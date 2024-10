Le Meta Quest 3S séduit, mais le Quest 3 est plus convaincant

Le casque VR Meta Quest 3S a récemment été testé dans le cadre d’un examen approfondi, et l'expérience rappelle fortement celle du Oculus Quest 2. Cela met en lumière la qualité visuelle médiocre de l'ancien modèle.

Le Meta Quest 3S utilise le même chipset et la même mémoire RAM que le Meta Quest 3, ce qui lui permet de jouer aux mêmes jeux VR et d’utiliser les mêmes applications que ce dernier, comme le très attendu Batman: Arkham Shadow (inclus gratuitement avec le casque). Toutefois, la principale différence réside dans la qualité de l’écran. Au lieu de l’affichage précis de 2064 x 2208 pixels par œil du Quest 3, le Quest 3S utilise un affichage de 1832 x 1920 pixels par œil, emprunté au Quest 2.

Le Meta Quest 3S conserve également le système de lentilles de Fresnel du Quest 2, au lieu des lentilles pancakes du Quest 3. Sans entrer dans les détails techniques, il suffit de savoir que les lentilles de Fresnel sont plus volumineuses et peuvent entraîner un flou sur les bords du champ de vision.

Le Quest 3 vaut la peine d'être amélioré

À l'époque où l'Oculus Quest 2 était encore régulièrement utilisé – et avant qu'il ne soit rebaptisé Meta Quest 2 – on pouvait effectivement remarquer que la qualité visuelle n'était pas aussi nette que celle d’un programme sur un téléphone ou d’un jeu sur une PS5 avec une télé 4K. Cependant, il semblait que ceux qui critiquaient la résolution ou l’effet "screen door" (quand on aperçoit des lignes noires à l'écran dues aux espaces entre les pixels) exagéraient parfois.

L'expérience d'utilisation était fantastique et il faut bien reconnaître qu'à son apogée, c'était le meilleur casque de réalité virtuelle pour la plupart des gens grâce à ses excellentes performances et son prix ultra-compétitif.

Le Meta Quest 3 a ruiné le Meta Quest 2 selon nous. (Image credit: Meta)

Mais à l'époque, l'Oculus Quest 2 était la référence des casques de VR : il n'y avait eu que quelques rares essais de démonstration lors de salons de jeux vidéo ou à l'université. Désormais, avec le Meta Quest 3 comme nouvelle référence, on comprend mieux les critiques sur la qualité visuelle du Quest 2.

Cela ne veut pas dire que le Meta Quest 3S n'est pas un excellent casque VR pour son prix. À partir de 329,99 € pour la version 128 Go, c'est déjà un bon rapport qualité-prix pour ce qu'il propose. Si la réalité virtuelle est nouvelle pour vous et que vous n'avez pas encore expérimenté des casques plus performants, ces petits défauts seront moins gênants.

Cependant, lorsqu'on compare les deux versions du Meta Quest 3, il ne s'agit pas seulement de choisir entre les capacités de stockage. Il existe des différences significatives à prendre en compte.

La qualité visuelle optimale n'est pas une priorité pour tout le monde. Quand on est plongé dans une expérience interactive, les légers défauts du Quest 3S sont beaucoup moins visibles. Mais si vous comptez utiliser votre casque plusieurs fois par semaine, pour des sessions Netflix ou du streaming Xbox en VR ou MR, le Meta Quest 3 plus performant sera un meilleur choix.

Alors, si vous trouvez encore un Meta Quest 3 128 Go avant qu'il ne soit épuisé, n'hésitez pas à le prendre avant que ce modèle discontinué disparaisse définitivement, et que vous deviez vous contenter de la version 512 Go, plus chère.