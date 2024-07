Casque Android XR de Samsung : une première version pourrait voir le jour en octobre

Un nouveau casque Samsung XR/VR, développé avec Google et fonctionnant sous Android sous une forme ou une autre, est assurément en préparation - et nous pourrions maintenant avoir une meilleure idée de la date exacte à laquelle nous pourrons mettre la main dessus (et mettre la tête dedans).

Selon des sources qui se sont confiées à Business Insider (via 9to5Google), une version pour développeurs de l'appareil fera son apparition en octobre. Le casque sera ensuite mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent l'acheter en mars 2025.

Samsung a déjà dit qu'il y aurait quelque chose de nouveau dans la catégorie XR avant la fin de 2024, mais c'est la première fois que nous entendons mentionner des mois précis. Comme toujours avec les rumeurs, rien n'est certain tant que ce n'est pas officiel.

Une conférence des développeurs Samsung est prévue pour le jeudi 3 octobre. Il se pourrait bien que ce soit à cette occasion que la première version du casque soit distribuée aux développeurs, afin qu'ils puissent commencer à travailler sur des applications prêtes à être lancées en 2025.

Les rumeurs continuent

Les démonstrations du projet Astra de Google affichent des caractéristiques intelligentes (Image credit: Future)

Bien qu'il y ait encore beaucoup d'incertitudes sur ce sur quoi Google et Samsung travaillent, le terme XR - pour Extended Reality - est utilisé pour couvrir la réalité virtuelle (mondes virtuels fermés), la réalité augmentée (éléments numériques sur le monde réel) et la réalité mixte (éléments virtuels qui peuvent donner l'impression d'interagir avec le monde réel ou de s'y intégrer).

Cependant, les entreprises n'utilisent pas toutes ces termes de la même manière, ce qui peut être source de confusion pour les consommateurs. Selon le rapport de Business Insider, le futur casque a été retardé à plusieurs reprises, le temps d'affiner la technologie.

Il semble que les ingénieurs de Google se concentrent désormais sur Android XR, qui alimentera le futur casque et d'autres appareils. Google aurait tenté de convaincre Meta d'utiliser la plateforme pour ses propres casques de réalité mixte, mais s'est heurté à une fin de non-recevoir.

Des rumeurs ont suggéré que Google avait abandonné le projet d'une paire de lunettes AR (similaires aux Ray-Ban Meta Smart Glasses), mais nous avons ensuite vu des démonstrations de lunettes intelligentes lors de la présentation du Projet Astra IA de Google - il est donc possible qu'il y ait actuellement plusieurs types d'appareils en préparation.

