Google vient peut-être de dévoiler son nouveau projet de Smart Glass, mais ne l'appelle pas Google Glass

En un clin d'œil, Google a dévoilé ce qui semble être son prochain projet de lunettes intelligentes, qu'il pourrait développer avec l'aide de Samsung et, peut-être, même Qualcomm.

On peut être excusé de ne pas être resté jusqu'à la fin des trois heures de la conférence principale de Google I/O pour voir une vidéo promotionnelle de l'IA Gemini qui a présenté bon nombre des annonces majeures. C'était beaucoup à assimiler, mais parmi tous les clips, il y avait un aperçu d'une paire de lunettes qui étaient presque indubitablement intelligentes.

Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Google et Samsung travaillent sur un casque XR/VR, mais des lunettes intelligentes comme celles-ci, qui utiliseraient probablement la puce Snapdragon AR2 de Qualcomm, beaucoup plus petite et plus efficace, semblent également plausibles.

Dans la vidéo (voir le GIF ci-dessous), quelqu'un prend une paire de lunettes à monture noire assez volumineuse. Bien qu'on ne les voit jamais sur le visage de quelqu'un, la scène est suivie de ce qui semble être le point de vue de quelqu'un à travers les verres.

(Image credit: Future)

Le porteur demande ce qu'il regarde, ce qui semble être un dessin sur un tableau blanc d'une paire de chats : l'un vivant et l'autre mort. L'IA répond par la voix et avec un texte que l'on voit devant nous : "Le chat de Schrödinger."

Évidemment, on ne sait pas si le visuel est réel et si Google a réellement l'intention de proposer des lunettes intelligentes avec des écrans AR intégrés. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit chez des concurrents comme Meta (Ray-Ban Meta Wayfarers) et Amazon (Amazon Echo Frames).

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Même ainsi, Google a une riche histoire dans les lunettes AR. Google Glass (RIP) présentait un petit écran tête haute conçu pour superposer votre monde réel. L'écran était trop petit, et tout le monde qui les portait avait l'air ridicule, mais cette technologie a maintenant dix ans. Nous sommes en 2024, et il y a de nouvelles possibilités pour les puces, l'AR, les micro-écrans et l'IA qui peuvent les alimenter.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Bien sûr, c'est la clé du potentiel de succès des Smart Glass de Google : l'IA Gemini intégrée (comme Gemini Nano) qui peut les rendre beaucoup plus utiles que Google Glass ne l'a jamais été.

Nous ne savons rien de plus que ce que ces quelques secondes de vidéo nous montrent. Peut-être que nous aurons l'histoire complète demain lorsque Google lancera le Google I/O Keynote : The Return.