu inquiets.

Lors d'un briefing de pré-annonce, Meta nous avait dit que le casque pouvait durer environ une heure et demie à deux heures entre deux charges.

À titre de comparaison, l'autonomie du Quest 2 est d'environ deux à trois heures, et l'ajout de la sangle Elite en option avec la batterie permet de l'étendre à environ quatre heures. Étant donné que le Quest Pro coûte environ quatre fois le prix du Quest 2, et environ trois fois le prix du Quest 2 avec la mise à niveau de la batterie, nous nous attendions à ce que son autonomie soit aussi bonne.

Le Meta Quest Pro et ses manettes sur la station de charge, où il devra passer beaucoup de temps. (Image credit: Meta)

Alors que Meta a affirmé que les gens ne passeront pas vraiment plus de deux heures d'affilée en VR / MR sur le Quest 2 (et que ceux qui le font peuvent l'utiliser avec le câble de charge branché), le design plus confortable du Quest Pro pourrait encourager les utilisateurs à rester immergés plus longtemps.

Si vous souhaitez utiliser le casque pour de courtes périodes, l'autonomie est plus qu'acceptable, mais d'après nos tests, il ne conviendra pas aux joueurs qui aiment profiter d'expériences VR et MR plus longues et ininterrompues.

Devrais-je acheter le Meta Quest Pro ?

Achetez-le si...

Vous voulez un casque autonome puissant

Si vous voulez un casque VR puissant qui ne soit pas relié à votre PC ou à votre console, le Quest Pro, avec sa puce SnapDragon XR2 Plus et ses 12 Go de RAM, est l'appareil qu'il vous faut.

Vous trouvez le Quest 2 inconfortable

Le design du Quest Pro n'est pas parfait, mais nous l'avons trouvé beaucoup plus confortable que le Quest 2. C'est l'un des casques VR autonomes les plus confortables à ce jour.

Vous aimez être un pionnier

De nombreux aspects du Quest Pro semblent prématurés pour l'instant. Il n'y a pas encore assez de logiciels qui tirent parti de ses mises à niveau. Mais si cela ne vous dérange pas et que vous aimez être à la pointe de la technologie, vous apprécierez probablement l'utilisation de ce casque de Réalité Mixte.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'êtes intéressé que par la Réalité Virtuelle

Il s'agit d'un casque de réalité mixte. Si vous ne vous intéressez qu'à la RV, certains aspects techniques et conceptuels feront du Meta Quest Pro une déception.

Vous voulez jouer pendant des heures

Si vous voulez profiter de la RV ou de la RM pendant plusieurs heures d'affilée, ce n'est peut-être pas le casque qu'il vous faut, à moins que vous n'acceptiez que le câble de charge soit branché en permanence.

Vous voulez quelque chose d'abordable

Le Meta Quest Pro est indéniablement cher. Si vous avez un budget limité, vous feriez mieux de choisir un produit comme le Quest 2.

Considérez également

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Oculus Quest 2 L'Oculus Quest 2 de Meta n'offre pas le même niveau de performance que le Quest Pro, mais il a un bien meilleur rapport qualité-prix et constitue tout simplement l'une des meilleures options pour les personnes qui cherchent à s'initier à la RV.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Valve Index (s'ouvre dans un nouvel onglet) Si vous avez un PC puissant, le Valve Index pourrait vous plaire. Les spécifications impressionnantes de ce casque lui permettent d'offrir de superbes expériences VR, bien que vous ne puissiez pas profiter de la bibliothèque exclusive de jeux du Quest Pro, comme Resident Evil 4 VR, et que vous deviez vous contenter d'être relié à votre PC.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Lunettes Nreal Air AR Les lunettes Nreal Air AR Glasses sont un produit très différent du Meta Quest Pro ou de tout autre casque VR (et souffrent du manque de logiciels indispensables du Pro), mais elles constituent néanmoins un gadget AR intriguant que les personnes qui se déplacent fréquemment peuvent envisager.

Bulletin de notes du Meta Quest Pro

Swipe to scroll horizontally Attribute Notes Score Design Le design de ce casque est superbe, et il est incroyablement confortable et bien fixé sur notre visage. La plus grande déception est l'absence d'un add-on dans la boîte qui transforme ce casque MR en un casque VR - vous devrez payer un supplément pour ce privilège. 4/5 Performances Le Meta Quest Pro est l'un des casques autonomes les plus performants du marché. Si vous voulez faire l'expérience de la réalité virtuelle sans l'aide d'un PC ou d'une console, c'est l'une des meilleures options qui s'offrent à vous. 5/5 Caractéristiques Les fonctionnalités du Meta Quest Pro promettent beaucoup mais ne sont pas à la hauteur, car pour l'instant il n'y a pas de suite logicielle qui justifie ses mises à jour coûteuses. 2.5/5 Autonomie de la batterie L'autonomie relativement courte de ce casque ne décevra pas tous les utilisateurs, mais si vous aimez les sessions solo de plusieurs heures, ou si vous recevez des amis pour jouer à des jeux VR, vous risquez de voir votre expérience gâchée par la nécessité de recharger votre Quest Pro après un temps trop court. 3/5 Rapport qualité/prix Le Meta Quest Pro ne justifie pas encore son prix. Bien sûr, ses performances sont excellentes, mais le Quest 2, nettement moins cher, offre un meilleur rapport qualité-prix. 2/5

Première révision : Janvier 2023

